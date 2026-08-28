Il Paris FC affronta lo Strasburgo sabato 19 settembre 2026 allo Stade Jean Bouin di Parigi.

Le due squadre hanno pareggiato 0-0 nell'ultimo confronto di campionato, disputato nel marzo 2026. Con la classifica di inizio stagione in gioco, entrambi i club punteranno a conquistare tre punti cruciali in questa sfida.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Paris FC-Strasburgo, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Paris FC-Strasburgo di Ligue 1?

Paris FC-Strasburgo si gioca allo Stade Jean Bouin di Parigi.

Ligue 1 - Game Week 5 19 set 2026 - 11:00 Stade Jean Bouin

Come acquistare i biglietti per Paris FC-Strasburgo di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 tra Paris FC e Strasburgo del 19 settembre 2026, è possibile comprarli attraverso diverse piattaforme di biglietteria primarie e secondarie:

Sito ufficiale del club: La fonte principale è il portale ufficiale di biglietteria del Paris FC (billetterie.parisfc.fr), dove i biglietti per le partite casalinghe allo Stade Jean-Bouin vengono messi direttamente a disposizione del pubblico.

Biglietteria VIP ufficiale: Per le opzioni hospitality o lounge VIP, i biglietti sono venduti ufficialmente tramite Official-VIP (official-vip.fr).

Marketplace secondari di biglietti: Se i posti standard ufficiali sono esauriti, i biglietti sono disponibili su siti secondari di comparazione e rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Paris FC-Strasburgo di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra Paris FC e Strasburgo allo Stade Jean-Bouin variano in base alla categoria del posto e alla piattaforma di acquisto:

Ingresso standard: I biglietti diretti acquistati tramite il sito ufficiale del club partono da circa 17 € a 25 € per i posti generici.

Marketplace del mercato secondario: Le piattaforme di rivendita e i reseller come StubHub attualmente propongono posti standard a partire da 38 € a 60 € per biglietto.

Opzioni premium e hospitality: I posti di Categoria 1 lungo la linea laterale, le posizioni premium e i pacchetti VIP per il giorno della partita vanno da 75 € a 150 €+ a seconda dell'accesso lounge incluso e della visuale.

Paris FC-Strasburgo di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Paris FC e Strasburgo

Il Paris FC non ha vinto nelle ultime cinque partite, con un pareggio e quattro sconfitte. La sua unica uscita competitiva in questa serie si è conclusa 0-0 contro il Troyes in Ligue 1 il 22 agosto. Prima di allora, ha perso 3-2 contro l'Angers ed è stato battuto 4-0 dal Mainz 05 in precampionato. A completare il quadro ci sono due pareggi per 2-2 contro VfB Stuttgart e Como. In queste cinque partite, il Paris FC ha segnato quattro gol e ne ha subiti nove.

Anche il rendimento recente dello Strasburgo è complicato. Ha vinto solo una delle ultime cinque partite, un pareggio per 1-1 contro il Newcastle United in amichevole. La sua stagione di Ligue 1 è iniziata con una sconfitta per 4-0 contro il Marsiglia il 21 agosto. Ha perso anche due volte contro il Friburgo ed è stato battuto 5-2 dall'Elversberg. Lo Strasburgo ha subito 13 gol in questa serie di cinque partite, segnandone quattro.

Paris FC-Strasburgo: i precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre risale alla Ligue 1 del 15 marzo 2026, quando lo Strasburgo ospitò il Paris FC e la partita terminò 0-0. Prima di allora, il Paris FC accolse lo Strasburgo allo Stade Jean Bouin nel settembre 2025, con lo Strasburgo vincitore per 3-2. Nelle ultime cinque sfide dirette registrate, che comprendono tre partite di Ligue 3 nel 2014 e nel 2015, ciascuna squadra ha ottenuto due vittorie, con un pareggio.