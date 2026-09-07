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UEFA Nations League A
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Come acquistare i biglietti per Portogallo-Walles: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Portogallo affronta il Galles nella UEFA Nations League A. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Portogallo, campione in carica della Nations League, apre la difesa del titolo in casa contro il Galles a Lisbona, prima che le due squadre si ritrovino nella gara di ritorno al Cardiff City Stadium a novembre. Entrambe le partite fanno parte del competitivo programma del Gruppo A4 della Lega A, che comprende anche Danimarca e Norvegia, e questo incrocio porta con sé molta storia soprattutto per i tifosi gallesi.

Lasciate che GOAL vi spieghi tutto quello che c'è da sapere su come acquistare i biglietti per Portogallo-Galles, incluse le date delle partite, i prezzi e dove comprarli.

Quando si gioca Portogallo-Galles di UEFA Nations League A?

Portogallo-Galles si gioca all'Estadio Jose Alvalade di Lisbona, con i dettagli sull'orario ufficiale del calcio d'inizio che saranno confermati dalla vostra emittente regionale.

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UEFA Nations League A - Game Week 1
Estadio Jose Alvalade

Dove acquistare i biglietti per Portogallo-Galles?

I biglietti per la gara di Lisbona vengono messi inizialmente a disposizione tramite i canali ufficiali di biglietteria della FPF, con priorità solitamente riservata ai membri della federazione prima che l'eventuale disponibilità residua venga messa in vendita libera. I canali ufficiali della Football Association of Wales (FAW) rappresentano l'equivalente punto di riferimento iniziale per il ritorno di Cardiff.

Considerato lo status del Portogallo come campione in carica e la storia legata a questa sfida, è consigliata una prenotazione anticipata per entrambe le gare, soprattutto per la partita d'apertura a Lisbona.

Quanto costano i biglietti per Portogallo-Galles?

I prezzi ufficiali per la gara di Lisbona variano in base alla posizione del posto, con i canali di biglietteria della FPF che offrono l'intera gamma, dai posti standard a quelli premium, al prezzo nominale fino a esaurimento disponibilità. Per la gara di Cardiff si applica allo stesso modo il listino ufficiale della FAW.

  • Posti più economici (Lisbona): da circa 45 € a 60 €, solitamente negli anelli superiori dietro le porte dell'Estadio Jose Alvalade
  • Posti di fascia media (Lisbona): posti centrali lungo la linea di metà campo, a un prezzo sensibilmente più alto
  • Posti premium (Lisbona): oltre 250 € per la visita dei campioni d'Europa
  • Ritorno a Cardiff: i prezzi per la sfida di novembre al Cardiff City Stadium sono in aumento vista l'occasione, con le inserzioni di rivendita già ben al di sopra del tipico prezzo nominale della Nations League

StubHub è la soluzione da seguire se i biglietti sui siti ufficiali sono esauriti. Come per qualsiasi partita che coinvolga i campioni in carica, i prezzi possono cambiare rapidamente, quindi bloccare il proprio posto prima piuttosto che dopo è generalmente l'opzione più sicura se si ha un budget preciso.

Portogallo-Galles di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Portogallo e Galles

Il Portogallo arriva a questa sfida con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è stata la sconfitta per 0-1 contro la Spagna nei quarti di finale del Mondiale, che ha posto fine al suo torneo. In precedenza aveva battuto la Croazia per 2-1 e ottenuto una netta vittoria per 5-0 sull'Uzbekistan. Ha pareggiato 0-0 con la Colombia e 1-1 con la RD Congo, segnando nove gol e subendone tre in queste cinque gare.

Il Galles ha vinto solo una volta nelle ultime cinque partite, battendo la Macedonia del Nord 7-1 nelle qualificazioni ai Mondiali. La sua striscia recente comprende una sconfitta per 2-1 contro la Romania, pareggi contro Ghana e Irlanda del Nord e una sconfitta per 1-1 contro Bosnia-Erzegovina. In questo periodo ha segnato 11 gol ma ne ha subiti sei, con il rendimento difensivo che rappresenta un motivo di preoccupazione in vista della Nations League.

POR

POR - Forma

DRC
D1-1
UZB
V5-0
COL
D0-0
CRO
V2-1
SPA
S0-1
Gol segnato (subito)
8/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
GAL

GAL - Forma

MAC
V7-1
BIH
S1-1
IRN
D1-1
GHA
D1-1
ROM
S2-1
Gol segnato (subito)
11/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Portogallo-Galles: i precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre risale al Campionato europeo del 2016, quando il Portogallo vinse 2-0. L'unica altra partita registrata tra le due è stata un'amichevole del giugno 2000, vinta ancora dal Portogallo per 3-0. Il Portogallo ha vinto entrambe le partite presenti nei precedenti disponibili, mantenendo la porta inviolata in ogni occasione.

Testa a testa

PortogalloPareggioGalles
2
0
0
Campionato Europeo
Portogallo badge
Portogallo
POR
2
Galles badge
Galles
GAL
0
FIN
Amichevoli
Portogallo badge
Portogallo
POR
3
Galles badge
Galles
GAL
0
FIN
5Gol segnati0
Partite senza 2.5 goal1/2
Entrambe le squadre hanno segnato0/2


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