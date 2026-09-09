Come acquistare i biglietti per Polonia-Bosnia ed Erzegovina: prezzi della UEFA Nations League B, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

La Polonia affronta la Bosnia-Erzegovina nella UEFA Nations League B. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il calcio internazionale torna a Varsavia con la Polonia che apre la sua campagna di UEFA Nations League B contro la Bosnia-Erzegovina nell'iconico PGE Narodowy.

GOAL ti fornisce tutto ciò di cui hai bisogno per acquistare i biglietti di Polonia-Bosnia-Erzegovina, inclusi i prezzi della UEFA Nations League 2026/27, le informazioni sulla partita al PGE Narodowy, gli orari del calcio d'inizio e i dettagli ufficiali per la prenotazione.

Quando si gioca Polonia-Bosnia-Erzegovina di UEFA Nations League B?

Polonia-Bosnia-Erzegovina si gioca allo Stadio Nazionale di Varsavia, con i dettagli ufficiali sull'orario del calcio d'inizio che saranno confermati più vicino alla data della partita.

UEFA Nations League B - Game Week 1 25 set 2026 - 14:45 National Stadium, Varsavia

Come acquistare i biglietti per Polonia-Bosnia-Erzegovina di UEFA Nations League

Per le partite di UEFA Nations League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, che vanno dai posti standard ai posti premium, gestite tramite i portali ufficiali delle federazioni calcistiche o marketplace secondari verificati per i biglietti.

A causa della forte domanda per questa partita inaugurale al PGE Narodowy da 58.500 posti, la vendita dei biglietti segue generalmente un processo strutturato:

Prevendita ufficiale PZPN: L'accesso prioritario ai biglietti standard viene solitamente concesso ai membri registrati della Federazione calcistica polacca (PZPN) e agli abbonati durante finestre di prevendita dedicate.

Vendita generale al pubblico: I posti standard rimanenti vengono messi in vendita al pubblico tramite il portale ufficiale di biglietteria della PZPN, con disponibilità per una partita di questo profilo che dovrebbero andare esaurite rapidamente.

Piattaforme secondarie di biglietteria: Se sei alla ricerca di settori esauriti o di posti all'ultimo minuto per il giorno della partita, i tifosi possono acquistare biglietti verificati tramite marketplace secondari come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Polonia-Bosnia-Erzegovina di UEFA Nations League?

I prezzi nominali dei biglietti per le partite di UEFA Nations League al PGE Narodowy variano in base alla categoria del posto, alla prospettiva di visione e alla fascia d'età:

Fasce di categoria: I biglietti standard al PGE Narodowy sono suddivisi in più fasce di prezzo, con prezzi nominali per adulti che in genere variano all'incirca tra 35 € e 110 € a seconda della posizione del posto.

Sconti agevolati: Biglietti scontati sono generalmente disponibili per ragazzi, giovani adulti e anziani nei settori standard designati.

Posizione del posto: I posti centrali lungo le tribune laterali hanno un prezzo più alto per la visuale premium, mentre gli anelli superiori e i settori d'angolo offrono opzioni più economiche.

Biglietti mobili digitali: L'accesso alla partita al PGE Narodowy è in gran parte digitale, con gli spettatori che in genere ricevono i biglietti mobili direttamente sui loro smartphone tramite le app ufficiali di biglietteria.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

Per questa partita, ai tifosi della Bosnia-Erzegovina in trasferta vengono assegnati posti in un settore ospiti dedicato del PGE Narodowy.

I prezzi nominali dei biglietti per il settore ospiti nelle partite di UEFA Nations League sono generalmente regolati in una fascia simile a quella dei settori di casa, di solito compresa all'incirca tra 35 € e 65 €.

Per acquistare biglietti nella dotazione ufficiale per il settore ospiti, i tifosi in trasferta devono generalmente essere membri registrati dei canali ufficiali per i sostenitori della Football Federation of Bosnia and Herzegovina (NFSBiH). Le dotazioni per il settore ospiti vengono distribuite tramite i canali ufficiali di biglietteria della NFSBiH e possono esaurirsi rapidamente per una partita di queste dimensioni.

Polonia-Bosnia-Erzegovina di UEFA Nations League B: tutto quello che devi sapere

La forma di Polonia e Bosnia-Erzegovina

La Polonia ha collezionato una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente si è conclusa con un pareggio per 2-2 contro la Nigeria, mentre prima era stata battuta 2-0 dall'Ucraina. La squadra di Urban ha ottenuto vittorie contro Albania e Malta durante le qualificazioni ai Mondiali, segnando sette gol in quelle cinque partite e subendone sei.

La Bosnia-Erzegovina ha totalizzato una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è stato una sconfitta per 2-0 contro gli Stati Uniti ai Mondiali, anche se in precedenza nel torneo aveva battuto il Qatar 3-1. Nelle cinque partite considerate, la Bosnia ha segnato otto gol e ne ha subiti sette, senza mai ottenere due vittorie consecutive nella serie.

Polonia-Bosnia-Erzegovina: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale a ottobre 2020, quando la Polonia vinse 3-0 in una partita di UEFA Nations League A a Varsavia. La Bosnia aveva battuto la Polonia 1-0 nella gara di ritorno il mese precedente a Sarajevo. Nei cinque precedenti registrati, la Polonia vanta il bilancio migliore con tre vittorie contro l'unica della Bosnia, oltre a un pareggio.



