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UEFA Nations League B
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Come acquistare i biglietti per Romania-Svezia: prezzi della UEFA Nations League B, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Biglietti
UEFA Nations League B
Romania
Svezia

La Romania affronta la Svezia nella UEFA Nations League B. Ecco come assicurarti i biglietti

La Romania affronta la Svezia in una attesissima sfida di UEFA Nations League allo Stadio Nazionale di Bucarest il 5 ottobre 2026. Questo importante confronto del Gruppo H mette di fronte due determinate nazionali europee in palio per punti cruciali nella classifica del girone.

GOAL ti offre tutte le informazioni essenziali per assicurarti un posto allo Stadio Nazionale. Scopri i canali ufficiali per l'acquisto dei biglietti, i dettagli sui prezzi e come ottenere oggi stesso i tuoi tagliandi.

Quando si gioca Romania-Svezia di UEFA Nations League B?

Romania-Svezia si gioca all'Arena Națională di Bucarest, con i dettagli sull'orario del calcio d'inizio che devono ancora essere confermati.

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UEFA Nations League B - Game Week 4
Arena Națională

Dove comprare i biglietti per Romania-Svezia?

I biglietti ufficiali per la partita possono essere acquistati direttamente tramite il portale di biglietteria della Federazione calcistica rumena (FRF), che gestisce la distribuzione primaria per le partite casalinghe. Il sito ufficiale della FRF è il primo punto di riferimento per assicurarti biglietti a prezzo nominale durante le finestre di prevendita e di vendita generale al pubblico.

Se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite, piattaforme secondarie come StubHub sono la soluzione da seguire.

Quanto costano i biglietti per Romania-Svezia?

I prezzi standard dei biglietti sul portale ufficiale di biglietteria della FRF partono generalmente da 20 € per i posti di ingresso generale dietro le porte, con tariffe che aumentano in base al settore e alla visuale all'interno dello Stadio Nazionale.

Sui mercati secondari come StubHub, i prezzi dei biglietti sul mercato secondario partono attualmente da 45 € a posto, con tariffe finali che oscillano in base alla domanda in tempo reale e alla disponibilità dei posti.

Romania-Svezia di UEFA Nations League B: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Romania e Svezia

La Romania ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato un successo per 2-1 contro il Galles in amichevole, e ha anche battuto San Marino 7-1 durante le qualificazioni ai Mondiali. Nello stesso periodo ha perso contro Turchia e Slovacchia, segnando undici gol e subendone quattro nell'arco delle cinque gare.

La Svezia ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. La partita più recente è stata una sconfitta per 3-0 contro la Francia ai Mondiali, e ha anche perso 5-1 contro i Paesi Bassi nella fase a gironi. Il risultato più significativo in questa serie è stato il 5-1 sulla Tunisia. La Svezia ha segnato otto gol e ne ha subiti dieci in queste cinque partite.

ROM

ROM - Forma

SMA
V7-1
TUR
S1-0
SVK
S2-0
GEO
D1-1
GAL
V2-1
Gol segnato (subito)
10/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
SVE

SVE - Forma

GRE
D2-2
TUN
V5-1
OLA
S5-1
GIP
D1-1
FRA
S3-0
Gol segnato (subito)
9/12
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Romania-Svezia: precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre risale al novembre 2019, quando la Svezia vinse 2-0 a Bucarest nelle qualificazioni agli Europei. La Svezia vinse anche la gara di ritorno in quell'anno, battendo la Romania 2-1 a Stoccolma nel marzo 2019. L'unica altra partita presente nei precedenti disponibili è una vittoria per 1-0 della Romania in amichevole nel marzo 2018, che lascia la Svezia con due successi in tre confronti contro l'unico della Romania.

Testa a testa

RomaniaPareggioSvezia
1
0
2
European Championship Qualification
Romania badge
Romania
ROM
0
Svezia badge
Svezia
SVE
2
FIN
European Championship Qualification
Svezia badge
Svezia
SVE
2
Romania badge
Romania
ROM
1
FIN
Amichevoli
Romania badge
Romania
ROM
1
Svezia badge
Svezia
SVE
0
FIN
2Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal1/3
Entrambe le squadre hanno segnato1/3


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