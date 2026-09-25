L'RB Leipzig affronta il PSV Eindhoven martedì 13 ottobre 2026 alla Red Bull Arena Leipzig.

L'RB Leipzig punta sul fattore campo e sul pressing alto del suo attacco tedesco per mettere in difficoltà gli ospiti. Il PSV Eindhoven, potenza del calcio olandese, arriva invece con un ottimo rendimento in patria e rapide transizioni per sfidare i padroni di casa in trasferta.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che devi sapere per acquistare i biglietti di RB Leipzig-PSV Eindhoven, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca RB Leipzig-PSV Eindhoven di Champions League?

RB Leipzig-PSV Eindhoven si gioca alla Red Bull Arena Leipzig martedì 13 ottobre 2026.

Champions League - Game Week 2 13 ott 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

Come acquistare i biglietti di RB Leipzig-PSV Eindhoven di Champions League?

Per acquistare i biglietti della partita di UEFA Champions League tra RB Leipzig e PSV Eindhoven alla Red Bull Arena, ecco le opzioni disponibili:

1. Biglietteria ufficiale dell'RB Leipzig

Sito web o app ufficiale: Visita la biglietteria online ufficiale dell'RB Leipzig oppure usa la RBL Ticket App ufficiale.

Rivendita ufficiale dell'RB Leipzig: Se i biglietti per la partita sono esauriti, controlla il canale di rivendita ufficiale RBL Ticket Exchange ( RBL-Ticketbörse ) nell'app o nel portale ufficiale di biglietteria del club.

2. Settore ospiti ufficiale (per i tifosi del PSV)

Tifosi del PSV Eindhoven: Se intendi sederti nel settore ospiti, devi acquistare i biglietti direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria del PSV Eindhoven .

Quanto costano i biglietti di RB Leipzig-PSV Eindhoven di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di Champions League tra RB Leipzig e PSV Eindhoven alla Red Bull Arena variano in base alla categoria e al canale d'acquisto:

1. Prezzi ufficiali di listino (biglietteria dell'RB Leipzig)

Posti di categoria standard: In genere costano da 20 a 85 € a seconda del settore (per esempio, posti dietro la porta o nei settori dei tifosi rispetto ai posti centrali lungo il campo).

Pacchetti VIP e hospitality: Partono indicativamente da 250 a 500 € e oltre per biglietto.

2. Mercato secondario dei biglietti

Quando i biglietti sui canali ufficiali sono esauriti, i tifosi possono rivolgersi a piattaforme di rivendita come StubHub per trovare un posto allo stadio.

Posti più economici o in piedi: Prezzi a partire da circa 42-45 € .

Posti di categoria 1 o premium lungo il campo: Prezzi da 150 a 280 € .

Prezzo medio di rivendita: Circa 120-140 € .

RB Leipzig-PSV Eindhoven di Champions League: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di RB Leipzig e PSV Eindhoven

Nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, l'RB Leipzig ha ottenuto due vittorie e due sconfitte, a cui si aggiunge un'ulteriore sconfitta: un rendimento altalenante. Nell'ultima gara ha battuto nettamente l'Hamburger SV per 5-0 in Bundesliga, in forte contrasto con la precedente sconfitta per 4-1 contro il Como in Champions League. In questo periodo il Lipsia ha perso anche 3-1 contro il Werder Bremen in Bundesliga, mentre le precedenti vittorie su Borussia Moenchengladbach ed Eintracht Trier hanno mostrato il suo potenziale nelle competizioni nazionali. In queste cinque partite ha segnato 15 goal e ne ha subiti otto, mostrando una spiccata propensione offensiva ma anche discontinuità in difesa.

Il PSV Eindhoven è in ottima forma: ha vinto quattro delle ultime cinque partite e ne ha pareggiata una. Il risultato più recente è una vittoria per 4-1 contro lo Sparta Rotterdam in Eredivisie; nello stesso periodo ha battuto anche l'Ajax per 3-1 in trasferta. Gli unici punti lasciati per strada sono arrivati con l'1-1 contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League. In queste cinque gare il PSV ha segnato 15 goal e ne ha subiti soltanto quattro, a conferma della sua efficacia offensiva e di una relativa solidità difensiva.

RB Leipzig-PSV Eindhoven: I precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra RB Leipzig e PSV Eindhoven per questa partita. In vista dell'incontro non sono stati forniti dati ufficiali sulle sfide passate tra i due club.

Assicurarsi un posto per una sfida europea di grande importanza permette ai tifosi di assistere dal vivo a intensi duelli nel pressing e di vedere all'opera giovani talenti di livello mondiale. Abbinare la presenza allo stadio a un'interfaccia mobile per le scommesse intuitiva cambia completamente il modo di analizzare l'evoluzione della partita in tempo reale. Consulta la nostra panoramica delle migliori app per le scommesse per scegliere un'interfaccia pensata per i tifosi più appassionati.