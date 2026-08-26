Il Real Betis affronta il Getafe mercoledì 16 settembre 2026 all'Estadio de La Cartuja di Siviglia.

Nell'ultimo confronto di campionato, a marzo 2026, il Getafe ha ottenuto una vittoria per 2-0 sul Real Betis. Entrambe le squadre saranno desiderose di conquistare punti vitali per cercare di costruire slancio nelle prime fasi della stagione nazionale.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Real Betis-Getafe, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Real Betis-Getafe di Liga?

Real Betis-Getafe si gioca all'Estadio de La Cartuja di Siviglia. Controllate la programmazione locale per l'orario d'inizio confermato nella vostra zona.

LaLiga - Game Week 6 16 set 2026 - 09:00 Stadio de la Cartuja

Come acquistare i biglietti per Real Betis-Getafe di Liga?

È possibile acquistare i biglietti per la partita di Liga Real Betis-Getafe del 16 settembre attraverso diverse opzioni di biglietteria primarie e secondarie:

Sito ufficiale del club: Il modo più sicuro per acquistare biglietti diretti al prezzo nominale è tramite il portale ufficiale del Real Betis (realbetisbalompie.es). I biglietti per le partite casalinghe vengono generalmente messi in vendita al pubblico da 1 a 2 settimane prima del calcio d'inizio.

Biglietteria ufficiale (Taquillas): È possibile acquistare i posti rimasti o rimessi in vendita direttamente alla biglietteria dello stadio dell'Estadio Benito Villamarín / Estadio de La Cartuja di Siviglia nei giorni che precedono la partita o il giorno del match.

Partner autorizzati per viaggi e hospitality: Agenzie ufficiali di viaggi sportivi come P1 Travel offrono e-ticket garantiti per il giorno della partita e pacchetti VIP/hospitality.

Piattaforme secondarie di vendita biglietti: Se i biglietti ufficiali del club sono esauriti, piattaforme secondarie come StubHub mettono in vendita biglietti di rivendita da singoli abbonati e venditori.

Quanto costano i biglietti per Real Betis-Getafe di Liga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Liga Real Betis-Getafe del 16 settembre variano in base alla categoria del posto e al canale di acquisto:

Biglietti ufficiali al prezzo nominale (diretti/del club): I biglietti standard per una normale partita di Liga partono in genere da circa 30-35 € per i posti nell'anello superiore dietro le porte, fino ad arrivare a 60-90 €+ per i posti centrali in tribuna nell'anello inferiore.

Rivendita e piattaforme secondarie: I normali biglietti sulle piattaforme secondarie come StubHub partono da circa 20-35 € per l'ingresso base, con posti mediamente attorno a 60-150 € sul mercato secondario e opzioni premium o ad alta domanda che raggiungono i 200 €+ .

VIP e hospitality: I pacchetti ufficiali hospitality e premium per il giorno della partita partono generalmente da 120-250 €+ a persona.

Real Betis-Getafe di Liga: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Real Betis e Getafe

Il Real Betis ha vinto due delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, ne ha pareggiata una e ne ha persa una, con un ulteriore risultato arrivato nel pre-campionato. L'ultima uscita è stata la vittoria per 1-0 in Liga sul campo del Valencia il 25 agosto, dopo il successo casalingo per 1-0 contro la Real Sociedad quattro giorni prima. Prima dell'inizio della stagione agonistica, il Betis ha perso 1-0 contro l'Inter in amichevole e ha pareggiato 2-2 con l'AFC Bournemouth. Il suo pre-campionato ha incluso anche una vittoria per 3-1 sull'Arsenal. In queste cinque partite ha segnato cinque gol e ne ha subiti cinque in totale.

Il Getafe ha vinto due delle ultime cinque uscite, ne ha pareggiata una e ne ha perse due. Il risultato più recente è stato il successo per 1-0 in Liga contro il Racing Santander il 23 agosto, e ha battuto anche il Partizan Beograd 3-1 nelle qualificazioni alla Conference League il 20 agosto. La sconfitta per 3-0 contro il Deportivo Alaves il 15 agosto è stato il punto più basso di questa sequenza. Il Getafe ha segnato sei gol e ne ha subiti sei in queste cinque partite, con anche un pareggio per 1-1 in amichevole contro il Tottenham Hotspur come parte della serie.

Real Betis-Getafe: precedenti recenti

L'ultimo incontro tra queste due squadre risale alla Liga dell'8 marzo 2026, quando il Getafe ha ospitato il Real Betis e ha vinto 2-0. Prima di allora, il Betis si era imposto in casa per 4-0 nel dicembre 2025. Negli ultimi cinque confronti in Liga, il Real Betis conta tre vittorie contro l'unica del Getafe, con una partita terminata in parità, l'1-1 all'Estadio Benito Villamarín nel febbraio 2024.

Real Betis-Getafe: classifica

Nell'attuale classifica della Liga, il Real Betis è secondo mentre il Getafe occupa l'ottavo posto.