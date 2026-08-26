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Come acquistare i biglietti per Paris FC-Lione: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Paris FC affronta il Lione in Ligue 1. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Paris FC affronta il Lione sabato 12 settembre 2026 allo Stade Jean Bouin di Parigi.

La sfida rappresenta un test chiave per il Paris FC, che punta a dimostrare il proprio valore contro una delle potenze storiche del calcio francese. Tifosi e analisti seguiranno con grande attenzione l’evolversi della battaglia tattica in campo sotto le luci del venerdì sera.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Paris FC-Lione, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Paris FC-Lione di Ligue 1?

Paris FC-Lione si gioca allo Stade Jean Bouin di Parigi, con l’orario esatto confermato nei dettagli della partita qui sopra.

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Ligue 1 - Game Week 4
Stade Jean Bouin

Come acquistare i biglietti per Paris FC-Lione di Ligue 1?

Per assicurarti i biglietti per la sfida di Ligue 1 tra Paris FC e Lione del 12 settembre 2026, puoi seguire questi canali standard di vendita:

  • Canali ufficiali del club: visita il sito ufficiale del Paris FC per verificare l’uscita dei biglietti, le finestre riservate ai membri del club e la vendita libera direttamente da parte della squadra ospitante.
  • Biglietteria dello stadio: i biglietti possono talvolta essere acquistati direttamente presso la biglietteria dello Stade Jean-Bouin, in base alla disponibilità nei giorni che precedono la partita.
  • Marketplace secondari: se i biglietti vanno esauriti attraverso i canali ufficiali primari, piattaforme come StubHub mettono in vendita posti offerti da venditori terzi.

Paris FC-Lione di Ligue 1: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Paris FC e Lione

Il Paris FC non ha vinto nelle ultime cinque partite, raccogliendo un pareggio e quattro sconfitte in questo periodo. Il risultato più recente è stato lo 0-0 contro il Troyes in Ligue 1 il 22 agosto. In precedenza, ha perso 3-2 contro l’Angers ed è stato battuto 4-0 dal Mainz 05 nelle amichevoli precampionato. Il Paris FC ha segnato quattro gol e ne ha subiti nove in queste cinque partite, con i pareggi contro VfB Stuttgart e Como, entrambi terminati 2-2, come unici risultati che abbiano offerto qualche segnale incoraggiante.

Il Lione ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. L’uscita più recente è stata la vittoria per 2-0 sul campo del Tolosa in Ligue 1 il 22 agosto, e ha anche battuto lo Sparta Praga 3-0 nelle qualificazioni alla Champions League. La sconfitta per 4-0 contro il Real Betis in precampionato è stata il punto più basso di questa serie. Il Lione ha pareggiato 1-1 contro il Fenerbahce nei play-off di Champions League e ha perso 2-1 contro lo Sparta Praga nella gara d’andata, prima di ribaltare il confronto.

PAR

PAR - Forma

COM
D2-2
VFB
D2-2
M05
S4-0
SCO
S3-2
TRO
D0-0
Gol segnato (subito)
6/11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
OL

OL - Forma

BET
S4-0
SPP
S2-1
SPP
V3-0
FB
D1-1
TFC
V0-2
Gol segnato (subito)
7/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Paris FC-Lione: i precedenti recenti

L’incrocio più recente tra Paris FC e Lione risale alla Ligue 1 dell’8 marzo 2026, quando il Lione ospitò il Paris FC e la partita finì 1-1. Prima di allora, il Paris FC ricevette il Lione allo Stade Jean Bouin nell’ottobre 2025 e le due squadre si divisero sei gol in un pareggio per 3-3. L’unico altro incontro registrato in questo dataset è stato uno 0-0 in Coupe de France nel dicembre 2021, sempre in casa del Paris FC. In tre partite, nessuna delle due squadre è riuscita a vincere.

Testa a testa

Paris FCPareggioLione
0
3
0
Ligue 1
Lione badge
Lione
OL
1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
FIN
Ligue 1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
3
Lione badge
Lione
OL
3
FIN
Coppa
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
Lione badge
Lione
OL
0
FIN
4Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal1/3
Entrambe le squadre hanno segnato2/3

Classifica di Paris FC-Lione

Nell’attuale classifica di Ligue 1, il Lione è quarto mentre il Paris FC è dodicesimo.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MarsigliaMarsigliaOM
110040+43
V
2
LensLensRCL
110052+33
V
3
LilleLilleLIL
110020+23
V
4
LioneLioneOL
110020+23
V
5
MonacoMonacoASM
110010+13
V
6
BrestBrestB29
10102201
D
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
10102201
D
8
Le MansLe MansLEM
10102201
D
9
RennesRennesREN
10102201
D
10
LorientLorientFCL
10100001
D
11
NizzaNizzaNCE
10100001
D
12
Paris FCParis FCPAR
10100001
D
13
TroyesTroyesTRO
10100001
D
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
S
15
AngersAngersSCO
100102-20
S
16
TolosaTolosaTFC
100102-20
S
17
AuxerreAuxerreAJA
100125-30
S
18
StrasburgoStrasburgoSTR
100104-40
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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