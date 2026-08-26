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Come acquistare i biglietti per Racing Santander-Deportivo Alaves: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Racing Santander affronta il Deportivo Alaves in Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Racing Santander affronta il Deportivo Alaves domenica 13 settembre 2026 all’Estadio El Sardinero di Santander.

Le due squadre si sono affrontate l’ultima volta in un’amichevole estiva l’8 agosto 2026, terminata 1-1 prima che l’Alaves si imponesse 7-6 ai calci di rigore. Il Racing Santander dovrà fare a meno di Pedro Felipe e Giorgi Guliashvili per infortunio, mentre il Deportivo Alaves viaggia senza lo squalificato Facundo Garcés e l’attaccante infortunato Lucas Boyé.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che dovete sapere per assicurarvi i biglietti per Racing Santander-Deportivo Alaves, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Racing Santander-Deportivo Alaves di LaLiga?

Racing Santander-Deportivo Alaves si gioca all’Estadio El Sardinero, con informazioni ufficiali sulla trasmissione che al momento non sono disponibili per questa partita di LaLiga.

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LaLiga - Game Week 5
Estadio El Sardinero

Come acquistare i biglietti per Racing Santander-Deportivo Alaves di LaLiga?

Per acquistare i biglietti per la partita di LaLiga Racing Santander-Deportivo Alavés all’Estadio El Sardinero:

1. Canali ufficiali del club

  • Sito ufficiale: Visitate il portale ufficiale per i biglietti del Racing Santander (realracingclub.es). I biglietti per le singole partite di LaLiga vengono generalmente messi in vendita al pubblico da 1 a 2 settimane prima del giorno della gara.
  • Biglietteria dello stadio (Taquillas): Potete acquistare gli eventuali biglietti rimanenti direttamente all’Estadio El Sardinero di Santander nei giorni precedenti alla partita o il giorno stesso della gara, in base alla disponibilità.

2. Opzioni di membership del club

  • Vendita per soci / abbonati: I membri ufficiali del club (socios) spesso ottengono accesso prioritario o sconti prima dell’apertura della vendita al pubblico.

3. Mercati secondari

  • Piattaforme secondarie per biglietti: Se l’allocazione generale va esaurita, marketplace secondari come StubHub mettono in vendita biglietti di rivendita, anche se i prezzi varieranno rispetto al valore nominale.

Quanto costano i biglietti per Racing Santander-Deportivo Alaves di LaLiga?

I prezzi dei biglietti per una partita Athletic Bilbao-Elche al San Mamés variano in base ai canali di acquisto, alla posizione del posto e alla domanda:

  • Curve (Fondo Norte / Fondo Sur): circa €30-€50
  • Anello superiore laterale (Preferencial / Lateral High): circa €55-€90
  • Tribuna principale laterale (Tribuna Principal / Central): circa €85-£140

Se i biglietti standard vengono esauriti attraverso i canali ufficiali, le piattaforme secondarie di scambio biglietti come StubHub o i rivenditori di viaggio autorizzati indicano in genere queste fasce di prezzo:

  • Ingresso base / dietro la porta: circa €60-€80
  • Visuale laterale / tribuna principale: circa €80-€140
  • Pacchetti VIP e hospitality (includono posti premium e accesso lounge/catering): circa €250-€450+ a biglietto

Racing Santander-Deportivo Alaves di LaLiga: tutto quello che c’è da sapere

Forma di Racing Santander e Deportivo Alaves

Il Racing Santander ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato competitivo più recente è stata una sconfitta per 1-0 contro il Getafe in LaLiga, mentre la settimana precedente ha pareggiato 2-2 con il Villarreal. L’unica vittoria in questa serie è arrivata in un’amichevole pre-campionato contro lo Sporting Gijon, vinta 4-1. Il Racing ha subito gol in tutte e cinque le partite e in estate ha perso 3-0 contro il Wolverhampton Wanderers.

Il Deportivo Alaves ha vinto tre partite e ne ha pareggiate due nelle ultime cinque in tutte le competizioni. L’uscita più recente è stata un pareggio per 1-1 sul campo del Rayo Vallecano in LaLiga, mentre prima aveva battuto il Getafe 3-0 nel weekend di apertura della stagione. L’Alaves ha anche ottenuto vittorie per 3-0 contro il Castellon e per 1-0 in trasferta contro il Girona nel pre-campionato, con l’unica sconfitta in quel periodo arrivata contro il Racing Santander in amichevole.

SAN

SAN - Forma

WOL
S3-0
ALA
S1-1
SPG
V4-1
VIL
D2-2
GET
S1-0
Gol segnato (subito)
7/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
ALA

ALA - Forma

GIR
V0-1
CAS
V3-0
SAN
V1-1
GET
V3-0
RAY
D1-1
Gol segnato (subito)
9/2
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Racing Santander-Deportivo Alaves: precedenti recenti

L’incontro più recente tra questi club risale a un’amichevole pre-campionato del 7 agosto 2026, quando le due squadre hanno pareggiato 1-1. Prima di allora, anche un’amichevole del luglio 2024 si era conclusa senza reti.

Negli ultimi cinque precedenti, l’Alaves vanta il miglior rendimento nelle partite competitive, compreso un successo casalingo per 3-0 in Segunda Division nel gennaio 2023 e una vittoria per 2-1 in un’amichevole del luglio 2023. L’unica eccezione è stata l’1-1 quando il Racing ha ospitato l’Alaves in Segunda Division nel novembre 2022.

Testa a testa

Racing SantanderPareggioDeportivo Alaves
0
1
4
Amichevoli dei club
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FIN
Amichevoli dei club
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
FIN
Amichevoli dei club
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
FIN
LaLiga2
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
3
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
FIN
LaLiga2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FIN
2Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Classifica di Racing Santander-Deportivo Alaves

In LaLiga, il Deportivo Alaves occupa attualmente il secondo posto in classifica, mentre il Racing Santander è 13°.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SivigliaSivigliaSEV
220052+36
V
V
2
Real BetisReal BetisBET
220020+26
V
V
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
D
V
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
D
V
5
BarcellonaBarcellonaBAR
110050+53
V
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
S
V
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
8
GetafeGetafeGET
210113-23
V
S
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
D
D
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
D
D
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
D
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
D
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
S
D
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
S
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
S
D
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
D
S
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
D
S
18
ElcheElcheELC
201116-51
S
D
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
S
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

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