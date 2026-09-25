Come acquistare i biglietti per RB Lipsia-PSV Eindhoven: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

RB Leipzig affronta il PSV Eindhoven martedì 13 ottobre 2026 alla Red Bull Arena di Lipsia.

L'RB Leipzig punta sul vantaggio del fattore campo e sul suo attacco tedesco ad alta intensità per mettere in difficoltà gli ospiti. Nel frattempo, la potenza olandese PSV Eindhoven arriva con una forma esplosiva in patria e un gioco di transizione efficace per sfidare i padroni di casa in trasferta.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che devi sapere su come assicurarti i biglietti per RB Leipzig-PSV Eindhoven, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca RB Leipzig-PSV Eindhoven di Champions League?

RB Leipzig-PSV Eindhoven si gioca alla Red Bull Arena di Lipsia, martedì 13 ottobre 2026.

Champions League - Game Week 2 13 ott 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

Come comprare i biglietti per RB Leipzig-PSV Eindhoven di Champions League?

Per acquistare i biglietti per la partita di UEFA Champions League RB Leipzig-PSV Eindhoven alla Red Bull Arena, segui queste opzioni passo dopo passo:

1. Ticket Shop ufficiale dell'RB Leipzig

Sito ufficiale / App: Visita il Ticket Shop ufficiale dell'RB Leipzig online oppure utilizza l' app ufficiale RBL Ticket .

RB Leipzig Ticket Exchange: Se la partita va esaurita, controlla l' RBL Ticket Exchange ufficiale ( RBL-Ticketbörse ) all'interno dell'app o del portale di biglietteria ufficiale del club.

2. Settore ospiti ufficiale (per i tifosi del PSV)

Tifosi del PSV Eindhoven: Se hai intenzione di sederti nel settore ospiti, i biglietti devono essere acquistati direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria del PSV Eindhoven .

Quanto costano i biglietti per RB Leipzig-PSV Eindhoven di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di Champions League RB Leipzig-PSV Eindhoven alla Red Bull Arena variano a seconda della categoria e del canale di acquisto:

1. Prezzi ufficiali nominali (Ticket Shop dell'RB Leipzig)

Posti di categoria standard: In genere vanno da 20 € a 85 € a seconda del settore (ad esempio dietro la porta / settori dei tifosi rispetto ai posti centrali laterali).

Pacchetti VIP / Hospitality: Partono all'incirca da 250 € a 500 €+ per biglietto.

2. Mercato secondario dei biglietti

Quando i canali ufficiali di biglietteria vanno esauriti, i tifosi possono rivolgersi a piattaforme secondarie come StubHub per assicurarsi un posto per la partita.

Posti di ingresso / in piedi: A partire da circa 42 € a 45 € .

Categoria 1 / posti premium laterali: Vanno da 150 € a 280 € .

Prezzo medio di rivendita: Circa 120 € a 140 € .

RB Leipzig-PSV Eindhoven di Champions League: tutto quello che devi sapere

Forma di RB Leipzig e PSV Eindhoven

L'RB Leipzig ha vinto due delle ultime cinque partite in tutte le competizioni e ne ha perse due, con un'ulteriore sconfitta inclusa, facendo registrare un rendimento altalenante. L'uscita più recente è stata un netto 5-0 sull'Hamburger SV in Bundesliga, in netto contrasto con la sconfitta per 4-1 in Champions League contro il Como che l'aveva preceduta. Il Lipsia ha perso anche 3-1 contro il Werder Brema in Bundesliga in questo periodo, anche se le vittorie precedenti contro Borussia Moenchengladbach ed Eintracht Trier hanno mostrato le sue qualità in ambito nazionale. In queste cinque partite, il Lipsia ha segnato 15 gol ma ne ha subiti otto, riflettendo una squadra votata all'attacco ma poco costante in fase difensiva.

Il PSV Eindhoven è in grande forma, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite e un pareggio. Il risultato più recente è stato il 4-1 sullo Sparta Rotterdam in Eredivisie, e in questo periodo ha battuto anche l'Ajax per 3-1 in trasferta. Gli unici punti persi sono arrivati nell'1-1 di Champions League con lo Shakhtar Donetsk. Il PSV ha segnato 15 gol in queste cinque gare e ne ha subiti solo quattro, a conferma della sua produzione offensiva e di una relativa solidità difensiva.

RB Leipzig-PSV Eindhoven: precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra RB Leipzig e PSV Eindhoven per questa partita. I dati storici ufficiali tra i due club non sono stati forniti in vista di questo match.