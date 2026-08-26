Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Goal.com
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
LaLiga
team-logoReal Betis
Stadio de la Cartuja
team-logoGetafe
Book Real Betis vs Getafe Tickets
GOAL-e

Con il supporto di

Come acquistare i biglietti per Real Betis-Getafe: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

SHOPPING
Biglietti
Real Betis
Getafe
LaLiga

Il Real Betis affronta il Getafe nella Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Real Betis affronta il Getafe mercoledì 16 settembre 2026 all'Estadio de La Cartuja di Siviglia.

Nell'ultimo confronto di campionato, a marzo 2026, il Getafe ha ottenuto una vittoria per 2-0 sul Real Betis. Entrambe le squadre saranno desiderose di conquistare punti vitali per cercare di costruire slancio nelle prime fasi della stagione nazionale.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Real Betis-Getafe, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Real Betis-Getafe di Liga?

Real Betis-Getafe si gioca all'Estadio de La Cartuja di Siviglia. Controllate la programmazione locale per l'orario d'inizio confermato nella vostra zona.

crest
LaLiga - Game Week 6
Stadio de la Cartuja

Come acquistare i biglietti per Real Betis-Getafe di Liga?

È possibile acquistare i biglietti per la partita di Liga Real Betis-Getafe del 16 settembre attraverso diverse opzioni di biglietteria primarie e secondarie:

  • Sito ufficiale del club: Il modo più sicuro per acquistare biglietti diretti al prezzo nominale è tramite il portale ufficiale del Real Betis (realbetisbalompie.es). I biglietti per le partite casalinghe vengono generalmente messi in vendita al pubblico da 1 a 2 settimane prima del calcio d'inizio.
  • Biglietteria ufficiale (Taquillas): È possibile acquistare i posti rimasti o rimessi in vendita direttamente alla biglietteria dello stadio dell'Estadio Benito Villamarín / Estadio de La Cartuja di Siviglia nei giorni che precedono la partita o il giorno del match.
  • Partner autorizzati per viaggi e hospitality: Agenzie ufficiali di viaggi sportivi come P1 Travel offrono e-ticket garantiti per il giorno della partita e pacchetti VIP/hospitality.
  • Piattaforme secondarie di vendita biglietti: Se i biglietti ufficiali del club sono esauriti, piattaforme secondarie come StubHub mettono in vendita biglietti di rivendita da singoli abbonati e venditori.

Quanto costano i biglietti per Real Betis-Getafe di Liga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Liga Real Betis-Getafe del 16 settembre variano in base alla categoria del posto e al canale di acquisto:

  • Biglietti ufficiali al prezzo nominale (diretti/del club): I biglietti standard per una normale partita di Liga partono in genere da circa 30-35 € per i posti nell'anello superiore dietro le porte, fino ad arrivare a 60-90 €+ per i posti centrali in tribuna nell'anello inferiore.
  • Rivendita e piattaforme secondarie: I normali biglietti sulle piattaforme secondarie come StubHub partono da circa 20-35 € per l'ingresso base, con posti mediamente attorno a 60-150 € sul mercato secondario e opzioni premium o ad alta domanda che raggiungono i 200 €+.
  • VIP e hospitality: I pacchetti ufficiali hospitality e premium per il giorno della partita partono generalmente da 120-250 €+ a persona.

Real Betis-Getafe di Liga: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Real Betis e Getafe

Il Real Betis ha vinto due delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, ne ha pareggiata una e ne ha persa una, con un ulteriore risultato arrivato nel pre-campionato. L'ultima uscita è stata la vittoria per 1-0 in Liga sul campo del Valencia il 25 agosto, dopo il successo casalingo per 1-0 contro la Real Sociedad quattro giorni prima. Prima dell'inizio della stagione agonistica, il Betis ha perso 1-0 contro l'Inter in amichevole e ha pareggiato 2-2 con l'AFC Bournemouth. Il suo pre-campionato ha incluso anche una vittoria per 3-1 sull'Arsenal. In queste cinque partite ha segnato cinque gol e ne ha subiti cinque in totale.

Il Getafe ha vinto due delle ultime cinque uscite, ne ha pareggiata una e ne ha perse due. Il risultato più recente è stato il successo per 1-0 in Liga contro il Racing Santander il 23 agosto, e ha battuto anche il Partizan Beograd 3-1 nelle qualificazioni alla Conference League il 20 agosto. La sconfitta per 3-0 contro il Deportivo Alaves il 15 agosto è stato il punto più basso di questa sequenza. Il Getafe ha segnato sei gol e ne ha subiti sei in queste cinque partite, con anche un pareggio per 1-1 in amichevole contro il Tottenham Hotspur come parte della serie.

BET

BET - Forma

ARS
V1-3
BOU
D2-2
INT
S1-0
RSO
V1-0
VAL
V0-1
Gol segnato (subito)
7/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
GET

GET - Forma

ASM
S1-0
TOT
D1-1
ALA
S3-0
PBE
V3-1
SAN
V1-0
Gol segnato (subito)
5/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Real Betis-Getafe: precedenti recenti

L'ultimo incontro tra queste due squadre risale alla Liga dell'8 marzo 2026, quando il Getafe ha ospitato il Real Betis e ha vinto 2-0. Prima di allora, il Betis si era imposto in casa per 4-0 nel dicembre 2025. Negli ultimi cinque confronti in Liga, il Real Betis conta tre vittorie contro l'unica del Getafe, con una partita terminata in parità, l'1-1 all'Estadio Benito Villamarín nel febbraio 2024.

Testa a testa

Real BetisPareggioGetafe
3
1
1
LaLiga
Getafe badge
Getafe
GET
2
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
FIN
LaLiga
Real Betis badge
Real Betis
BET
4
Getafe badge
Getafe
GET
0
FIN
LaLiga
Getafe badge
Getafe
GET
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
FIN
LaLiga
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Getafe badge
Getafe
GET
1
FIN
LaLiga
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
Getafe badge
Getafe
GET
1
FIN
9Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Real Betis-Getafe: classifica

Nell'attuale classifica della Liga, il Real Betis è secondo mentre il Getafe occupa l'ottavo posto.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SivigliaSivigliaSEV
220052+36
V
V
2
Real BetisReal BetisBET
220020+26
V
V
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
D
V
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
D
V
5
BarcellonaBarcellonaBAR
110050+53
V
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
S
V
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
8
GetafeGetafeGET
210113-23
V
S
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
D
D
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
D
D
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
D
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
D
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
S
D
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
S
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
S
D
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
D
S
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
D
S
18
ElcheElcheELC
201116-51
S
D
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
S
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google