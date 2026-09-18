Come acquistare i biglietti per Polonia-Romania: prezzi della UEFA Nations League B, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

La Polonia ospita la Romania in un'avvincente sfida del Gruppo H della UEFA Nations League al prestigioso PGE Narodowy di Varsavia il 2 ottobre 2026. Questa sfida europea di alto profilo mette di fronte due nazionali competitive in lotta per il primo posto nel proprio girone.

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Quando si gioca Polonia-Romania di UEFA Nations League B?

Polonia-Romania si gioca allo Stadio Nazionale di Varsavia, con l'orario del calcio d'inizio ancora da confermare.

UEFA Nations League B - Game Week 3 2 ott 2026 - 14:45 National Stadium, Varsavia

Dove comprare i biglietti per Polonia-Romania?

I biglietti ufficiali per la partita possono essere acquistati direttamente attraverso il portale ticketing della Federcalcio polacca (PZPN), che gestisce la vendita primaria delle gare casalinghe della nazionale polacca. Il portale ufficiale è l'opzione principale per assicurarsi biglietti a prezzo nominale durante le finestre di prevendita e di vendita generale al pubblico.

Se gli annunci sul sito ufficiale risultano esauriti, piattaforme secondarie come StubHub sono la soluzione da seguire.

Quanto costano i biglietti per Polonia-Romania?

I prezzi standard dei biglietti sul portale ticketing ufficiale della PZPN partono in genere da 25 € per i posti di categoria generale dietro le porte, con prezzi in aumento in base al settore e alla posizione all'interno del PGE Narodowy.

Sui marketplace secondari come StubHub, i prezzi dei biglietti sul mercato secondario partono attualmente da 52 € a posto, con tariffe finali che oscillano in base al settore, alla posizione e alla domanda di mercato in tempo reale.

Polonia-Romania di UEFA Nations League B: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Polonia e Romania

La Polonia ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato un pareggio per 2-2 con la Nigeria, e ha anche subito una sconfitta per 0-2 contro l'Ucraina in amichevole. In precedenza, durante le qualificazioni ai Mondiali, ha battuto l'Albania per 2-1 e Malta per 3-2. La squadra di Urban ha segnato sette gol e ne ha subiti sei in queste cinque gare.

La Romania ha fatto registrare due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. La partita più recente si è conclusa con una vittoria per 2-1 sul Galles, e ha anche pareggiato 1-1 con la Georgia. In quel periodo ha perso sia contro la Slovacchia sia contro la Turchia, mentre il 7-1 contro San Marino rappresenta il risultato più largo della serie. La squadra di Hagi ha segnato undici gol e ne ha subiti quattro in queste cinque partite.

Polonia-Romania: precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre risale a giugno 2017, quando la Polonia vinse 3-1 in casa in una gara di qualificazione ai Mondiali. Prima di allora, la Polonia aveva vinto 3-0 in trasferta in Romania nel novembre 2016 nella stessa campagna di qualificazione. Nei cinque precedenti ufficiali registrati, la Polonia ha un chiaro vantaggio con tre vittorie contro le due della Romania, senza pareggi tra le due squadre.



