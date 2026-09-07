L'Inghilterra affronterà la Cechia due volte nell'arco di quindici giorni nell'ambito della sua campagna di UEFA Nations League 2026/27, con la squadra di Thomas Tuchel che volerà a Praga prima di ospitare la gara di ritorno a Wembley. Entrambe le partite fanno parte di un duro calendario del Gruppo A3 della Lega A, che comprende anche Spagna e Croazia, e questo doppio confronto potrebbe rivelarsi decisivo per l'esito finale del girone.

Lasciate che GOAL vi spieghi tutto quello che c'è da sapere su come acquistare i biglietti per Cechia-Inghilterra, comprese le date delle partite, i prezzi e dove comprarli.

Quando si gioca Repubblica Ceca-Inghilterra di UEFA Nations League A?

Cechia-Inghilterra prenderà il via alle 20:45 ora locale di martedì 29 settembre 2026 alla Fortuna Arena di Praga.

UEFA Nations League A - Game Week 2 29 set 2026 - 14:45 Fortuna Arena

Dove comprare i biglietti per Cechia-Inghilterra?

I biglietti per la sfida di Wembley vengono messi inizialmente a disposizione tramite il portale ufficiale di ticketing di England Football, con priorità in genere riservata ai membri dell'England Supporters Travel Club e agli abbonati affiliati alla FA prima che l'eventuale quota residua venga messa in vendita generale. I canali ufficiali della federazione ceca rappresentano l'equivalente primo punto di riferimento per la trasferta di Praga.

StubHub è la soluzione giusta se i tagliandi disponibili sul sito ufficiale sono esauriti. Propone un'ampia gamma di posti per la sfida di ottobre a Wembley, oltre a inserzioni per i tifosi che si recheranno a Praga per la partita di settembre in trasferta.

Ecco alcune cose da sapere sull'acquisto dei biglietti per questo doppio confronto:

Vendita generale ufficiale – si apre dopo la chiusura delle finestre di priorità per i membri, di solito più vicino a ciascun giorno di gara

Biglietti per la trasferta – i tagliandi per Praga sono gestiti attraverso i canali della federazione ceca, con disponibilità limitata per il seguito in trasferta dell'Inghilterra

Trasferimenti garantiti – ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, offrendo agli acquirenti la sicurezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della partita

Mercato secondario – StubHub è la soluzione giusta se i tagliandi disponibili sul sito ufficiale sono esauriti

Dato che si tratta di una delle quattro partite che l'Inghilterra giocherà nell'arco di due settimane, si consiglia di prenotare in anticipo per entrambe le gare, in particolare per quella casalinga a Wembley.

Quanto costano i biglietti per Cechia-Inghilterra?

I prezzi ufficiali per la gara di Wembley variano in base alla posizione del posto, con il portale di ticketing di England Football che offre l'intera gamma, dai posti standard a quelli premium, al prezzo nominale fino a esaurimento disponibilità. Per la sfida di Praga si applica allo stesso modo il listino ufficiale della federazione ceca.

StubHub è la soluzione giusta se i tagliandi disponibili sul sito ufficiale sono esauriti, e questa è una guida approssimativa su cosa aspettarsi lì:

Posti più economici (Wembley): da circa £40 a £60, in genere negli anelli superiori dietro le porte

Posti di fascia media (Wembley): posti centrali lungo la linea di metà campo, a un prezzo sensibilmente più alto

Posti premium (Wembley): da oltre £200 per la partita più importante tra le due

Biglietti per la trasferta (Praga): generalmente più convenienti al prezzo nominale rispetto a una serata a Wembley, anche se la disponibilità per la quota riservata all'Inghilterra è limitata

Come per qualsiasi partita internazionale, i prezzi possono cambiare con l'avvicinarsi del giorno della gara, quindi bloccare il proprio posto prima piuttosto che dopo è in genere l'opzione più sicura se si ha un budget specifico.

Cechia-Inghilterra di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Cechia e Inghilterra

La Cechia arriva a questa sfida con un momento difficile alle spalle, avendo raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 3-0 contro il Messico al Mondiale, torneo nel quale ha anche pareggiato 1-1 con il Sudafrica. In queste cinque partite, la Cechia ha segnato sette gol e ne ha subiti sette, con le vittorie arrivate nelle amichevoli contro Guatemala e Kosovo.

Le ultime cinque partite dell'Inghilterra offrono un quadro più netto. La squadra di Tuchel ne ha vinte quattro e ne ha persa una, segnando 14 gol e subendone sette in questo arco di gare. L'ultima partita disputata è stata la vittoria per 6-4 contro la Francia nei quarti di finale del Mondiale. L'unica sconfitta in quella sequenza è arrivata contro l'Argentina, che ha eliminato l'Inghilterra in semifinale.

Cechia-Inghilterra: i precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre risale a Euro 2020, quando l'Inghilterra vinse 1-0 a Praga. Prima di allora, la Cechia aveva battuto l'Inghilterra 2-1 a Praga nelle qualificazioni agli Europei nell'ottobre 2019, risultato arrivato dopo il 5-0 dell'Inghilterra nella gara di ritorno a Wembley all'inizio di quello stesso anno. Le quattro sfide presenti nel dataset comprendono anche il pareggio per 2-2 in amichevole nell'agosto 2008.

Cechia-Inghilterra: classifica

Nel Gruppo A3 della UEFA Nations League, la Cechia occupa attualmente il secondo posto, mentre l'Inghilterra è terza.