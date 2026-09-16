Come acquistare i biglietti per Paderborn-VfB Stuttgart: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Paderborn affronta il VfB Stuttgart sabato 10 ottobre 2026 alla Home Deluxe Arena di Paderborn.

Nei precedenti storici tra le due squadre, il VfB Stuttgart ha mantenuto un netto vantaggio, vincendo tre dei suoi ultimi quattro confronti ufficiali e ottenendo anche un pareggio. L’incrocio ufficiale più recente risale alla DFB-Pokal del 31 gennaio 2023, quando il VfB Stuttgart ha conquistato una vittoria esterna per 2-1 contro il Paderborn.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarti i biglietti per Paderborn-VfB Stuttgart, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Paderborn-VfB Stuttgart in Bundesliga?

Paderborn-VfB Stuttgart si gioca sabato 10 ottobre 2026 alla Home Deluxe Arena di Paderborn.

Bundesliga - Game Week 5 10 ott 2026 - 09:30 Home Deluxe Arena

Come comprare i biglietti per Paderborn-VfB Stuttgart in Bundesliga?

L’acquisto dei biglietti per la partita tra Paderborn e VfB Stuttgart dipende dal fatto che tu abbia intenzione di sederti nel settore di casa o in quello ospiti, dato che entrambi i club gestiscono la distribuzione dei tagliandi attraverso canali ufficiali distinti.

Mercato primario ufficiale

Tifosi di casa (settore SC Paderborn):

Acquisto diretto attraverso il ticket shop online ufficiale dello SC Paderborn 07 oppure alla biglietteria dello stadio presso la Home Deluxe Arena. I membri del club e gli abbonati di solito ricevono un accesso prioritario prima che i biglietti rimanenti vengano messi in vendita al pubblico generale.

Tifosi ospiti (settore VfB Stuttgart):

Acquisto attraverso il portale ufficiale dei biglietti del VfB Stuttgart. Le quote dei settori ospiti vengono distribuite quasi esclusivamente ai membri del club del VfB Stuttgart e agli official fan club.



Quanto costano i biglietti per Paderborn-VfB Stuttgart in Bundesliga?

Il costo dei biglietti per la partita tra Paderborn e VfB Stuttgart varia a seconda che l’acquisto venga effettuato direttamente attraverso i canali ufficiali del club o sui mercati secondari dei biglietti.

Mercato primario (biglietteria ufficiale)

Se acquistati direttamente attraverso i canali ufficiali del club alla Home Deluxe Arena, i prezzi nominali rientrano generalmente nelle seguenti fasce:

Settori in piedi (Stehplatz): 14,50 € - 16,50 €

Settori standard a sedere (Sitzplatz): 29,00 € - 39,00 €

Paderborn-VfB Stuttgart in Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Paderborn e VfB Stuttgart

Il Paderborn ha vinto una partita, ne ha pareggiate due e perse due nelle ultime cinque gare. La sua uscita più recente è stata una sconfitta per 0-1 in Bundesliga contro il Friburgo il 5 settembre. Prima di allora, ha pareggiato 0-0 con il Mainz 05 in campionato e battuto l’1. FC Phoenix Luebeck per 4-2 in DFB-Pokal. Nelle cinque partite, il Paderborn ha segnato otto gol e ne ha subiti sei.

Lo Stuttgart ha vinto tre partite, ne ha persa una e pareggiata una nelle ultime cinque gare. Il risultato più recente è stato un successo per 4-1 in Bundesliga contro il Colonia il 4 settembre, dopo la sconfitta per 5-1 contro il Bayern Monaco della settimana precedente. La squadra ha inoltre ottenuto una vittoria per 4-0 in DFB-Pokal contro l’Hansa Rostock nel corso di questa serie. Lo Stuttgart ha segnato 13 gol in queste cinque partite e ne ha subiti otto.

Paderborn-VfB Stuttgart: precedenti recenti

L’incontro più recente tra questi due club risale al 31 gennaio 2023 in DFB-Pokal, quando lo Stuttgart ha vinto 2-1 in trasferta sul campo del Paderborn. Nei cinque precedenti registrati tra le due squadre, lo Stuttgart ha vinto quattro volte, con un pareggio e nessun successo per il Paderborn. Lo Stuttgart ha anche segnato più gol nella serie, compresa una vittoria esterna per 4-1 nella DFB-Pokal del 2002.