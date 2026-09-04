Come acquistare i biglietti per Paesi Bassi-Germania: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Una delle rivalità più grandi e iconiche del calcio internazionale è protagonista ad Amsterdam, dove i Paesi Bassi ospitano la Germania, quattro volte campione del mondo, in una sfida di cartello di UEFA Nations League.

I tifosi degli Oranje trasformeranno la Johan Cruyff Arena in un vibrante mare arancione giovedì 24 settembre 2026, desiderosi di vedere la squadra di Ronald Koeman conquistare una vittoria di enorme prestigio contro i celebri vicini.

GOAL ti fornisce tutto ciò che serve per acquistare i biglietti di Paesi Bassi-Germania, compresi i prezzi della UEFA Nations League 2026/27, le informazioni sulla partita alla Johan Cruyff Arena, gli orari del calcio d'inizio e i dettagli ufficiali per la prenotazione.

Quando inizia Paesi Bassi-Germania di UEFA Nations League A?

Paesi Bassi-Germania inizierà alle 20:45 ora locale di giovedì 24 settembre 2026 alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam.

UEFA Nations League A - Game Week 1 24 set 2026 - 14:45 Johan Cruijff Arena

Come acquistare i biglietti per Paesi Bassi-Germania di UEFA Nations League

Sono disponibili diverse opzioni di biglietteria per le partite di UEFA Nations League, che vanno dai posti a ingresso generale ai pacchetti di lusso VIP con lounge executive, gestiti attraverso i portali ufficiali delle federazioni nazionali o marketplace secondari verificati per i biglietti.

A causa della massiccia domanda internazionale e nazionale per questa sfida di alto profilo, la distribuzione dei biglietti segue fasi di vendita strutturate:

Membri ufficiali del club KNVB ( OnsOranje ): I membri registrati del club ufficiale dei tifosi della Federcalcio olandese ( OnsOranje ) ricevono accesso prioritario durante finestre di prevendita esclusive prima della vendita al pubblico.

Vendita generale al pubblico: I posti rimanenti a ingresso generale vengono messi in vendita per il pubblico tramite il ticket shop ufficiale della KNVB. Tuttavia, le partite di alto profilo contro la Germania fanno regolarmente registrare il tutto esaurito già nelle prime fasi riservate ai membri.

Se si cercano settori esauriti o posti all'ultimo minuto per il giorno della partita, i tifosi possono acquistare biglietti verificati tramite marketplace secondari come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Paesi Bassi-Germania di UEFA Nations League?

I prezzi nominali dei biglietti per le partite di UEFA Nations League alla Johan Cruyff Arena variano in base alla categoria del posto, alla visuale e alla fascia di prenotazione:

Fasce di categoria: I posti sono divisi nelle standard UEFA Categoria 1 (tribune centrali laterali), Categoria 2 (angoli e settori superiori) e Categoria 3 (dietro le porte), con prezzi nominali che di solito vanno da 40 € a oltre 120 € .

Posizione del posto: Le tribune centrali principali ( Hoofdtribune / East & West Stands ) hanno prezzi premium per la visuale ottimale sul campo, mentre i settori dietro le porte ( KOP van Zuid e North Stand ) offrono i prezzi d'ingresso più bassi e un'atmosfera più calorosa.

Biglietteria digitale: L'accesso alla partita alla Johan Cruyff Arena è gestito rigorosamente in formato digitale. I titoli d'ingresso vengono inviati ai wallet digitali degli smartphone o tramite app ufficiali di biglietteria mobile e devono essere scansionati ai tornelli d'ingresso.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

Per le partite di UEFA Nations League alla Johan Cruyff Arena, ai tifosi tedeschi in trasferta vengono assegnati posti nel settore ospiti designato (North Stand Upper Tier - Blocks 416–417 / Gästeblock).

I prezzi nominali dei biglietti per il settore ospiti nelle partite di Nations League sono fissati in linea con i regolamenti UEFA e in genere variano tra 35 € e 60 €.

Per acquistare biglietti nella quota ufficiale riservata agli ospiti, i tifosi in trasferta devono essere membri registrati del fan club ufficiale della Federcalcio tedesca (Fan Club Nationalmannschaft / DFB). Le quote del settore ospiti sono gestite direttamente dal portale ticketing della DFB e fanno regolarmente registrare il tutto esaurito tramite lotterie interne riservate ai membri.

Paesi Bassi-Germania di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Paesi Bassi e Germania

I Paesi Bassi arrivano a questa sfida con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. La partita più recente si è conclusa con un pareggio per 1-1 contro il Marocco al Mondiale, risultato che alla fine ha portato alla loro eliminazione. Prima di allora, avevano battuto la Tunisia 3-1 e la Svezia 5-1 nella fase a gironi, con il successo contro la Svezia che è stato il più netto della serie. Un pareggio per 2-2 con il Giappone e una vittoria per 2-1 in amichevole contro l'Uzbekistan completano la sequenza. In queste cinque partite, gli olandesi hanno segnato 11 gol e ne hanno subiti sei.

La Germania arriva con tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il suo cammino al Mondiale si è chiuso con sconfitte consecutive, 2-1 contro l'Ecuador e 1-1 contro il Paraguay il 29 giugno, con quest'ultima che ha sancito l'eliminazione. Prima di questi passi falsi, aveva battuto la Costa d'Avorio 2-1 e travolto il Curacao 7-1 nella fase a gironi. A inizio estate era arrivata una vittoria per 2-1 in amichevole negli Stati Uniti. La Germania ha segnato 13 gol nelle cinque gare e ne ha subiti sei.

Paesi Bassi-Germania: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale alla UEFA Nations League dell'ottobre 2024, quando la Germania ha battuto i Paesi Bassi 1-0 a Monaco. Un mese prima, le due squadre avevano pareggiato 2-2 ad Amsterdam nella stessa competizione. Negli ultimi cinque precedenti, la Germania ne ha vinti due, i Paesi Bassi uno e due partite sono finite in parità, con il risultato più significativo degli olandesi in questa serie rappresentato dal 4-2 ottenuto in Germania in una qualificazione agli Europei del 2019.



