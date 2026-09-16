Come acquistare i biglietti per Paesi Bassi-Serbia: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

I Paesi Bassi ospitano la Serbia in una sfida ad alta tensione di UEFA Nations League al Philips Stadion di Eindhoven il 4 ottobre 2026. Questo confronto dinamico mette di fronte due nazionali europee di primo piano, desiderose di conquistare punti fondamentali per la classifica del girone.

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Quando si gioca Paesi Bassi-Serbia di UEFA Nations League A?

Paesi Bassi-Serbia si gioca al Philips Stadion di Eindhoven, con le informazioni ufficiali sulla trasmissione che al momento non sono disponibili per questa partita.

UEFA Nations League A - Game Week 4 4 ott 2026 - 14:45 Philips Stadion

Dove acquistare i biglietti per Paesi Bassi-Serbia?

I biglietti ufficiali per la partita possono essere acquistati direttamente tramite il portale ticketing della Royal Dutch Football Association (KNVB), che gestisce la vendita primaria per le partite casalinghe della nazionale dei Paesi Bassi. Il portale ufficiale della KNVB è il primo passaggio per assicurarti posti al prezzo nominale durante le fasi di prevendita e di vendita generale al pubblico.

Se gli annunci sul sito ufficiale sono esauriti, piattaforme secondarie comeStubHub sono la soluzione da seguire.

Quanto costano i biglietti per Paesi Bassi-Serbia?

I prezzi standard dei biglietti sul portale ufficiale KNVB partono da 35 € per l’ingresso generale dietro le porte, con tariffe in aumento a seconda del settore e della visuale all’interno del Philips Stadion.

Sui mercati secondari come StubHub, i prezzi dei biglietti sul mercato secondario partono attualmente da 70 € a posto, con il prezzo finale soggetto alla domanda in tempo reale e alla disponibilità residua.

Paesi Bassi-Serbia di UEFA Nations League A: tutto quello che c’è da sapere

Forma di Paesi Bassi e Serbia

I Paesi Bassi hanno vinto tre, pareggiato una e perso una delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato l’1-1 con il Marocco ai Mondiali il 30 giugno, che ha posto fine al loro cammino nel torneo. In precedenza avevano battuto la Svezia 5-1 e la Tunisia 3-1 nella stessa competizione, oltre a pareggiare 2-2 con il Giappone. Gli olandesi hanno segnato 12 gol in queste cinque partite.

La Serbia ha vinto due partite e ne ha perse tre nelle ultime cinque. La gara più recente si è chiusa con una sconfitta per 5-1 contro il Messico, e sono arrivate anche le sconfitte per 3-0 contro Capo Verde e Spagna. Le vittorie sono arrivate contro Arabia Saudita e Lettonia, entrambe per 2-1. La Serbia ha segnato otto gol e ne ha subiti 14 in questa serie.

Paesi Bassi-Serbia: precedenti recenti

L’unica partita registrata tra queste due squadre ha visto i Paesi Bassi battere la Serbia 1-0 ai Mondiali 2006 l’11 giugno. Questo unico precedente consegna ai Paesi Bassi un record perfetto nel bilancio dei confronti diretti.

Testa a testa Pareggio 1 0 0 Coppa del Mondo Serbia SER 0 Olanda OLA 1 FIN 1 Gol segnati 0 Partite senza 2.5 goal 0 / 1 Entrambe le squadre hanno segnato 0 / 1



