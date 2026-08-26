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Come acquistare i biglietti per Rayo Vallecano-Espanyol: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Rayo Vallecano affronta l'Espanyol nella Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Rayo Vallecano affronta l'Espanyol mercoledì 16 settembre 2026 al Campo de Futbol de Vallecas di Madrid.

Nella loro precedente sfida di campionato a Vallecas, il Rayo Vallecano ha ottenuto una sofferta vittoria per 1-0 contro l'Espanyol. Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento in cerca di punti cruciali per costruire slancio nelle prime fasi della stagione di campionato.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Rayo Vallecano-Espanyol, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Rayo Vallecano-Espanyol di Liga?

Rayo Vallecano-Espanyol si gioca al Campo de Futbol de Vallecas di Madrid, con calcio d'inizio fissato all'orario confermato nei dettagli della partita qui sopra.

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LaLiga - Game Week 6
Campo de Futbol de Vallecas

Come acquistare i biglietti per Rayo Vallecano-Espanyol di Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Liga Rayo Vallecano-Espanyol al Campo de Fútbol de Vallecas di Madrid, è possibile utilizzare i seguenti metodi:

  • Biglietteria ufficiale (Taquillas): Il Rayo Vallecano è un caso unico tra i club spagnoli di massima serie, poiché in genere non vende online sul proprio sito i biglietti di ingresso generali per le partite. I biglietti vengono venduti di persona presso la biglietteria dello stadio situata in Calle del Payaso Fofó. Gli sportelli aprono generalmente da 2 a 3 giorni prima della partita, oltre che nel giorno del match.
  • Mercato secondario e aggregatori di biglietti: Se siete in viaggio e volete assicurarvi i biglietti in anticipo prima di arrivare a Madrid, potete acquistare i posti tramite piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Rayo Vallecano-Espanyol di Liga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Liga Rayo Vallecano-Espanyol allo Estadio de Vallecas dipendono generalmente dal fatto che si acquistino i tagliandi ufficiali direttamente dalla biglietteria del club o tramite mercati secondari di rivendita.

  • Biglietteria ufficiale (partita di categoria standard): I biglietti ufficiali per le partite casalinghe a Vallecas variano in genere da 25 € a 35 € per i posti base dietro le porte (Fondo) fino a 50 € a 85 € per i posti laterali centrali (Tribuna Central / Lateral).
  • Mercati secondari di rivendita: Su piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub, i prezzi di ingresso per questa specifica partita partono da circa 80 € a 85 €, con prezzi medi degli annunci compresi tra 320 € e 360 € a seconda della vicinanza al campo e della categoria del posto.

Rayo Vallecano-Espanyol di Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Rayo Vallecano ed Espanyol

Il Rayo Vallecano ha vinto una partita, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato il pareggio per 1-1 con il Deportivo Alaves in Liga il 20 agosto, mentre ha perso 2-1 contro il Siviglia all'esordio in campionato il 15 agosto. La sconfitta per 3-0 contro l'Ipswich Town nel pre-campionato è stato un altro passo falso, anche se il Rayo ha ottenuto una vittoria per 3-2 contro lo Sporting Charleroi in amichevole. Nelle cinque partite, ha segnato sei gol e ne ha subiti otto.

L'Espanyol ha vinto una partita, ne ha pareggiate due e ne ha perse due nelle ultime cinque uscite. Il risultato di maggior rilievo è stato il successo per 3-0 in Liga contro il Levante il 16 agosto, mentre nel pre-campionato ha pareggiato 3-3 con il Middlesbrough e 2-2 con il Burnley. La partita più recente si è conclusa con una sconfitta casalinga per 2-1 contro il Real Madrid il 22 agosto. L'Espanyol ha segnato nove gol e ne ha subiti otto in queste cinque partite.

RAY

RAY - Forma

FEY
S2-1
CHA
V2-3
IPS
S3-0
SEV
S2-1
ALA
D1-1
Gol segnato (subito)
6/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
ESP

ESP - Forma

BUR
D2-2
MID
D3-3
COV
S3-1
LEV
V3-0
RMA
S1-2
Gol segnato (subito)
10/10
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Rayo Vallecano-Espanyol: i precedenti recenti

L'incrocio più recente tra questi club risale alla Liga del 23 aprile 2026, quando il Rayo Vallecano ha vinto 1-0 in casa. Prima di allora, l'Espanyol aveva ottenuto una vittoria per 1-0 sul proprio campo nel dicembre 2025. Negli ultimi cinque confronti in Liga, ciascuna squadra ha vinto due volte, con il 4-0 dell'Espanyol a Vallecas nell'aprile 2025 che rappresenta il risultato più netto del campione di dati.

Testa a testa

Rayo VallecanoPareggioEspanyol
1
0
4
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
FIN
LaLiga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
FIN
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
Espanyol badge
Espanyol
ESP
4
FIN
LaLiga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
FIN
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
FIN
3Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Classifica di Rayo Vallecano-Espanyol

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SivigliaSivigliaSEV
220052+36
V
V
2
Real BetisReal BetisBET
220020+26
V
V
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
D
V
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
D
V
5
BarcellonaBarcellonaBAR
110050+53
V
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
S
V
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
8
GetafeGetafeGET
210113-23
V
S
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
D
D
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
D
D
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
D
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
D
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
S
D
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
S
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
S
D
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
D
S
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
D
S
18
ElcheElcheELC
201116-51
S
D
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
S
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
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