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Come acquistare i biglietti per Paraguay-Francia o Paraguay-Svezia: prezzi, info sugli ottavi di finale, offerte last minute e altro

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Paraguay
J. Enciso

Il Paraguay affronterà Francia o Svezia negli ottavi di finale. Ecco come ottenere i biglietti per i Mondiali.

Il Paraguay ha eliminato la Germania ai rigori negli ottavi di finale dei Mondiali FIFA 2026, lunedì a Boston. Sabato 4 luglio affronterà un’altra big europea al Lincoln Financial Field di Filadelfia.

Ai sudamericani manca una sola vittoria per eguagliare il miglior risultato di sempre, i quarti di finale del 2010.

GOAL ti guida alle ultime info sui biglietti per Paraguay-Francia o Svezia: ecco come assicurarti un posto e quanto costa.

A che ora inizia Paraguay-Francia/Svezia?

Il match si giocherà al Lincoln Financial Field di Philadelphia.

Come acquistare i biglietti per Paraguay-Francia o Svezia ai Mondiali

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, Early Ticket Draw ed estrazione post-sorteggio) sono terminate.

Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti in prevendita sono ormai quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

  • La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti sono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata e rappresentano l’ultima chance di acquisto diretto dalla FIFA.
  • Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è attivo e permette di comprare o vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.

Quanto costano i biglietti per Paraguay vs Francia o Svezia ai Mondiali?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari per alcune categorie di tifosi, mentre la finale arriva a 6.730 dollari, con ulteriori rincari sul secondario.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase / Categoria

Prezzi ufficiali

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi molto richieste)

da 225 a 540 $

da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi standard)

da 225 $ a 540 $

da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)

4–7 luglio

Ottavi di finale

da 240 $ a 640 $

da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)

9–11 luglio

Quarti di finale

da 450 $ a 1.775 $

da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)

14–15 luglio

Semifinali

da 930 $ a 3.295 $

da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800 $

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

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