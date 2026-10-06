Come acquistare i biglietti per Pittsburgh Steelers-New Orleans Saints: date, prezzi dei biglietti e altro ancora

Si farà la storia quando la NFL porterà per la prima volta una partita di regular season in Francia, con un entusiasmante confronto tra i Pittsburgh Steelers e i New Orleans Saints. Sullo sfondo dell'iconico Stade de France di Saint-Denis, vicino a Parigi, questo grande appuntamento internazionale promette un'atmosfera elettrica e indimenticabile.

GOAL fornisce tutti i dettagli necessari sulla programmazione della partita, sui prezzi dei biglietti e su come assicurarsi oggi stesso il proprio posto.

Quando si gioca Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints?

Data Partita Luogo Biglietti domenica 25 ottobre 2026 Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints Stade de France, Saint-Denis, Francia Biglietti

Dove acquistare i biglietti per Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints?

I biglietti ufficiali per la partita NFL di Parigi sono distribuiti tramite Ticketmaster France e il portale ufficiale di biglietteria dello Stade de France. L'elevata domanda internazionale e le quote riservate ai club fanno sì che i biglietti di ingresso generale sulle piattaforme primarie possano esaurirsi rapidamente.

Se le quote ufficiali generali dovessero andare esaurite, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub offrono un'alternativa per assicurarsi posti last minute.

Quanto costano i biglietti per Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints?

I prezzi ufficiali dei biglietti al valore nominale diffusi dalla NFL per la partita allo Stade de France partono da 91,22 € per i posti di Categoria 9 nell'anello superiore, fino ad arrivare a 425,75 € per i prestigiosi posti di Categoria 1.

Se le quote ufficiali generali dovessero andare esaurite, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub offrono un'alternativa per assicurarsi posti last minute, con inserzioni di ingresso a partire da circa 125 €.

Tutto quello che c'è da sapere su Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints

Lo Stade de France di Saint-Denis ospita questa storica partita NFL di Parigi e vanta una capienza di 80.000 posti e strutture di livello mondiale. Situato appena a nord del centro di Parigi, l'impianto è facilmente raggiungibile tramite le linee di trasporto pubblico RER B e RER D. I tifosi possono aspettarsi aree fan dedicate, intrattenimento pre-partita e un'atmosfera festosa in tutta l'area dello stadio prima del calcio d'inizio.