Questa sfida di Serie A tra U.S. Sassuolo e Juventus FC promette sempre momenti drammatici, e tu potresti essere al Mapei Stadium – Città del Tricolore per seguire l’azione dal vivo.

I tifosi del Sassuolo sperano in una prestazione casalinga memorabile quando ospiteranno la Juventus sabato 12 settembre 2026.

I tifosi arriveranno a Reggio Emilia con grande entusiasmo, desiderosi di vedere i Neroverdi misurarsi contro uno dei club più decorati della storia del calcio europeo nelle prime fasi della stagione 2026/27.

GOAL ti fornisce tutto ciò che serve per acquistare i biglietti di U.S. Sassuolo-Juventus FC, inclusi i prezzi della Serie A 2026/27, le informazioni sulle partite al Mapei Stadium, gli orari di calcio d’inizio e i dettagli ufficiali per la prenotazione.

Quando si gioca Sassuolo-Juventus in Serie A?

Sassuolo-Juventus si gioca allo Stadio Mapei - Città del Tricolore di Reggio Emilia, con l’orario di calcio d’inizio che sarà confermato nel widget con i dettagli della partita qui sopra.

Serie A - Game Week 4 13 set 2026 - 14:45 Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Come acquistare i biglietti di Serie A per U.S. Sassuolo-Juventus FC

Per le partite di Serie A sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, che vanno dal biglietto singolo ai pacchetti hospitality aziendali, gestiti tramite i sistemi ufficiali dei club e partner secondari verificati.

A causa dell’elevata domanda quando i tre grandi club della Serie A fanno visita a Reggio Emilia, i biglietti vengono distribuiti attraverso un sistema a fasi:

Abbonati del Sassuolo: Gli attuali abbonati mantengono i propri posti assegnati per tutte le gare casalinghe di Serie A.

Titolari della Fan Card del Sassuolo (fase di prevendita): L’accesso prioritario ai posti nei settori di casa è riservato ai possessori della card registrati di U.S. Sassuolo e ai sostenitori ufficiali del club durante la finestra iniziale di prevendita.

Vendita al pubblico generale: Se restano biglietti dopo la finestra di prevendita riservata ai membri, i posti rimanenti vengono messi in vendita al pubblico generale. Tuttavia, i biglietti per i settori di casa nelle partite di cartello contro la Juventus vanno esauriti rapidamente.

Piattaforme secondarie di biglietteria: Se sei alla ricerca di posti last minute o di settori esauriti, i tifosi possono procurarsi i biglietti tramite piattaforme secondarie verificate come LiveFootballTickets .

Quanto costano i biglietti di Serie A per U.S. Sassuolo-Juventus FC?

I prezzi dei biglietti per la stagione di Serie A 2026/27 variano in base alla posizione del posto, alla classificazione della partita e alla finestra di prenotazione:

Fasce d’età e agevolazioni: Il Sassuolo offre tariffe ridotte per Junior (Under 16), donne e tifosi senior (Over 65) in specifici settori dello stadio.

Categorizzazione della partita: Le sfide contro avversarie di primo livello come la Juventus rientrano nella Fascia 1 (prezzi Categoria A), con prezzi nominali più alti rispetto alle normali gare di campionato.

Posizione del posto: Le tribune centrali ( Tribuna Ovest e Tribuna Est ) rappresentano i posti premium, mentre i settori dietro le porte offrono prezzi d’ingresso più bassi.

Restrizioni regionali: A causa delle linee guida di pubblica sicurezza in Italia, i residenti della regione Piemonte (Torino) che acquistano biglietti per i settori di casa potrebbero essere soggetti a controlli di identità o alla verifica della fan card.

Prezzi e disponibilità dei biglietti del settore ospiti

Per le partite di Serie A al Mapei Stadium, ai tifosi ospiti della Juventus vengono assegnati posti nel settore ospiti ufficiale (Tribuna Nord).

Sebbene la Serie A non imponga un tetto standardizzato a livello di lega per i prezzi del settore ospiti come la Premier League inglese, i biglietti per il settore ospiti vanno generalmente da €35 a €55.

Per acquistare i biglietti nel settore ospiti, i tifosi in trasferta devono essere in possesso di una Juventus Card valida (Tessera del Tifoso). Le quote del settore ospiti per le partite della Juventus sono rigidamente controllate dalle autorità locali e raramente arrivano alla vendita al pubblico generale.

Sassuolo-Juventus in Serie A: tutto quello che devi sapere

Forma di Sassuolo e Juventus

Il Sassuolo ha ottenuto due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato il successo per 2-1 in Serie A contro il Torino il 29 agosto. In precedenza, in questa serie, ha battuto il Cesena 3-0 in Coppa Italia, ma ha subito sconfitte contro l’Atalanta (2-1 in Serie A) e nelle amichevoli precampionato contro Augsburg (3-2) e Celta Vigo (1-4). In queste cinque partite, il Sassuolo ha segnato nove gol e ne ha subiti nove.

La Juventus ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con una sconfitta. L’uscita più recente è stata il successo per 2-0 in Serie A contro il Parma il 29 agosto, e ha anche vinto 1-0 a Frosinone nella gara d’esordio in campionato. L’unica sconfitta in questa sequenza è stata il ko per 1-2 in amichevole precampionato contro l’Inter. La Juventus ha segnato sei gol e ne ha subiti tre in queste cinque partite, mantenendo la porta inviolata in entrambe le gare ufficiali.

Sassuolo-Juventus: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra queste squadre è terminato 1-1, con la Juventus che ha ospitato il Sassuolo in Serie A il 21 marzo 2026. Prima di allora, la Juventus aveva vinto 3-0 quando il Sassuolo fece visita a gennaio 2026. Nelle ultime cinque sfide dirette in Serie A, la Juventus ha vinto tre volte contro una vittoria del Sassuolo, con un pareggio, segnando un totale di sette gol contro gli otto del Sassuolo.

Classifica di Sassuolo e Juventus

Nell’attuale classifica di Serie A, la Juventus è quarta mentre il Sassuolo è undicesimo.