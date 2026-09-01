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Come acquistare i biglietti per Roma-Atalanta: prezzi della Serie A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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La Roma affronta l'Atalanta in Serie A. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

La Roma affronta l'Atalanta sabato 5 settembre 2026 allo Stadio Olimpico di Roma.

Entrambe le big italiane arrivano a questa partita a caccia di punti cruciali per consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. L'Atalanta ha il vantaggio nei precedenti recenti di questa rivalità, avendo vinto quattro delle ultime sei sfide di campionato contro i giallorossi.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarvi i biglietti di Roma-Atalanta, incluso dove acquistarli e quanto costano.

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Quando si gioca Roma-Atalanta di Serie A?

Roma-Atalanta si gioca allo Stadio Olimpico di Roma, con il match inserito nel calendario della Serie A.

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Serie A - Game Week 3
Stadio Olimpico, Roma

Come acquistare i biglietti di AS Roma-Atalanta di Serie A?

Per acquistare i biglietti per la partita tra AS Roma e Atalanta allo Stadio Olimpico del 5 settembre 2026, seguite queste principali opzioni di acquisto:

Canale ufficiale del club

Sito ufficiale: Acquistate direttamente tramite il portale ufficiale biglietti dell'AS Roma.

Fasi di vendita: La vendita libera si apre dopo i periodi iniziali di accesso prioritario riservati agli abbonati dell'AS Roma e ai titolari della club card.

Biglietteria: I biglietti, comprese le opzioni di posti accessibili specializzati, possono essere acquistati anche direttamente presso gli AS Roma Store ufficiali o la biglietteria dello Stadio Olimpico, salvo disponibilità.

Se i posti standard a ingresso generale sono esauriti attraverso i canali ufficiali, marketplace secondari come Live Football Tickets offrono disponibilità alternative. Tenete presente che i prezzi di rivendita variano in base al settore e alla domanda di mercato.

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Quanto costano i biglietti di AS Roma-Atalanta di Serie A?

I prezzi dei biglietti per la sfida di Serie A tra AS Roma e Atalanta allo Stadio Olimpico dipendono da dove li acquistate e dal settore scelto:

Posti standard: I biglietti a prezzo nominale venduti direttamente dall'AS Roma in genere partono da circa 35 € - 60 € (~30 £ - 50 £) per le curve (Curva Sud / Curva Nord) o i settori d'angolo (Distinti), e arrivano fino a 120 € - 180 €+ (~100 £ - 155 £+) per le tribune centrali laterali (Tribuna Tevere / Tribuna Monte Mario).

VIP e hospitality: I pacchetti ufficiali VIP Matchday Experience (Tribuna Monte Mario VIP) in genere partono da circa 200 € - 350 €+ (~170 £ - 300 £+), includendo posti centrali preferenziali, accesso alla lounge e catering.

A causa dell'elevata domanda per le partite di cartello di Serie A, i biglietti presenti su piattaforme secondarie come Live Football Tickets variano in base alla domanda di mercato in tempo reale:

Prezzo di partenza: I prezzi dei biglietti di rivendita partono da circa 60 € - 90 € (~50 £ - 75 £) per i posti standard.

Prezzo medio: Il prezzo medio nelle categorie standard si attesta intorno a 160 € - 280 € (~140 £ - 240 £) a seconda della vicinanza al campo.

Rivendita premium e VIP: I posti centrali laterali nei settori inferiori e le opzioni hospitality in rivendita vanno da 450 € a oltre 650 €+ (~380 £ - 550 £+).

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Roma-Atalanta di Serie A: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Roma e Atalanta

La Roma ha vinto tre delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone una, con una sequenza V-V-P-S-V in tutte le competizioni. Le due uscite più recenti in Serie A sono state nette: al 4-0 sulla Fiorentina ha fatto seguito il 4-0 sul campo del Lecce, per un totale di otto gol segnati e nessuno subito in campionato finora in questa stagione. L'unica sconfitta in questo filotto è arrivata in un'amichevole precampionato contro il Brighton, persa 3-0.

Anche l'Atalanta è in buona forma, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. Gli unici risultati di Serie A in questo periodo sono stati il 2-1 contro il Sassuolo e l'1-0 sul Bologna, con il gol vittoria nel finale di Samardzic contro quest'ultimo che ha prolungato l'inizio senza sconfitte in campionato. Nelle cinque partite, l'Atalanta ha subito un solo gol nelle gare ufficiali.

ROM

ROM - Forma

NEW
V1-4
BHA
S3-0
BVB
D2-2
FIO
V4-0
LEC
V0-4
Gol segnato (subito)
14/6
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
ATA

ATA - Forma

ATH
V1-0
HAT
D0-0
SAS
V2-1
HAT
V0-1
BOL
V1-0
Gol segnato (subito)
5/1
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Roma-Atalanta: precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre è terminato 1-1 allo Stadio Olimpico nell'aprile 2026, in una sfida di Serie A che ha mostrato poca differenza tra i due club. Guardando agli ultimi cinque confronti in Serie A, l'Atalanta ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro le zero della Roma, oltre a due pareggi. L'Atalanta ha segnato otto gol in queste cinque partite, subendone cinque.

Testa a testa

RomaPareggioAtalanta
0
1
4
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
1
Atalanta badge
Atalanta
ATA
1
FIN
Serie A
Atalanta badge
Atalanta
ATA
1
Roma badge
Roma
ROM
0
FIN
Serie A
Atalanta badge
Atalanta
ATA
2
Roma badge
Roma
ROM
1
FIN
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
0
Atalanta badge
Atalanta
ATA
2
FIN
Serie A
Atalanta badge
Atalanta
ATA
2
Roma badge
Roma
ROM
1
FIN
3Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Classifica di Roma e Atalanta

Nell'attuale classifica di Serie A, la Roma è in testa dopo due giornate, mentre l'Atalanta è quinta.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
RomaRomaROM
220080+86
V
V
2
InterInterINT
220051+46
V
V
3
MilanMilanMIL
220041+36
V
V
4
JuventusJuventusJUV
220030+36
V
V
5
AtalantaAtalantaATA
220031+26
V
V
6
LazioLazioLAZ
220020+26
V
V
7
UdineseUdineseUDI
211043+14
V
D
8
ComoComoCOM
211032+14
V
D
9
FrosinoneFrosinoneFRC
210131+23
V
S
10
NapoliNapoliNAP
210132+13
S
V
11
SassuoloSassuoloSAS
21013303
V
S
12
CagliariCagliariCGL
21011103
S
V
13
LecceLecceLEC
210124-23
S
V
14
TorinoTorinoTOR
200224-20
S
S
15
BolognaBolognaBOL
200202-20
S
S
16
GenoaGenoaGEN
200203-30
S
S
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
200203-30
S
S
18
MonzaMonzaMON
200237-40
S
S
19
VeneziaVeneziaVEN
200204-40
S
S
20
FiorentinaFiorentinaFIO
200207-70
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

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