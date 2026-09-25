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Come acquistare i biglietti per RB Leipzig-PSV Eindhoven: prezzi per la Champions League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Champions League

Il RB Lipsia affronta il PSV Eindhoven in Champions League. Ecco come acquistare i biglietti.

L'RB Leipzig affronta il PSV Eindhoven martedì 13 ottobre 2026 alla Red Bull Arena Leipzig.

L'RB Leipzig punta sul fattore campo e sul pressing alto del suo attacco tedesco per mettere in difficoltà gli ospiti. Il PSV Eindhoven, potenza del calcio olandese, arriva invece con un ottimo rendimento in patria e rapide transizioni per sfidare i padroni di casa in trasferta.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che devi sapere per acquistare i biglietti di RB Leipzig-PSV Eindhoven, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca RB Leipzig-PSV Eindhoven di Champions League?

RB Leipzig-PSV Eindhoven si gioca alla Red Bull Arena Leipzig martedì 13 ottobre 2026.

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Champions League - Game Week 2
Red Bull Arena Leipzig

Come acquistare i biglietti di RB Leipzig-PSV Eindhoven di Champions League?

Per acquistare i biglietti della partita di UEFA Champions League tra RB Leipzig e PSV Eindhoven alla Red Bull Arena, ecco le opzioni disponibili:

1. Biglietteria ufficiale dell'RB Leipzig

  • Sito web o app ufficiale: Visita la biglietteria online ufficiale dell'RB Leipzig oppure usa la RBL Ticket App ufficiale.
  • Rivendita ufficiale dell'RB Leipzig: Se i biglietti per la partita sono esauriti, controlla il canale di rivendita ufficiale RBL Ticket Exchange (RBL-Ticketbörse) nell'app o nel portale ufficiale di biglietteria del club.

2. Settore ospiti ufficiale (per i tifosi del PSV)

  • Tifosi del PSV Eindhoven: Se intendi sederti nel settore ospiti, devi acquistare i biglietti direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria del PSV Eindhoven.

Quanto costano i biglietti di RB Leipzig-PSV Eindhoven di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di Champions League tra RB Leipzig e PSV Eindhoven alla Red Bull Arena variano in base alla categoria e al canale d'acquisto:

1. Prezzi ufficiali di listino (biglietteria dell'RB Leipzig)

  • Posti di categoria standard: In genere costano da 20 a 85 € a seconda del settore (per esempio, posti dietro la porta o nei settori dei tifosi rispetto ai posti centrali lungo il campo).
  • Pacchetti VIP e hospitality: Partono indicativamente da 250 a 500 € e oltre per biglietto.

2. Mercato secondario dei biglietti

Quando i biglietti sui canali ufficiali sono esauriti, i tifosi possono rivolgersi a piattaforme di rivendita come StubHub per trovare un posto allo stadio.

  • Posti più economici o in piedi: Prezzi a partire da circa 42-45 €.
  • Posti di categoria 1 o premium lungo il campo: Prezzi da 150 a 280 €.
  • Prezzo medio di rivendita: Circa 120-140 €.

RB Leipzig-PSV Eindhoven di Champions League: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di RB Leipzig e PSV Eindhoven

Nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, l'RB Leipzig ha ottenuto due vittorie e due sconfitte, a cui si aggiunge un'ulteriore sconfitta: un rendimento altalenante. Nell'ultima gara ha battuto nettamente l'Hamburger SV per 5-0 in Bundesliga, in forte contrasto con la precedente sconfitta per 4-1 contro il Como in Champions League. In questo periodo il Lipsia ha perso anche 3-1 contro il Werder Bremen in Bundesliga, mentre le precedenti vittorie su Borussia Moenchengladbach ed Eintracht Trier hanno mostrato il suo potenziale nelle competizioni nazionali. In queste cinque partite ha segnato 15 goal e ne ha subiti otto, mostrando una spiccata propensione offensiva ma anche discontinuità in difesa.

Il PSV Eindhoven è in ottima forma: ha vinto quattro delle ultime cinque partite e ne ha pareggiata una. Il risultato più recente è una vittoria per 4-1 contro lo Sparta Rotterdam in Eredivisie; nello stesso periodo ha battuto anche l'Ajax per 3-1 in trasferta. Gli unici punti lasciati per strada sono arrivati con l'1-1 contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League. In queste cinque gare il PSV ha segnato 15 goal e ne ha subiti soltanto quattro, a conferma della sua efficacia offensiva e di una relativa solidità difensiva.

RBL

RBL - Forma

SVW
S3-1
COM
S4-1
HSV
V5-0
B04
S2-0
SGE
V6-0
Gol segnato (subito)
13/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
PSV

PSV - Forma

AJX
V1-3
SHK
D1-1
SPA
V4-1
TWE
S3-2
HEE
V2-0
Gol segnato (subito)
12/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

RB Leipzig-PSV Eindhoven: I precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra RB Leipzig e PSV Eindhoven per questa partita. In vista dell'incontro non sono stati forniti dati ufficiali sulle sfide passate tra i due club.

Assicurarsi un posto per una sfida europea di grande importanza permette ai tifosi di assistere dal vivo a intensi duelli nel pressing e di vedere all'opera giovani talenti di livello mondiale. Abbinare la presenza allo stadio a un'interfaccia mobile per le scommesse intuitiva cambia completamente il modo di analizzare l'evoluzione della partita in tempo reale. Consulta la nostra panoramica delle migliori app per le scommesse per scegliere un'interfaccia pensata per i tifosi più appassionati.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
321072+57
D
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
V
V
8
BarcellonaBarcellonaBAR
3201116+56
S
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
S
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
S
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
S
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
14
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
3120105+55
D
D
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
S
D
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
D
V
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
S
V
D
18
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
S
V
S
20
InterInterINT
310256-13
V
S
S
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
S
S
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
S
S
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
S
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
S
V
S
27
LensLensRCL
310237-43
S
S
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
S
V
S
29
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
29
RB LipsiaRB LipsiaRBL
310238-53
S
V
S
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
33
VikingVikingVIK
301259-41
S
D
S
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
35
LilleLilleLIL
3003410-60
S
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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