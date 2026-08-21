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Come acquistare i biglietti per Paderborn-Freiburg: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Paderborn affronta il Friburgo in Bundesliga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Paderborn affronta il Friburgo sabato 5 settembre 2026 alla Home Deluxe Arena di Paderborn.

Il Friburgo arriva alla partita in grande forma dopo il successo esterno per 3-1 contro il Motherwell nelle qualificazioni alla Conference League, mentre il Paderborn ha recentemente pareggiato 2-2 contro il Werder Brema in precampionato. Il Paderborn ha vinto l’ultimo confronto ufficiale tra le due squadre per 3-1 in trasferta in DFB-Pokal nel novembre 2023.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Paderborn-Friburgo, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Paderborn-Friburgo in Bundesliga?

Paderborn-Friburgo si gioca alla Home Deluxe Arena di Paderborn, con calcio d’inizio in programma nella giornata inaugurale della Bundesliga.

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Bundesliga - Game Week 2
Home Deluxe Arena

Come acquistare i biglietti per Paderborn-Friburgo di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Bundesliga tra Paderborn e Friburgo alla Home Deluxe Arena, segui questi passaggi:

1. Vendita ufficiale primaria

  • Ticket Shop dello SC Paderborn: Acquista direttamente tramite il portale ufficiale online dei biglietti dello SC Paderborn. I soci del club e gli abbonati hanno accesso prioritario prima di qualsiasi vendita al pubblico generale.
  • Cambio ufficiale biglietti (Zweitmarkt): Se i biglietti ordinari sono esauriti, controlla il canale ufficiale di rivendita del Paderborn sulla sua piattaforma ticketing per biglietti rivenduti al valore nominale.

2. Settore ospiti

  • Tifosi dello SC Friburgo: I biglietti per il settore ospiti vengono distribuiti esclusivamente tramite il portale ufficiale del club SC Friburgo ai membri registrati e agli abbonati.

3. Piattaforme del mercato secondario

  • Se i canali ufficiali sono esauriti, opzioni secondarie possono essere trovate su piattaforme aggregatrici di biglietti come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Paderborn-Friburgo di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per le partite del Paderborn variano a seconda che l’acquisto avvenga tramite i canali ufficiali del club o tramite piattaforme secondarie di rivendita:

Prezzi ufficiali al botteghino (valore nominale)

Se acquistati direttamente tramite i canali ufficiali del club, i prezzi standard dei biglietti alla Home Deluxe Arena rientrano generalmente nelle seguenti fasce:

  • Settori in piedi (Stehplatz): 14,50 € - 16,50 €
  • Settori con posti a sedere (Sitzplatz): 29,00 € - 39,00 €

Piattaforme secondarie di rivendita

Se le disponibilità ufficiali vanno esaurite, i biglietti messi in vendita su marketplace secondari di confronto o rivendita, come StubHub o piattaforme di aggregazione biglietti, riflettono la domanda di mercato in tempo reale e variano in base alla posizione del posto:

  • Posti in piedi / categoria economica: A partire da circa 77 $ - 86 $ (70 € - 80 €)
  • Categoria standard con posti a sedere: In genere compresi tra 145 $ e 216 $ (135 € - 200 €)

Paderborn-Friburgo di Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere

Stato di forma di Paderborn e Friburgo

Le ultime cinque partite del Paderborn sono state tutte amichevoli precampionato. Ha collezionato due vittorie, due pareggi e una sconfitta in queste gare. L’uscita più recente si è chiusa con un pareggio per 2-2 contro il Werder Brema l’8 agosto, risultato replicato in un secondo confronto nello stesso giorno. In precedenza, nel precampionato, il Paderborn ha battuto l’Osnabrueck per 2-0 prima di perdere 0-2 contro il Magdeburg. Ha aperto il proprio programma estivo con una vittoria per 3-1 contro il Fagiano Okayama FC.

Il Friburgo arriva con quattro vittorie nelle ultime cinque partite, comprese gare ufficiali. Il risultato più recente è stato il successo esterno per 3-1 contro il Motherwell nelle qualificazioni alla Conference League il 20 agosto. Ha anche battuto il Crystal Palace 3-0 in amichevole il 15 agosto e ottenuto due successi per 2-0 contro lo Strasbourg in due partite consecutive di precampionato l’8 agosto. L’unica sconfitta in questa serie è stata lo 0-3 contro il Greuther Fuerth il 31 luglio. Nelle ultime cinque partite, il Friburgo ha segnato dieci gol e ne ha subiti quattro.

SCP

SCP - Forma

OKA
V3-1
FCM
S0-2
OSN
V2-0
SVW
D2-2
SVW
D2-2
Gol segnato (subito)
9/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
SCF

SCF - Forma

GFT
S0-3
STR
V2-0
STR
V2-0
CRY
V3-0
MOT
V1-3
Gol segnato (subito)
10/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Paderborn-Friburgo: precedenti recenti

L’incontro più recente tra questi club risale alla DFB-Pokal del 1 novembre 2023, quando il Paderborn ha battuto il Friburgo 3-1 in trasferta. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Paderborn ne ha vinti tre e il Friburgo due. Nello specifico in Bundesliga, il Paderborn ha vinto 2-0 a Friburgo nel gennaio 2020, mentre il Friburgo ha vinto 3-1 a Paderborn nell’agosto 2019.

Testa a testa

PaderbornPareggioFriburgo
2
0
3
DFB Pokal
Friburgo badge
Friburgo
SCF
1
Paderborn badge
Paderborn
SCP
3
FIN
Bundesliga
Friburgo badge
Friburgo
SCF
0
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
FIN
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
Friburgo badge
Friburgo
SCF
3
FIN
Bundesliga II
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
Friburgo badge
Friburgo
SCF
2
FIN
Bundesliga II
Friburgo badge
Friburgo
SCF
4
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
FIN
8Gol segnati10
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Classifica di Paderborn e Friburgo

Nell’attuale classifica di Bundesliga, il Paderborn è 13° e il Friburgo 9°.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
AugsburgAugsburgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
00000000
6
FrancoforteFrancoforteSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
FC ColoniaFC ColoniaKOE
00000000
9
FriburgoFriburgoSCF
00000000
10
AmburgoAmburgoHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Magonza 05Magonza 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LipsiaRB LipsiaRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
00000000
17
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
00000000
18
Werder BremaWerder BremaSVW
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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