Come acquistare i biglietti per RB Lipsia-Eintracht Francoforte: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

RB Leipzig affronta l'Eintracht Francoforte sabato 10 ottobre 2026 alla Red Bull Arena di Lipsia.

Nel bilancio complessivo dei precedenti tra le due squadre, l'RB Leipzig è in vantaggio con 9 vittorie contro le 6 dell'Eintracht Francoforte, oltre a 8 pareggi. Nell'incrocio più recente, il 18 aprile 2026, l'RB Leipzig ha conquistato una vittoria esterna per 3-1 al Deutsche Bank Park in Bundesliga.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per RB Leipzig-Eintracht Francoforte, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca RB Leipzig-Eintracht Francoforte in Bundesliga?

RB Leipzig-Eintracht Francoforte si gioca alla Red Bull Arena di Lipsia sabato 10 ottobre.

Bundesliga - Game Week 5 10 ott 2026 - 12:30 Red Bull Arena Leipzig

Come comprare i biglietti per RB Leipzig-Eintracht Francoforte in Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Bundesliga tra RB Leipzig ed Eintracht Francoforte, segui questi passaggi standard attraverso i canali ufficiali e primari:

1. Ticket Shop online ufficiale dell'RB Leipzig (per i posti nel settore di casa)

L'RB Leipzig di solito apre la vendita dei biglietti in più fasi, dando priorità inizialmente ai membri ufficiali del club e agli abbonati. Se restano posti disponibili, la vendita libera viene aperta più vicino al giorno della partita. =

2. Ticket Shop online ufficiale dell'Eintracht Francoforte (per i posti nel settore ospiti)

Se tifi Eintracht Francoforte, visita il ticket shop ufficiale principale dell'Eintracht Francoforte o l'app mainaquila. I biglietti per il settore ospiti sono fortemente limitati e assegnati con priorità ai membri ufficiali dell'Eintracht Francoforte e ai fan club ufficiali a causa dell'elevata domanda.

3. Mercato secondario dei biglietti e cambio biglietti (rivendita)

Ticket Exchange ufficiale RBL (Ticketbörse): Se la partita va sold out, controlla il mercato secondario ufficiale dell'RB Leipzig (Ticketbörse) sul portale biglietti del club, dove gli abbonati rivendono i propri posti per la singola partita al valore nominale.

Quanto costano i biglietti per RB Leipzig-Eintracht Francoforte in Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la sfida di Bundesliga tra RB Leipzig ed Eintracht Francoforte variano in base alla posizione del posto, al canale di acquisto e alla categoria.

Prezzi ufficiali del mercato primario (valore nominale)

Posti in piedi / Settore tifosi (Settore B): da 15 € a 25 €

Categoria 4 e 3 (anello superiore / dietro le porte): da 25 € a 45 €

Categoria 2 e 1 (tribuna laterale / anello inferiore e centrale): da 50 € a 85 €

Pacchetti VIP e Hospitality: da 150 € a 400 €+

Allocazione settore ospiti (settore Eintracht Francoforte)

Biglietti ospiti posto in piedi: ~15 € a ~20 €

Biglietti ospiti posto a sedere: ~30 € a ~45 €

Mercato secondario dei biglietti

Ticket Exchange ufficiale RBL (Ticketbörse): Venduti rigorosamente al valore nominale (da 15 € a 85 €) più commissioni amministrative/di gestione nominali.

RB Leipzig-Eintracht Francoforte in Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di RB Leipzig ed Eintracht Francoforte

L'RB Leipzig ha raccolto due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite, segnando nove gol e subendone sette. L'uscita più recente è stata una sconfitta per 3-1 contro il Werder Brema in Bundesliga. Prima di allora, il Lipsia ha vinto 3-0 contro il Borussia Mönchengladbach alla giornata inaugurale della Bundesliga e ha segnato sei gol contro l'Eintracht Trier in DFB-Pokal. Le due sconfitte nel precampionato sono arrivate contro Bayern Monaco e Leeds United.

L'Eintracht Francoforte ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite, segnando 21 gol ma subendone 17. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 4-1 contro l'Augsburg in Bundesliga. Il risultato di spicco del Francoforte in questa serie è stato l'11-0 contro l'SC St. Tönis in DFB-Pokal, ma a questo si sono aggiunti la sconfitta per 7-0 in amichevole contro il Brentford e il 3-3 sul campo dell'Union Berlino alla 1ª giornata.

RB Leipzig-Eintracht Francoforte: precedenti recenti

L'ultimo confronto tra questi due club risale al 18 aprile 2026, quando l'RB Leipzig ha battuto l'Eintracht Francoforte 3-1 in una partita di Bundesliga a Francoforte. Prima di allora, il Lipsia aveva vinto 6-0 in casa nel dicembre 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Lipsia ha un netto vantaggio con quattro vittorie contro una del Francoforte, con 14 gol segnati contro i sei del Francoforte nel periodo.