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Come acquistare i biglietti per RB Lipsia-Eintracht Francoforte: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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L'RB Lipsia affronta l'Eintracht Francoforte in Bundesliga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

RB Leipzig affronta l'Eintracht Francoforte sabato 10 ottobre 2026 alla Red Bull Arena di Lipsia.

Nel bilancio complessivo dei precedenti tra le due squadre, l'RB Leipzig è in vantaggio con 9 vittorie contro le 6 dell'Eintracht Francoforte, oltre a 8 pareggi. Nell'incrocio più recente, il 18 aprile 2026, l'RB Leipzig ha conquistato una vittoria esterna per 3-1 al Deutsche Bank Park in Bundesliga.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per RB Leipzig-Eintracht Francoforte, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca RB Leipzig-Eintracht Francoforte in Bundesliga?

RB Leipzig-Eintracht Francoforte si gioca alla Red Bull Arena di Lipsia sabato 10 ottobre.

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Bundesliga - Game Week 5
Red Bull Arena Leipzig

Come comprare i biglietti per RB Leipzig-Eintracht Francoforte in Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Bundesliga tra RB Leipzig ed Eintracht Francoforte, segui questi passaggi standard attraverso i canali ufficiali e primari:

1. Ticket Shop online ufficiale dell'RB Leipzig (per i posti nel settore di casa)

  • L'RB Leipzig di solito apre la vendita dei biglietti in più fasi, dando priorità inizialmente ai membri ufficiali del club e agli abbonati. Se restano posti disponibili, la vendita libera viene aperta più vicino al giorno della partita. =

2. Ticket Shop online ufficiale dell'Eintracht Francoforte (per i posti nel settore ospiti)

  • Se tifi Eintracht Francoforte, visita il ticket shop ufficiale principale dell'Eintracht Francoforte o l'app mainaquila. I biglietti per il settore ospiti sono fortemente limitati e assegnati con priorità ai membri ufficiali dell'Eintracht Francoforte e ai fan club ufficiali a causa dell'elevata domanda.

3. Mercato secondario dei biglietti e cambio biglietti (rivendita)

  • Ticket Exchange ufficiale RBL (Ticketbörse): Se la partita va sold out, controlla il mercato secondario ufficiale dell'RB Leipzig (Ticketbörse) sul portale biglietti del club, dove gli abbonati rivendono i propri posti per la singola partita al valore nominale.

Quanto costano i biglietti per RB Leipzig-Eintracht Francoforte in Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la sfida di Bundesliga tra RB Leipzig ed Eintracht Francoforte variano in base alla posizione del posto, al canale di acquisto e alla categoria.

Prezzi ufficiali del mercato primario (valore nominale)

  • Posti in piedi / Settore tifosi (Settore B): da 15 € a 25 €
  • Categoria 4 e 3 (anello superiore / dietro le porte): da 25 € a 45 €
  • Categoria 2 e 1 (tribuna laterale / anello inferiore e centrale): da 50 € a 85 €
  • Pacchetti VIP e Hospitality: da 150 € a 400 €+

Allocazione settore ospiti (settore Eintracht Francoforte)

  • Biglietti ospiti posto in piedi: ~15 € a ~20 €
  • Biglietti ospiti posto a sedere: ~30 € a ~45 €

Mercato secondario dei biglietti

  • Ticket Exchange ufficiale RBL (Ticketbörse): Venduti rigorosamente al valore nominale (da 15 € a 85 €) più commissioni amministrative/di gestione nominali.

RB Leipzig-Eintracht Francoforte in Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di RB Leipzig ed Eintracht Francoforte

L'RB Leipzig ha raccolto due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite, segnando nove gol e subendone sette. L'uscita più recente è stata una sconfitta per 3-1 contro il Werder Brema in Bundesliga. Prima di allora, il Lipsia ha vinto 3-0 contro il Borussia Mönchengladbach alla giornata inaugurale della Bundesliga e ha segnato sei gol contro l'Eintracht Trier in DFB-Pokal. Le due sconfitte nel precampionato sono arrivate contro Bayern Monaco e Leeds United.

L'Eintracht Francoforte ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite, segnando 21 gol ma subendone 17. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 4-1 contro l'Augsburg in Bundesliga. Il risultato di spicco del Francoforte in questa serie è stato l'11-0 contro l'SC St. Tönis in DFB-Pokal, ma a questo si sono aggiunti la sconfitta per 7-0 in amichevole contro il Brentford e il 3-3 sul campo dell'Union Berlino alla 1ª giornata.

RBL

RBL - Forma

ETR
V0-6
BMG
V3-0
SVW
S3-1
COM
S4-1
HSV
V5-0
Gol segnato (subito)
16/7
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
SGE

SGE - Forma

BRE
S7-0
STT
V0-11
FCU
D3-3
FCA
S1-4
M05
V1-3
Gol segnato (subito)
18/15
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

RB Leipzig-Eintracht Francoforte: precedenti recenti

L'ultimo confronto tra questi due club risale al 18 aprile 2026, quando l'RB Leipzig ha battuto l'Eintracht Francoforte 3-1 in una partita di Bundesliga a Francoforte. Prima di allora, il Lipsia aveva vinto 6-0 in casa nel dicembre 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Lipsia ha un netto vantaggio con quattro vittorie contro una del Francoforte, con 14 gol segnati contro i sei del Francoforte nel periodo.

Testa a testa

RB LipsiaPareggioFrancoforte
4
0
1
Bundesliga
Francoforte badge
Francoforte
SGE
1
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
3
FIN
Bundesliga
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
6
Francoforte badge
Francoforte
SGE
0
FIN
Bundesliga
Francoforte badge
Francoforte
SGE
4
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
0
FIN
Bundesliga
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
2
Francoforte badge
Francoforte
SGE
1
FIN
DFB Pokal
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
3
Francoforte badge
Francoforte
SGE
0
FIN
14Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal5/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
FriburgoFriburgoSCF
3300101+99
V
V
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
330082+69
V
V
V
3
AugsburgAugsburgFCA
321093+67
D
V
V
4
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
321072+57
V
D
V
5
RB LipsiaRB LipsiaRBL
320193+66
V
S
V
6
ElversbergElversbergELV
320187+16
S
V
V
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
311185+34
D
V
S
8
Magonza 05Magonza 05M05
311163+34
S
V
D
9
FrancoforteFrancoforteSGE
311178-14
V
S
D
10
Werder BremaWerder BremaSVW
311156-14
D
V
S
11
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
V
D
S
12
FC ColoniaFC ColoniaKOE
311157-24
D
S
V
13
HoffenheimHoffenheimTSG
310267-13
V
S
S
14
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
310268-23
S
V
S
15
PaderbornPaderbornSCP
301204-41
S
S
D
16
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
3012410-61
S
S
D
17
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
3003312-90
S
S
S
18
AmburgoAmburgoHSV
3003012-120
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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