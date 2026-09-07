Il Portogallo, campione in carica della Nations League, apre la difesa del titolo in casa contro il Galles a Lisbona, prima che le due squadre si ritrovino nella gara di ritorno al Cardiff City Stadium a novembre. Entrambe le partite fanno parte di un competitivo calendario del Gruppo A4 della League A, che comprende anche Danimarca e Norvegia, e questa sfida porta con sé una notevole storia soprattutto per i tifosi gallesi.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere su come acquistare i biglietti per Portogallo-Galles, comprese le date delle partite, i prezzi e dove comprarli.

Quando si gioca Portogallo-Galles di UEFA Nations League A?

Portogallo-Galles si gioca all’Estadio Jose Alvalade di Lisbona, con i dettagli sull’orario ufficiale del calcio d’inizio che saranno confermati dall’emittente della tua area.

UEFA Nations League A - Game Week 1 24 set 2026 - 14:45 Estadio Jose Alvalade

Dove acquistare i biglietti per Portogallo-Galles?

Il modo più affidabile per assicurarsi i biglietti per entrambe le partite è tramite StubHub. Essendo uno dei più grandi marketplace di biglietti al mondo, StubHub propone un’ampia gamma di opzioni di posti per la partita d’apertura all’Estadio Jose Alvalade di Lisbona, oltre alle inserzioni per la gara di ritorno al Cardiff City Stadium a novembre.

Ecco perché vale la pena dare un’occhiata a StubHub per questa sfida:

Accesso oltre le assegnazioni ufficiali – utile una volta che i membri delle federazioni e gli abbonati avranno preso la loro quota per una delle due gare

Trasferimenti garantiti – ogni acquisto è coperto dal programma FanProtect di StubHub, dando agli acquirenti la sicurezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della partita

Nessun abbonamento richiesto – una strada affidabile per trovare posti per i tifosi che non hanno accesso ai canali della federazione portoghese o gallese

Ampia scelta di posti – dai settori superiori dietro le porte ai posti premium centrali in entrambi gli stadi

Opzioni hospitality – disponibili per i tifosi che desiderano un’esperienza più completa nel giorno della partita, in particolare per l’esordio di Lisbona

Considerato lo status del Portogallo come campione in carica e la storia legata a questa sfida, si consiglia di prenotare in anticipo per entrambe le gare, soprattutto per la partita d’apertura a Lisbona.

Quanto costano i biglietti per Portogallo-Galles?

I prezzi per entrambe le partite variano in base alla posizione del posto e a quanto vicino al giorno della gara si acquista. Ecco una guida approssimativa su cosa aspettarsi su StubHub:

Posti più economici (Lisbona): da circa 45 € a 60 €, generalmente nei settori superiori dietro le porte all’Estadio Jose Alvalade

Posti di fascia media (Lisbona): posti centrali lungo la linea di metà campo, a un prezzo sensibilmente più alto

Premium e hospitality (Lisbona): da oltre 250 €, con posti imbottiti e servizi aggiuntivi per il giorno della partita in occasione della visita dei campioni d’Europa

Gara di ritorno a Cardiff: i prezzi per la sfida di novembre al Cardiff City Stadium sono in crescita vista l’occasione, con le inserzioni di rivendita già ben al di sopra del tipico valore nominale della Nations League

Come per qualsiasi partita che coinvolga i campioni in carica, i prezzi sul mercato secondario possono cambiare rapidamente, quindi bloccare il proprio posto prima piuttosto che dopo è generalmente l’opzione più sicura se si ha un budget specifico.

Portogallo-Galles di UEFA Nations League A: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Portogallo e Galles

Il Portogallo arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. L’uscita più recente è stata la sconfitta per 0-1 contro la Spagna nei quarti di finale del Mondiale, che ha chiuso il suo cammino nel torneo. Prima di allora, ha battuto la Croazia 2-1 e ottenuto un netto 5-0 contro l’Uzbekistan. Ha poi pareggiato 0-0 con la Colombia e 1-1 con la RD Congo, segnando nove gol e subendone tre in quelle cinque partite.

Il Galles ha vinto solo una volta nelle ultime cinque, battendo 7-1 la Macedonia del Nord nelle qualificazioni ai Mondiali. Il suo recente cammino comprende una sconfitta per 2-1 contro la Romania, pareggi contro Ghana e Irlanda del Nord e una sconfitta per 1-1 contro la Bosnia-Erzegovina. Ha segnato 11 gol in quel periodo ma ne ha subiti sei, con il rendimento difensivo che rappresenta una preoccupazione in vista della Nations League.

Portogallo-Galles: precedenti recenti

L’ultimo incontro tra queste due squadre risale al Campionato europeo del 2016, quando il Portogallo vinse 2-0. L’unica altra partita registrata tra le due fu un’amichevole nel giugno 2000, vinta anch’essa dal Portogallo per 3-0. Il Portogallo ha vinto entrambe le partite nei precedenti disponibili, mantenendo la porta inviolata in entrambe le occasioni.

Classifica di Portogallo-Galles

Nel Gruppo 4 della UEFA Nations League A, il Portogallo è attualmente terzo e il Galles quarto in questa fase iniziale della competizione.