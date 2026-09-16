Come acquistare i biglietti per Portogallo-Norvegia: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Portogallo ospita la Norvegia in un avvincente match di UEFA Nations League allo storico Estádio do Dragão di Porto il 4 ottobre 2026. Questo confronto ad alta intensità mette di fronte due delle nazionali più dinamiche d’Europa, in lotta per punti vitali nella classifica del torneo.

GOAL ha tutte le informazioni essenziali di cui hai bisogno per assicurarti un posto all’Estádio do Dragão. Scopri i dettagli ufficiali sui biglietti, i prezzi sul mercato secondario e come acquistare i tuoi biglietti oggi stesso.

Quando si gioca Portogallo-Norvegia di UEFA Nations League A?

Portogallo-Norvegia si gioca all’Estadio do Dragao di Porto, con l’orario del calcio d’inizio che sarà confermato dalla tua emittente regionale.

UEFA Nations League A - Game Week 4 4 ott 2026 - 14:45 Estadio do Dragao

Dove acquistare i biglietti per Portogallo-Norvegia?

I biglietti ufficiali per la partita possono essere acquistati direttamente tramite il portale ticketing della Federazione calcistica portoghese (FPF), che gestisce la distribuzione primaria per le gare casalinghe. Il sito ufficiale della FPF è il primo punto di riferimento per assicurarti i biglietti al prezzo nominale durante le fasi di prevendita e vendita generale al pubblico.

Se i biglietti sul sito ufficiale risultano esauriti, piattaforme secondarie come StubHub sono la soluzione da seguire.

Quanto costano i biglietti per Portogallo-Norvegia?

I prezzi standard dei biglietti sul portale ticketing ufficiale della FPF partono solitamente da 35 € per i posti di categoria generale dietro le porte, con costi in aumento in base al settore e alla vicinanza al campo.

Sui mercati secondari come StubHub, i prezzi dei biglietti partono attualmente da 105 € a posto, con variazioni in base al settore, alla posizione e alla domanda di mercato in tempo reale.

Portogallo-Norvegia di UEFA Nations League A: tutto quello che c’è da sapere

Portogallo-Norvegia, lo stato di forma

Il Portogallo ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite, segnando nove gol e subendone due. L’uscita più recente è stata la sconfitta per 1-0 contro la Spagna nei quarti di finale del Mondiale. Prima di quel ko, ha battuto la Croazia 2-1 negli ottavi di finale e pareggiato 0-0 con la Colombia nella fase a gironi. Il Portogallo ha inoltre travolto l’Uzbekistan 5-0 e pareggiato 1-1 con la RD Congo in questa serie di cinque partite.

Nelle ultime cinque partite la Norvegia ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte, con otto gol segnati e nove subiti. Il risultato più recente è stata la sconfitta per 2-1 contro l’Inghilterra nei quarti di finale del Mondiale. Prima di allora aveva vinto due gare consecutive nella fase a eliminazione diretta, battendo il Brasile 2-1 e la Costa d’Avorio 2-1, dopo aver subito una sconfitta per 4-1 contro la Francia. La Norvegia aveva aperto questa serie di cinque partite con una vittoria per 3-2 sul Senegal.

Portogallo-Norvegia: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra queste due squadre risale a un’amichevole del 29 maggio 2016, quando il Portogallo vinse 3-0 in casa. Nelle ultime quattro sfide registrate, il Portogallo ha vinto tre volte e la Norvegia una, senza pareggi. Il Portogallo ha segnato cinque gol in queste partite, mentre la Norvegia ne ha segnato uno.



