Il Paderborn affronta il Friburgo sabato 5 settembre 2026 alla Home Deluxe Arena di Paderborn.

Il Friburgo arriva alla partita in grande forma dopo il successo esterno per 3-1 contro il Motherwell nelle qualificazioni alla Conference League, mentre il Paderborn ha recentemente pareggiato 2-2 contro il Werder Brema in precampionato. Il Paderborn ha vinto l’ultimo confronto ufficiale tra le due squadre per 3-1 in trasferta in DFB-Pokal nel novembre 2023.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Paderborn-Friburgo, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Paderborn-Friburgo in Bundesliga?

Paderborn-Friburgo si gioca alla Home Deluxe Arena di Paderborn, con calcio d’inizio in programma nella giornata inaugurale della Bundesliga.

Bundesliga - Game Week 2 5 set 2026 - 09:30 Home Deluxe Arena

Come acquistare i biglietti per Paderborn-Friburgo di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Bundesliga tra Paderborn e Friburgo alla Home Deluxe Arena, segui questi passaggi:

1. Vendita ufficiale primaria

Ticket Shop dello SC Paderborn: Acquista direttamente tramite il portale ufficiale online dei biglietti dello SC Paderborn. I soci del club e gli abbonati hanno accesso prioritario prima di qualsiasi vendita al pubblico generale.

Cambio ufficiale biglietti (Zweitmarkt): Se i biglietti ordinari sono esauriti, controlla il canale ufficiale di rivendita del Paderborn sulla sua piattaforma ticketing per biglietti rivenduti al valore nominale.

2. Settore ospiti

Tifosi dello SC Friburgo: I biglietti per il settore ospiti vengono distribuiti esclusivamente tramite il portale ufficiale del club SC Friburgo ai membri registrati e agli abbonati.

3. Piattaforme del mercato secondario

Se i canali ufficiali sono esauriti, opzioni secondarie possono essere trovate su piattaforme aggregatrici di biglietti come StubHub .

Quanto costano i biglietti per Paderborn-Friburgo di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per le partite del Paderborn variano a seconda che l’acquisto avvenga tramite i canali ufficiali del club o tramite piattaforme secondarie di rivendita:

Prezzi ufficiali al botteghino (valore nominale)

Se acquistati direttamente tramite i canali ufficiali del club, i prezzi standard dei biglietti alla Home Deluxe Arena rientrano generalmente nelle seguenti fasce:

Settori in piedi (Stehplatz): 14,50 € - 16,50 €

Settori con posti a sedere (Sitzplatz): 29,00 € - 39,00 €

Piattaforme secondarie di rivendita

Se le disponibilità ufficiali vanno esaurite, i biglietti messi in vendita su marketplace secondari di confronto o rivendita, come StubHub o piattaforme di aggregazione biglietti, riflettono la domanda di mercato in tempo reale e variano in base alla posizione del posto:

Posti in piedi / categoria economica: A partire da circa 77 $ - 86 $ (70 € - 80 €)

Categoria standard con posti a sedere: In genere compresi tra 145 $ e 216 $ (135 € - 200 €)

Paderborn-Friburgo di Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere

Stato di forma di Paderborn e Friburgo

Le ultime cinque partite del Paderborn sono state tutte amichevoli precampionato. Ha collezionato due vittorie, due pareggi e una sconfitta in queste gare. L’uscita più recente si è chiusa con un pareggio per 2-2 contro il Werder Brema l’8 agosto, risultato replicato in un secondo confronto nello stesso giorno. In precedenza, nel precampionato, il Paderborn ha battuto l’Osnabrueck per 2-0 prima di perdere 0-2 contro il Magdeburg. Ha aperto il proprio programma estivo con una vittoria per 3-1 contro il Fagiano Okayama FC.

Il Friburgo arriva con quattro vittorie nelle ultime cinque partite, comprese gare ufficiali. Il risultato più recente è stato il successo esterno per 3-1 contro il Motherwell nelle qualificazioni alla Conference League il 20 agosto. Ha anche battuto il Crystal Palace 3-0 in amichevole il 15 agosto e ottenuto due successi per 2-0 contro lo Strasbourg in due partite consecutive di precampionato l’8 agosto. L’unica sconfitta in questa serie è stata lo 0-3 contro il Greuther Fuerth il 31 luglio. Nelle ultime cinque partite, il Friburgo ha segnato dieci gol e ne ha subiti quattro.

Paderborn-Friburgo: precedenti recenti

L’incontro più recente tra questi club risale alla DFB-Pokal del 1 novembre 2023, quando il Paderborn ha battuto il Friburgo 3-1 in trasferta. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Paderborn ne ha vinti tre e il Friburgo due. Nello specifico in Bundesliga, il Paderborn ha vinto 2-0 a Friburgo nel gennaio 2020, mentre il Friburgo ha vinto 3-1 a Paderborn nell’agosto 2019.

Classifica di Paderborn e Friburgo

Nell’attuale classifica di Bundesliga, il Paderborn è 13° e il Friburgo 9°.