Come acquistare i biglietti per RB Lipsia-Eintracht Francoforte: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

RB Leipzig affronta l'Eintracht Francoforte sabato 10 ottobre 2026 alla Red Bull Arena di Lipsia.
Nel bilancio complessivo dei precedenti tra le due squadre, l'RB Leipzig è in vantaggio con 9 vittorie contro le 6 dell'Eintracht Francoforte, oltre a 8 pareggi. Nell'incrocio più recente, il 18 aprile 2026, l'RB Leipzig ha conquistato una vittoria esterna per 3-1 al Deutsche Bank Park in Bundesliga.
Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per RB Leipzig-Eintracht Francoforte, compreso dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca RB Leipzig-Eintracht Francoforte in Bundesliga?
RB Leipzig-Eintracht Francoforte si gioca alla Red Bull Arena di Lipsia sabato 10 ottobre.
Come comprare i biglietti per RB Leipzig-Eintracht Francoforte in Bundesliga?
Per acquistare i biglietti per la partita di Bundesliga tra RB Leipzig ed Eintracht Francoforte, segui questi passaggi standard attraverso i canali ufficiali e primari:
1. Ticket Shop online ufficiale dell'RB Leipzig (per i posti nel settore di casa)
- L'RB Leipzig di solito apre la vendita dei biglietti in più fasi, dando priorità inizialmente ai membri ufficiali del club e agli abbonati. Se restano posti disponibili, la vendita libera viene aperta più vicino al giorno della partita. =
2. Ticket Shop online ufficiale dell'Eintracht Francoforte (per i posti nel settore ospiti)
- Se tifi Eintracht Francoforte, visita il ticket shop ufficiale principale dell'Eintracht Francoforte o l'app mainaquila. I biglietti per il settore ospiti sono fortemente limitati e assegnati con priorità ai membri ufficiali dell'Eintracht Francoforte e ai fan club ufficiali a causa dell'elevata domanda.
3. Mercato secondario dei biglietti e cambio biglietti (rivendita)
- Ticket Exchange ufficiale RBL (Ticketbörse): Se la partita va sold out, controlla il mercato secondario ufficiale dell'RB Leipzig (Ticketbörse) sul portale biglietti del club, dove gli abbonati rivendono i propri posti per la singola partita al valore nominale.
Quanto costano i biglietti per RB Leipzig-Eintracht Francoforte in Bundesliga?
I prezzi dei biglietti per la sfida di Bundesliga tra RB Leipzig ed Eintracht Francoforte variano in base alla posizione del posto, al canale di acquisto e alla categoria.
Prezzi ufficiali del mercato primario (valore nominale)
- Posti in piedi / Settore tifosi (Settore B): da 15 € a 25 €
- Categoria 4 e 3 (anello superiore / dietro le porte): da 25 € a 45 €
- Categoria 2 e 1 (tribuna laterale / anello inferiore e centrale): da 50 € a 85 €
- Pacchetti VIP e Hospitality: da 150 € a 400 €+
Allocazione settore ospiti (settore Eintracht Francoforte)
- Biglietti ospiti posto in piedi: ~15 € a ~20 €
- Biglietti ospiti posto a sedere: ~30 € a ~45 €
Mercato secondario dei biglietti
- Ticket Exchange ufficiale RBL (Ticketbörse): Venduti rigorosamente al valore nominale (da 15 € a 85 €) più commissioni amministrative/di gestione nominali.
RB Leipzig-Eintracht Francoforte in Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere
La forma di RB Leipzig ed Eintracht Francoforte
L'RB Leipzig ha raccolto due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite, segnando nove gol e subendone sette. L'uscita più recente è stata una sconfitta per 3-1 contro il Werder Brema in Bundesliga. Prima di allora, il Lipsia ha vinto 3-0 contro il Borussia Mönchengladbach alla giornata inaugurale della Bundesliga e ha segnato sei gol contro l'Eintracht Trier in DFB-Pokal. Le due sconfitte nel precampionato sono arrivate contro Bayern Monaco e Leeds United.
L'Eintracht Francoforte ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite, segnando 21 gol ma subendone 17. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 4-1 contro l'Augsburg in Bundesliga. Il risultato di spicco del Francoforte in questa serie è stato l'11-0 contro l'SC St. Tönis in DFB-Pokal, ma a questo si sono aggiunti la sconfitta per 7-0 in amichevole contro il Brentford e il 3-3 sul campo dell'Union Berlino alla 1ª giornata.
RB Leipzig-Eintracht Francoforte: precedenti recenti
L'ultimo confronto tra questi due club risale al 18 aprile 2026, quando l'RB Leipzig ha battuto l'Eintracht Francoforte 3-1 in una partita di Bundesliga a Francoforte. Prima di allora, il Lipsia aveva vinto 6-0 in casa nel dicembre 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Lipsia ha un netto vantaggio con quattro vittorie contro una del Francoforte, con 14 gol segnati contro i sei del Francoforte nel periodo.
Testa a testa
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|3
|3
|0
|0
|10
|1
|+9
|9
V
V
V
|2
|3
|3
|0
|0
|8
|2
|+6
|9
V
V
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|7
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|3
|2
|1
|0
|7
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|+5
|7
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|3
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|1
|9
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|0
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|+1
|6
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V
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|8
|5
|+3
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|8
|3
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|1
|1
|6
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|+3
|4
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|1
|1
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|-1
|4
V
S
D
|10
|3
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|1
|1
|5
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|-1
|4
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|11
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|1
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|-1
|4
V
D
S
|12
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
|4
D
S
V
|13
|3
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|0
|2
|6
|7
|-1
|3
V
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|14
|3
|1
|0
|2
|6
|8
|-2
|3
S
V
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|15
|3
|0
|1
|2
|0
|4
|-4
|1
S
S
D
|16
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
S
S
D
|17
|3
|0
|0
|3
|3
|12
|-9
|0
S
S
S
|18
|3
|0
|0
|3
|0
|12
|-12
|0
S
S
S