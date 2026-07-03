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Come acquistare i biglietti per Portogallo-Spagna: prezzi, info sugli ottavi di finale, offerte last minute e altro

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Ci aspetta un derby iberico da brivido negli ottavi di finale dei Mondiali. Ecco come puoi assicurarti i biglietti.

È il match degli ottavi che tutti aspettavano, soprattutto in penisola iberica. Lunedì 6 luglio a Dallas Spagna e Portogallo si affrontano per un posto nei quarti di finale.

Molti credevano che l’uscita di Cristiano Ronaldo contro la Croazia fosse stata definitiva, ma il colpo di testa di Gonçalo Ramos nel finale ha tenuto in vita il Portogallo.

Ma CR7 e compagni riusciranno a superare una Spagna ancora imbattuta e senza gol subiti ai Mondiali FIFA 2026? Escludendo le sconfitte ai rigori, la Roja arriva da 35 partite senza ko.

Una sfida da non perdere. GOAL ti guida alle ultime notizie sui biglietti per i Mondiali 2026, spiegandoti come assicurarti un posto per Portogallo-Spagna e quanto costa.

A che ora inizia Portogallo-Spagna?

Si gioca al Dallas Stadium (AT&T Stadium).

Come acquistare i biglietti per Portogallo-Spagna

Ecco cosa devi sapere:

  • La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti sono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata e rappresentano l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: è l’unico canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni dei siti secondari prima di acquistare.

Quanto costano i biglietti per Portogallo-Spagna?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partivano da 60 dollari (per specifiche categorie di tifosi), mentre la finale arrivava a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase / Categoria

Prezzi ufficiali

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi molto richieste)

da 225 a 540 dollari

da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi standard)

da 225 $ a 540 $

da 400 a 2.800 $ (1.134 $)

4–7 luglio

Ottavi di finale

da 240 $ a 640 $

da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)

9–11 luglio

Quarti di finale

da 450 $ a 1.775 $

da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)

14–15 luglio

Semifinali

da 930 $ a 3.295 $

da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800 $

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Portogallo vs Spagna ai Mondiali: tutto quello che c'è da sapere

Portogallo-Spagna: forma delle squadre

POR

POR - Forma

NGR
V2-1
DRC
D1-1
UZB
V5-0
COL
D0-0
CRO
V2-1
Gol segnato (subito)
10/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
SPA

SPA - Forma

PER
V1-3
CPV
D0-0
ASA
V4-0
URU
V0-1
AUT
V3-0
Gol segnato (subito)
11/1
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Portogallo vs Spagna: recenti scontri diretti

POR

Ultime 5 partite

SPA

1

Vittoria

3

Pareggi

1

Vittoria

1

Goal segnati

2
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Portogallo vs Spagna: Notizie sulle squadre

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