Il Portogallo, campione in carica della Nations League, apre la difesa del titolo in casa contro il Galles a Lisbona, prima che le due squadre si affrontino di nuovo nella gara di ritorno al Cardiff City Stadium a novembre. Entrambe le partite fanno parte di un competitivo calendario del Gruppo A4 della Lega A, che comprende anche Danimarca e Norvegia, e questo confronto porta con sé una notevole storia soprattutto per i tifosi gallesi.

Lasciate che GOAL vi spieghi tutto quello che c'è da sapere sull'acquisto dei biglietti per Portogallo-Galles, comprese le date delle partite, i prezzi e dove acquistarli.

Quando si gioca Portogallo-Galles di UEFA Nations League A?

Portogallo-Galles si gioca all'Estadio Jose Alvalade di Lisbona, con l'orario ufficiale del calcio d'inizio che sarà confermato dalla vostra emittente regionale.

UEFA Nations League A - Game Week 1 24 set 2026 - 14:45 Estadio Jose Alvalade

Dove acquistare i biglietti per Portogallo-Galles?

I biglietti per la gara di Lisbona vengono messi inizialmente a disposizione attraverso i canali ufficiali di biglietteria della FPF, con priorità generalmente riservata ai membri della federazione prima che l'eventuale quota residua venga messa in vendita generale. I canali ufficiali della Football Association of Wales (FAW) rappresentano l'equivalente punto di riferimento iniziale per la gara di ritorno a Cardiff.

Considerato lo status del Portogallo come campione in carica e la storia legata a questa sfida, è consigliato prenotare in anticipo per entrambe le partite, soprattutto per il match d'apertura a Lisbona.

Quanto costano i biglietti per Portogallo-Galles?

I prezzi ufficiali per la gara di Lisbona variano in base alla posizione del posto, con i canali di biglietteria della FPF che offrono l'intera gamma, dai posti standard a quelli premium, al prezzo nominale fino a esaurimento della disponibilità. Per la gara di Cardiff si applica allo stesso modo il listino ufficiale della FAW.

StubHub è la soluzione da seguire se gli annunci sul sito ufficiale sono esauriti, e questa è una guida approssimativa su cosa aspettarsi lì:

Posti più economici (Lisbona): da circa 45 € a 60 €, generalmente negli anelli superiori dietro le porte dell'Estadio Jose Alvalade

Posti di fascia media (Lisbona): posti centrali lungo la linea di metà campo, a un livello di prezzo sensibilmente più alto

Posti premium (Lisbona): da oltre 250 € per la visita dei campioni d'Europa

Gara di ritorno a Cardiff: i prezzi per la partita di novembre al Cardiff City Stadium sono in aumento vista l'occasione, con gli annunci di rivendita già ben al di sopra del consueto prezzo nominale della Nations League

Come per qualsiasi partita che coinvolga i campioni in carica, i prezzi possono cambiare rapidamente, quindi bloccare il proprio posto il prima possibile è generalmente l'opzione più sicura se si ha un budget specifico.

Portogallo-Galles di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Portogallo e Galles

Il Portogallo arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. L'uscita più recente è stata la sconfitta per 0-1 contro la Spagna nei quarti di finale del Mondiale, che ha chiuso il loro cammino nel torneo. In precedenza aveva battuto la Croazia 2-1 e ottenuto una netta vittoria per 5-0 sull'Uzbekistan. Ha pareggiato 0-0 con la Colombia e 1-1 con la RD Congo, segnando nove gol e subendone tre in queste cinque partite.

Il Galles ha vinto solo una volta nelle ultime cinque, battendo la Macedonia del Nord 7-1 nelle qualificazioni ai Mondiali. La sua serie recente comprende una sconfitta per 2-1 contro la Romania, pareggi contro Ghana e Irlanda del Nord e una sconfitta per 1-1 contro la Bosnia-Erzegovina. In questo periodo ha segnato 11 gol ma ne ha subiti sei, con il rendimento difensivo che rappresenta una preoccupazione in vista della Nations League.

Portogallo-Galles: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre risale al Campionato europeo del 2016, quando il Portogallo vinse 2-0. L'unica altra partita registrata tra loro è stata un'amichevole nel giugno 2000, vinta anche in quel caso dal Portogallo, per 3-0. Il Portogallo ha vinto entrambe le partite nei precedenti disponibili, mantenendo la porta inviolata in entrambe le occasioni.

Classifica di Portogallo-Galles

Nel Gruppo 4 della Lega A di UEFA Nations League, il Portogallo occupa attualmente il terzo posto e il Galles il quarto in questa fase iniziale della competizione.