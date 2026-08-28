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Come acquistare i biglietti per Paris FC-Strasbourg: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Paris FC affronta lo Strasburgo in Ligue 1. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Paris FC affronta lo Strasburgo sabato 19 settembre 2026 allo Stade Jean Bouin di Parigi.

Le due squadre hanno pareggiato 0-0 nell'ultimo confronto di campionato, disputato nel marzo 2026. Con la classifica di inizio stagione in gioco, entrambi i club punteranno a conquistare tre punti cruciali in questa sfida.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Paris FC-Strasburgo, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Paris FC-Strasburgo di Ligue 1?

Paris FC-Strasburgo si gioca allo Stade Jean Bouin di Parigi.

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Ligue 1 - Game Week 5
Stade Jean Bouin

Come acquistare i biglietti per Paris FC-Strasburgo di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 tra Paris FC e Strasburgo del 19 settembre 2026, è possibile comprarli attraverso diverse piattaforme di biglietteria primarie e secondarie:

  • Sito ufficiale del club: La fonte principale è il portale ufficiale di biglietteria del Paris FC (billetterie.parisfc.fr), dove i biglietti per le partite casalinghe allo Stade Jean-Bouin vengono messi direttamente a disposizione del pubblico.
  • Biglietteria VIP ufficiale: Per le opzioni hospitality o lounge VIP, i biglietti sono venduti ufficialmente tramite Official-VIP (official-vip.fr).
  • Marketplace secondari di biglietti: Se i posti standard ufficiali sono esauriti, i biglietti sono disponibili su siti secondari di comparazione e rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Paris FC-Strasburgo di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra Paris FC e Strasburgo allo Stade Jean-Bouin variano in base alla categoria del posto e alla piattaforma di acquisto:

  • Ingresso standard: I biglietti diretti acquistati tramite il sito ufficiale del club partono da circa 17 € a 25 € per i posti generici.
  • Marketplace del mercato secondario: Le piattaforme di rivendita e i reseller come StubHub attualmente propongono posti standard a partire da 38 € a 60 € per biglietto.
  • Opzioni premium e hospitality: I posti di Categoria 1 lungo la linea laterale, le posizioni premium e i pacchetti VIP per il giorno della partita vanno da 75 € a 150 €+ a seconda dell'accesso lounge incluso e della visuale.

Paris FC-Strasburgo di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Paris FC e Strasburgo

Il Paris FC non ha vinto nelle ultime cinque partite, con un pareggio e quattro sconfitte. La sua unica uscita competitiva in questa serie si è conclusa 0-0 contro il Troyes in Ligue 1 il 22 agosto. Prima di allora, ha perso 3-2 contro l'Angers ed è stato battuto 4-0 dal Mainz 05 in precampionato. A completare il quadro ci sono due pareggi per 2-2 contro VfB Stuttgart e Como. In queste cinque partite, il Paris FC ha segnato quattro gol e ne ha subiti nove.

Anche il rendimento recente dello Strasburgo è complicato. Ha vinto solo una delle ultime cinque partite, un pareggio per 1-1 contro il Newcastle United in amichevole. La sua stagione di Ligue 1 è iniziata con una sconfitta per 4-0 contro il Marsiglia il 21 agosto. Ha perso anche due volte contro il Friburgo ed è stato battuto 5-2 dall'Elversberg. Lo Strasburgo ha subito 13 gol in questa serie di cinque partite, segnandone quattro.

PAR

PAR - Forma

COM
D2-2
VFB
D2-2
M05
S4-0
SCO
S3-2
TRO
D0-0
Gol segnato (subito)
6/11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
STR

STR - Forma

ELV
S5-2
SCF
S2-0
SCF
S2-0
NEW
V1-1
OM
S4-0
Gol segnato (subito)
3/14
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Paris FC-Strasburgo: i precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre risale alla Ligue 1 del 15 marzo 2026, quando lo Strasburgo ospitò il Paris FC e la partita terminò 0-0. Prima di allora, il Paris FC accolse lo Strasburgo allo Stade Jean Bouin nel settembre 2025, con lo Strasburgo vincitore per 3-2. Nelle ultime cinque sfide dirette registrate, che comprendono tre partite di Ligue 3 nel 2014 e nel 2015, ciascuna squadra ha ottenuto due vittorie, con un pareggio.

Testa a testa

Paris FCPareggioStrasburgo
1
2
2
Ligue 1
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
0
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
FIN
Ligue 1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
2
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
3
FIN
Ligue 3
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
2
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
FIN
Ligue 3
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
1
FIN
Ligue 3
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
0
Paris FC badge
Paris FC
PAR
2
FIN
6Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Classifica di Paris FC-Strasburgo

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MarsigliaMarsigliaOM
110040+43
V
2
LensLensRCL
110052+33
V
3
LilleLilleLIL
110020+23
V
4
LioneLioneOL
110020+23
V
5
MonacoMonacoASM
110010+13
V
6
BrestBrestB29
10102201
D
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
10102201
D
8
Le MansLe MansLEM
10102201
D
9
RennesRennesREN
10102201
D
10
LorientLorientFCL
10100001
D
11
NizzaNizzaNCE
10100001
D
12
Paris FCParis FCPAR
10100001
D
13
TroyesTroyesTRO
10100001
D
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
S
15
AngersAngersSCO
100102-20
S
16
TolosaTolosaTFC
100102-20
S
17
AuxerreAuxerreAJA
100125-30
S
18
StrasburgoStrasburgoSTR
100104-40
S
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