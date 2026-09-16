Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Bundesliga
team-logoPaderborn
Home Deluxe Arena
team-logoVfB Stoccarda
Book Paderborn vs VfB Stuttgart Tickets
GOAL-e

Con il supporto di

Come acquistare i biglietti per Paderborn-VfB Stuttgart: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

SHOPPING
Biglietti
Paderborn
VfB Stoccarda
Bundesliga

Il Paderborn affronta il VfB Stuttgart in Bundesliga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Paderborn affronta il VfB Stuttgart sabato 10 ottobre 2026 alla Home Deluxe Arena di Paderborn.

Nei precedenti storici tra le due squadre, il VfB Stuttgart ha mantenuto un netto vantaggio, vincendo tre dei suoi ultimi quattro confronti ufficiali e ottenendo anche un pareggio. L’incrocio ufficiale più recente risale alla DFB-Pokal del 31 gennaio 2023, quando il VfB Stuttgart ha conquistato una vittoria esterna per 2-1 contro il Paderborn.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarti i biglietti per Paderborn-VfB Stuttgart, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Paderborn-VfB Stuttgart in Bundesliga?

Paderborn-VfB Stuttgart si gioca sabato 10 ottobre 2026 alla Home Deluxe Arena di Paderborn.

crest
Bundesliga - Game Week 5
Home Deluxe Arena

Come comprare i biglietti per Paderborn-VfB Stuttgart in Bundesliga?

L’acquisto dei biglietti per la partita tra Paderborn e VfB Stuttgart dipende dal fatto che tu abbia intenzione di sederti nel settore di casa o in quello ospiti, dato che entrambi i club gestiscono la distribuzione dei tagliandi attraverso canali ufficiali distinti.

Mercato primario ufficiale

  • Tifosi di casa (settore SC Paderborn):
    • Acquisto diretto attraverso il ticket shop online ufficiale dello SC Paderborn 07 oppure alla biglietteria dello stadio presso la Home Deluxe Arena. I membri del club e gli abbonati di solito ricevono un accesso prioritario prima che i biglietti rimanenti vengano messi in vendita al pubblico generale.
  • Tifosi ospiti (settore VfB Stuttgart):
    • Acquisto attraverso il portale ufficiale dei biglietti del VfB Stuttgart. Le quote dei settori ospiti vengono distribuite quasi esclusivamente ai membri del club del VfB Stuttgart e agli official fan club.

Quanto costano i biglietti per Paderborn-VfB Stuttgart in Bundesliga?

Il costo dei biglietti per la partita tra Paderborn e VfB Stuttgart varia a seconda che l’acquisto venga effettuato direttamente attraverso i canali ufficiali del club o sui mercati secondari dei biglietti.

Mercato primario (biglietteria ufficiale)

Se acquistati direttamente attraverso i canali ufficiali del club alla Home Deluxe Arena, i prezzi nominali rientrano generalmente nelle seguenti fasce:

  • Settori in piedi (Stehplatz): 14,50 € - 16,50 €
  • Settori standard a sedere (Sitzplatz): 29,00 € - 39,00 €

Paderborn-VfB Stuttgart in Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Paderborn e VfB Stuttgart

Il Paderborn ha vinto una partita, ne ha pareggiate due e perse due nelle ultime cinque gare. La sua uscita più recente è stata una sconfitta per 0-1 in Bundesliga contro il Friburgo il 5 settembre. Prima di allora, ha pareggiato 0-0 con il Mainz 05 in campionato e battuto l’1. FC Phoenix Luebeck per 4-2 in DFB-Pokal. Nelle cinque partite, il Paderborn ha segnato otto gol e ne ha subiti sei.

Lo Stuttgart ha vinto tre partite, ne ha persa una e pareggiata una nelle ultime cinque gare. Il risultato più recente è stato un successo per 4-1 in Bundesliga contro il Colonia il 4 settembre, dopo la sconfitta per 5-1 contro il Bayern Monaco della settimana precedente. La squadra ha inoltre ottenuto una vittoria per 4-0 in DFB-Pokal contro l’Hansa Rostock nel corso di questa serie. Lo Stuttgart ha segnato 13 gol in queste cinque partite e ne ha subiti otto.

SCP

SCP - Forma

SVW
D2-2
PHL
V2-4
M05
D0-0
SCF
S0-1
BVB
S3-0
Gol segnato (subito)
6/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
VFB

VFB - Forma

HRO
V0-4
FCB
S5-1
KOE
V4-1
VIK
V3-1
TSG
S2-1
Gol segnato (subito)
13/9
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Paderborn-VfB Stuttgart: precedenti recenti

L’incontro più recente tra questi due club risale al 31 gennaio 2023 in DFB-Pokal, quando lo Stuttgart ha vinto 2-1 in trasferta sul campo del Paderborn. Nei cinque precedenti registrati tra le due squadre, lo Stuttgart ha vinto quattro volte, con un pareggio e nessun successo per il Paderborn. Lo Stuttgart ha anche segnato più gol nella serie, compresa una vittoria esterna per 4-1 nella DFB-Pokal del 2002.

Testa a testa

PaderbornPareggioVfB Stoccarda
0
1
4
DFB Pokal
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
VfB Stoccarda badge
VfB Stoccarda
VFB
2
FIN
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
VfB Stoccarda badge
VfB Stoccarda
VFB
2
FIN
Bundesliga
VfB Stoccarda badge
VfB Stoccarda
VFB
0
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
FIN
DFB Pokal
VfB Stoccarda badge
VfB Stoccarda
VFB
3
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
FIN
DFB Pokal
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
VfB Stoccarda badge
VfB Stoccarda
VFB
4
FIN
3Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
FriburgoFriburgoSCF
3300101+99
V
V
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
330082+69
V
V
V
3
AugsburgAugsburgFCA
321093+67
D
V
V
4
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
321072+57
V
D
V
5
RB LipsiaRB LipsiaRBL
320193+66
V
S
V
6
ElversbergElversbergELV
320187+16
S
V
V
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
311185+34
D
V
S
8
Magonza 05Magonza 05M05
311163+34
S
V
D
9
FrancoforteFrancoforteSGE
311178-14
V
S
D
10
Werder BremaWerder BremaSVW
311156-14
D
V
S
11
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
V
D
S
12
FC ColoniaFC ColoniaKOE
311157-24
D
S
V
13
HoffenheimHoffenheimTSG
310267-13
V
S
S
14
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
310268-23
S
V
S
15
PaderbornPaderbornSCP
301204-41
S
S
D
16
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
3012410-61
S
S
D
17
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
3003312-90
S
S
S
18
AmburgoAmburgoHSV
3003012-120
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google