Come acquistare i biglietti per RB Leipzig-Hamburger SV: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

RB Leipzig affronta l'Hamburger SV domenica 13 settembre 2026 alla Red Bull Arena di Lipsia.

Entrambe le squadre cercheranno di conquistare punti cruciali per dare slancio alla loro posizione nella parte iniziale della classifica del massimo campionato. Le due squadre si sono affrontate l'ultima volta in Bundesliga a marzo 2026, quando l'RB Leipzig ha ottenuto una vittoria esterna per 2-1 contro l'Amburgo.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che devi sapere su come assicurarti i biglietti per RB Leipzig-Hamburger SV, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca RB Leipzig-Hamburger SV in Bundesliga?

RB Leipzig-Hamburger SV si gioca alla Red Bull Arena di Lipsia, con calcio d'inizio in programma.

Bundesliga - Game Week 3 13 set 2026 - 09:30 Red Bull Arena Leipzig

Come acquistare i biglietti per RB Leipzig-Hamburger SV di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Bundesliga tra RB Leipzig e Hamburger SV, puoi farlo tramite piattaforme ufficiali o di rivendita secondaria:

Biglietteria ufficiale dell'RB Leipzig: Il modo principale e più sicuro per acquistare i biglietti per le partite casalinghe è direttamente tramite la biglietteria ufficiale dell'RB Leipzig o l'app RBL Ticket. I tifosi di casa possono registrare un account per visualizzare la mappa dei posti, verificare la disponibilità e acquistare i biglietti ai prezzi nominali standard.

Scambio biglietti ufficiale (mercato di rivendita): Se i posti standard sono esauriti, l'RB Leipzig gestisce sul proprio sito uno scambio biglietti secondario ufficiale, l'RBL Ticketmarkt, dove gli abbonati possono rivendere legalmente i propri posti al valore nominale.

Quota riservata al club ospite: I tifosi ospiti che vogliono sedere nel settore dell'Hamburger SV devono acquistare i biglietti tramite lo store ufficiale del club o il portale tifosi dell'Hamburger SV.

Mercato secondario e aggregatori di biglietti: Piattaforme come StubHub offrono opzioni di rivendita se i canali ufficiali sono completamente esauriti, anche se i prezzi su queste piattaforme oscillano al di sopra del valore nominale in base alla domanda.

Quanto costano i biglietti per RB Leipzig-Hamburger SV di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la partita tra RB Leipzig e Hamburger SV alla Red Bull Arena variano a seconda che vengano acquistati al valore nominale tramite i canali ufficiali del club oppure attraverso piattaforme di rivendita del mercato secondario.

Prezzi ufficiali dei biglietti al valore nominale (vendita primaria)

Posti in piedi / area tifosi (Sektor B): 13 £ - 17 £

Categoria 4-5 (dietro le porte / angoli dell'anello superiore): 20 £ - 34 £

Categoria 2-3 (tribune laterali / angoli dell'anello inferiore): 38 £ - 56 £

Categoria 1 (tribuna centrale principale e tribuna opposta): 60 £ - 85 £

Ridotti e biglietti giovani: 9 £ - 25 £ (disponibili nella maggior parte delle categorie standard per studenti, anziani e bambini)

Prezzi di rivendita e del mercato secondario

A causa dell'elevata domanda e della disponibilità limitata per i non membri, i prezzi sulle piattaforme autorizzate di rivendita secondaria dei biglietti, come StubHub, oscillano in base alla domanda di mercato:

Prezzi di partenza (più bassi disponibili): ~15 £ - 25 £ (per posti singoli o posti in piedi nelle zone alte)

Prezzo medio di rivendita: ~60 £ - 120 £ (a seconda della fila selezionata, della domanda per posti adiacenti e della vicinanza al giorno della partita)

RB Leipzig-Hamburger SV di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Forma di RB Leipzig e Hamburger SV

Il Lipsia arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è stato il successo per 6-0 in DFB-Pokal contro l'Eintracht Trier, una prestazione che ha dato fiducia dopo una pre-stagione difficile. Prima di allora, aveva perso 3-1 contro il Bayern Monaco e 2-0 contro il Leeds United in amichevole. Il Lipsia ha segnato 12 gol in queste cinque partite e ne ha subiti sei.

L'Amburgo arriva in buona forma. Nelle ultime cinque partite ha raccolto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. L'ultima è stata la vittoria per 3-0 in DFB-Pokal sul campo dello SC Verl, dopo il pareggio per 2-2 con il Lille e il successo per 2-1 contro il Tolosa in pre-stagione. L'Amburgo ha segnato nove gol in queste cinque gare e ne ha subiti sette, con il risultato contro il Verl che ha portato una porta inviolata nella prima uscita ufficiale.

RB Leipzig-Hamburger SV: precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi due club si è concluso 1-2 per il Lipsia, disputato sul campo dell'Amburgo in Bundesliga il 1° marzo 2026. Prima di allora, il Lipsia aveva vinto 2-1 in casa nell'ottobre 2025. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Lipsia ha vinto quattro volte e ha pareggiato una volta, segnando 11 gol contro i cinque dell'Amburgo.

Classifica di RB Leipzig e Hamburger SV

Nell'attuale classifica di Bundesliga, l'Hamburger SV occupa il 10° posto, mentre l'RB Leipzig si trova quattro posizioni più sotto, al 14° posto.