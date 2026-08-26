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Come acquistare i biglietti per Real Madrid-Rayo Vallecano: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Real Madrid affronta il Rayo Vallecano nella Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Real Madrid affronta il Rayo Vallecano domenica 13 settembre 2026 all'Estadio Bernabeu di Madrid.

Entrambe le squadre puntano a conquistare punti preziosi in avvio di stagione nella loro campagna della Liga 2026-27. Nel loro più recente confronto di campionato, a febbraio 2026, il Real Madrid ha ottenuto una sofferta vittoria per 2-1 contro il Rayo Vallecano.  

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Real Madrid-Rayo Vallecano, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Real Madrid-Rayo Vallecano di Liga?

Real Madrid-Rayo Vallecano si gioca all'Estadio Bernabeu di Madrid, con l'orario d'inizio confermato indicato sopra.

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LaLiga - Game Week 5
Estadio Bernabeu

Come acquistare i biglietti per Real Madrid-Rayo Vallecano di Liga?

I biglietti ufficiali per Real Madrid-Rayo Vallecano all'Estadio Santiago Bernabéu possono essere acquistati seguendo questa procedura passo dopo passo:

1. Canali ufficiali principali

  • Sito ufficiale: Visita il portale ufficiale del Real Madrid dedicato ai biglietti per prenotare ticket al prezzo nominale.

2. Rivendita dei biglietti e opzioni alternative

  • Official Seat Release (Cessión de Asientos): Se i biglietti iniziali sono esauriti, continua a controllare il sito ufficiale fino al giorno della partita. Gli abbonati che non possono partecipare rimettono i loro posti a disposizione del club per la rivendita generale in modo continuativo fino al calcio d'inizio.
  • Marketplace secondari: Piattaforme come StubHub mettono in vendita biglietti secondari.

Quanto costano i biglietti per Real Madrid-Rayo Vallecano di Liga?

I prezzi dei biglietti per Real Madrid-Rayo Vallecano variano a seconda del settore e del fatto che si acquisti direttamente dal club o tramite piattaforme di rivendita secondaria come StubHub.

Prezzi ufficiali al valore nominale (direttamente tramite il Real Madrid)

  • Categoria 4 / Anelli superiori: ~40-70 €
  • Categoria 2 e 3 / Settori laterali e anelli centrali: ~75-130 €
  • Categoria 1 / Tribuna principale inferiore: ~135-205 €
  • Pacchetti VIP e Hospitality: ~295-590 €+

Mercato secondario / Aggregatori di biglietti

  • Prezzo di partenza / Ingresso generale: ~100-120 €
  • Posti medi in rivendita: ~145-260 €

Real Madrid-Rayo Vallecano di Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Real Madrid e Rayo Vallecano

Il Real Madrid arriva con quattro vittorie nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con un solo pareggio, il 2-2 contro la Fiorentina in pre-campionato. La sua uscita più recente è stata una sofferta vittoria per 2-1 in Liga sul campo dell'Espanyol, arrivata grazie a un gol al 90'. Prima ancora, il Madrid aveva battuto lo Schalke 04 per 3-0 e vinto in trasferta contro il Deportivo de A Coruna in amichevole pre-campionato. Non ha perso nessuna delle ultime cinque partite.

La forma recente del Rayo Vallecano è meno convincente. Ha vinto una partita, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre nelle ultime cinque. Il risultato più recente è stato l'1-1 con il Deportivo Alaves in Liga alla prima giornata, preceduto dalla sconfitta per 2-1 contro il Siviglia nella gara d'esordio in campionato. Anche il 3-0 subito contro l'Ipswich Town in pre-campionato e la sconfitta contro il Feyenoord sono stati altri passi falsi. L'unica vittoria del Rayo in questa striscia è arrivata contro lo Sporting Charleroi, un successo per 3-2 in amichevole. Nelle cinque partite ha segnato sei gol e ne ha subiti otto.

RMA

RMA - Forma

FIO
D2-2
FTC
V1-2
COR
V0-1
S04
V0-3
ESP
V1-2
Gol segnato (subito)
10/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
RAY

RAY - Forma

FEY
S2-1
CHA
V2-3
IPS
S3-0
SEV
S2-1
ALA
D1-1
Gol segnato (subito)
6/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Real Madrid-Rayo Vallecano: i recenti precedenti

L'incontro più recente tra questi club si è concluso 2-1 per il Real Madrid, giocato al Bernabeu in Liga il 1° febbraio 2026. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 0-0 quando il Rayo aveva ospitato il Madrid nel novembre 2025. Negli ultimi cinque incroci di Liga, il Madrid conta tre vittorie contro nessuna del Rayo, con due pareggi, compreso il pirotecnico 3-3 in casa del Rayo nel dicembre 2024 e l'1-1, sempre lì, nel febbraio 2024.

Testa a testa

Real MadridPareggioRayo Vallecano
2
3
0
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
FIN
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
FIN
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
FIN
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
FIN
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FIN
8Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Real Madrid-Rayo Vallecano: classifica

Nella classifica iniziale della Liga, il Real Madrid è sesto mentre il Rayo Vallecano è 14° dopo il primo turno di partite.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SivigliaSivigliaSEV
220052+36
V
V
2
Real BetisReal BetisBET
220020+26
V
V
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
D
V
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
D
V
5
BarcellonaBarcellonaBAR
110050+53
V
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
S
V
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
8
GetafeGetafeGET
210113-23
V
S
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
D
D
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
D
D
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
D
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
D
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
S
D
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
S
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
S
D
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
D
S
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
D
S
18
ElcheElcheELC
201116-51
S
D
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
S
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
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