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Come acquistare i biglietti per Rayo Vallecano-Racing Santander: prezzi de LaLiga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Rayo Vallecano affronta il Racing Santander nella Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Rayo Vallecano affronta il Racing Santander sabato 5 settembre 2026 al Campo de Futbol de Vallecas di Madrid.

La squadra di casa arriva alla partita con l’obiettivo di costruire un momento positivo dopo la sconfitta per 2-1 all’esordio contro il Siviglia e il pareggio per 1-1 contro il Deportivo Alavés. Il Racing Santander cercherà di conquistare punti preziosi in trasferta nelle prime fasi della sua stagione, mentre entrambe le squadre puntano a consolidare la propria posizione in classifica.

Lasciate che GOAL vi dia tutto quello che c’è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Rayo Vallecano-Racing Santander, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Rayo Vallecano-Racing Santander in Liga?

Rayo Vallecano-Racing Santander si gioca al Campo de Futbol de Vallecas di Madrid, con l’orario esatto di inizio confermato nei dettagli della partita sopra riportati.

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LaLiga - Game Week 4
Campo de Futbol de Vallecas

Come acquistare i biglietti di Rayo Vallecano-Racing Santander in Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita Rayo Vallecano-Racing Santander al Campo de Fútbol de Vallecas di Madrid, hai due principali opzioni di acquisto:

Biglietteria fisica (metodo ufficiale)

  • Biglietteria fisica: il Rayo Vallecano in genere non gestisce uno store online di biglietti aperto al pubblico. I biglietti ufficiali per le partite si acquistano direttamente alla biglietteria dello stadio (taquillas) situata in Calle del Payaso Fofó presso il Campo de Fútbol de Vallecas di Madrid.
  • Finestra di acquisto: la biglietteria fisica apre generalmente da 2 a 3 giorni prima della partita, a partire indicativamente dalle 11:00, e resta aperta fino al calcio d’inizio nel giorno del match.
  • Verifica e pagamento: allo sportello sono richiesti un documento d’identità valido con foto e una carta oppure contanti.

Piattaforme online secondarie e aggregatori

  • I tifosi che vogliono assicurarsi l’ingresso prima di arrivare allo stadio possono consultare marketplace secondari verificati per i biglietti come StubHub.
  • Seleziona la partita, scegli il posto preferito in tribuna, completa il checkout online e ricevi l’accesso al biglietto digitale o mobile.

Quanto costano i biglietti di Rayo Vallecano-Racing Santander in Liga?

Il prezzo dei biglietti per la partita Rayo Vallecano-Racing Santander al Campo de Fútbol de Vallecas dipende dal fatto che tu acquisti i biglietti al valore nominale di persona oppure ti assicuri i posti online tramite piattaforme secondarie di rivendita.

  • Vendita ufficiale di persona: i biglietti per la partita acquistati al valore nominale direttamente alle biglietterie dello stadio in Calle del Payaso Fofó vanno in genere da 18 £ a 78 £ (da 20 € a 90 €), a seconda della categoria della tribuna.
  • Piattaforme di rivendita online: sui marketplace secondari per i biglietti come StubHub, i biglietti per questa specifica partita partono da circa 125 £, con inserzioni medie sul mercato secondario che arrivano a 365 £.

Rayo Vallecano-Racing Santander in Liga: tutto quello che c’è da sapere

Rayo Vallecano-Racing Santander: forma

Il Rayo Vallecano ha vinto una partita, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato il pareggio per 1-1 con il Deportivo Alaves in Liga, e ha anche subito una sconfitta per 2-1 contro il Siviglia nella gara d’esordio stagionale in campionato. Tra i punti più bassi della sua estate c’è stato anche il ko per 3-0 contro l’Ipswich Town in pre-season. L’unica vittoria del Rayo è arrivata contro lo Sporting Charleroi, battuto 3-2 in amichevole. Nell’arco delle cinque partite ha segnato sei gol e ne ha subiti otto.

Il Racing Santander ha vinto una partita, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre nelle ultime cinque gare. L’uscita più recente è stata il 2-2 contro il Villarreal in Liga, mentre in pre-season ha ottenuto un convincente 4-1 contro lo Sporting Gijon. Le sconfitte contro il Wolverhampton Wanderers (3-0) e l’Athletic Bilbao (0-3) evidenziano le difficoltà incontrate contro avversarie di livello superiore nel corso dell’estate. Il Racing ha segnato sette gol e ne ha subiti nove in queste cinque partite.

RAY

RAY - Forma

FEY
S2-1
CHA
V2-3
IPS
S3-0
SEV
S2-1
ALA
D1-1
Gol segnato (subito)
6/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
SAN

SAN - Forma

ATH
S0-3
WOL
S3-0
SPG
V4-1
ALA
S1-1
VIL
D2-2
Gol segnato (subito)
7/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Rayo Vallecano-Racing Santander: precedenti recenti

L’ultimo confronto tra questi club risale alla Segunda Division del 20 luglio 2020, quando il Rayo Vallecano vinse 2-1 in trasferta sul campo del Racing Santander. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Rayo conta tre vittorie contro le due del Racing. Tra gli incontri precedenti ci sono anche il successo interno per 2-0 del Rayo nel settembre 2019 e la vittoria per 4-2 del Rayo in Liga nel marzo 2012.

Testa a testa

Rayo VallecanoPareggioRacing Santander
4
0
1
LaLiga2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
FIN
LaLiga2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
FIN
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
4
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
FIN
Coppa del Rey
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
4
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
3
FIN
Coppa del Rey
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
3
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
FIN
14Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Rayo Vallecano-Racing Santander: classifica

Nelle prime posizioni della classifica della Liga, il Racing Santander è quinto mentre il Rayo Vallecano è nono dopo il turno d’esordio.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
D
V
2
EspanyolEspanyolESP
110030+33
V
3
Atletico MadridAtletico MadridATM
110020+23
V
4
SivigliaSivigliaSEV
110021+13
V
5
Racing SantanderRacing SantanderSAN
10102201
D
6
VillarrealVillarrealVIL
10102201
D
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
10101101
D
8
ElcheElcheELC
10101101
D
9
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
S
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
00000000
11
BarcellonaBarcellonaBAR
00000000
12
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
13
OsasunaOsasunaOSA
00000000
14
Real BetisReal BetisBET
00000000
15
Real MadridReal MadridRMA
00000000
16
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
17
ValenciaValenciaVAL
00000000
18
MalagaMalagaMAL
100102-20
S
19
GetafeGetafeGET
100103-30
S
20
LevanteLevanteLEV
100103-30
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
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