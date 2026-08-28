Il Paris FC affronta lo Strasburgo sabato 19 settembre 2026 allo Stade Jean Bouin di Parigi.
Le due squadre hanno pareggiato 0-0 nell'ultimo confronto di campionato, disputato nel marzo 2026. Con la classifica di inizio stagione in gioco, entrambi i club punteranno a conquistare tre punti cruciali in questa sfida.
Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Paris FC-Strasburgo, compresi dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Paris FC-Strasburgo di Ligue 1?
Paris FC-Strasburgo si gioca allo Stade Jean Bouin di Parigi.
Come acquistare i biglietti per Paris FC-Strasburgo di Ligue 1?
Per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 tra Paris FC e Strasburgo del 19 settembre 2026, è possibile comprarli attraverso diverse piattaforme di biglietteria primarie e secondarie:
- Sito ufficiale del club: La fonte principale è il portale ufficiale di biglietteria del Paris FC (billetterie.parisfc.fr), dove i biglietti per le partite casalinghe allo Stade Jean-Bouin vengono messi direttamente a disposizione del pubblico.
- Biglietteria VIP ufficiale: Per le opzioni hospitality o lounge VIP, i biglietti sono venduti ufficialmente tramite Official-VIP (official-vip.fr).
- Marketplace secondari di biglietti: Se i posti standard ufficiali sono esauriti, i biglietti sono disponibili su siti secondari di comparazione e rivendita come StubHub.
Quanto costano i biglietti per Paris FC-Strasburgo di Ligue 1?
I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra Paris FC e Strasburgo allo Stade Jean-Bouin variano in base alla categoria del posto e alla piattaforma di acquisto:
- Ingresso standard: I biglietti diretti acquistati tramite il sito ufficiale del club partono da circa 17 € a 25 € per i posti generici.
- Marketplace del mercato secondario: Le piattaforme di rivendita e i reseller come StubHub attualmente propongono posti standard a partire da 38 € a 60 € per biglietto.
- Opzioni premium e hospitality: I posti di Categoria 1 lungo la linea laterale, le posizioni premium e i pacchetti VIP per il giorno della partita vanno da 75 € a 150 €+ a seconda dell'accesso lounge incluso e della visuale.
Paris FC-Strasburgo di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere
La forma di Paris FC e Strasburgo
Il Paris FC non ha vinto nelle ultime cinque partite, con un pareggio e quattro sconfitte. La sua unica uscita competitiva in questa serie si è conclusa 0-0 contro il Troyes in Ligue 1 il 22 agosto. Prima di allora, ha perso 3-2 contro l'Angers ed è stato battuto 4-0 dal Mainz 05 in precampionato. A completare il quadro ci sono due pareggi per 2-2 contro VfB Stuttgart e Como. In queste cinque partite, il Paris FC ha segnato quattro gol e ne ha subiti nove.
Anche il rendimento recente dello Strasburgo è complicato. Ha vinto solo una delle ultime cinque partite, un pareggio per 1-1 contro il Newcastle United in amichevole. La sua stagione di Ligue 1 è iniziata con una sconfitta per 4-0 contro il Marsiglia il 21 agosto. Ha perso anche due volte contro il Friburgo ed è stato battuto 5-2 dall'Elversberg. Lo Strasburgo ha subito 13 gol in questa serie di cinque partite, segnandone quattro.
Paris FC-Strasburgo: i precedenti recenti
L'incrocio più recente tra queste due squadre risale alla Ligue 1 del 15 marzo 2026, quando lo Strasburgo ospitò il Paris FC e la partita terminò 0-0. Prima di allora, il Paris FC accolse lo Strasburgo allo Stade Jean Bouin nel settembre 2025, con lo Strasburgo vincitore per 3-2. Nelle ultime cinque sfide dirette registrate, che comprendono tre partite di Ligue 3 nel 2014 e nel 2015, ciascuna squadra ha ottenuto due vittorie, con un pareggio.
Testa a testa
Classifica di Paris FC-Strasburgo
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|+4
|3
V
|2
|1
|1
|0
|0
|5
|2
|+3
|3
V
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
V
|4
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|0
|0
|2
|0
|+2
|3
V
|5
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|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
V
|6
|1
|0
|1
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|7
|1
|0
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|0
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|9
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|0
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|1
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|10
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|1
|0
|0
|0
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D
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|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
D
|12
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
D
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|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
D
|14
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
S
|15
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
S
|16
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
S
|17
|1
|0
|0
|1
|2
|5
|-3
|0
S
|18
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|0
S