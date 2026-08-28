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Come acquistare i biglietti per Osasuna-Rayo Vallecano: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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L'Osasuna affronta il Rayo Vallecano nella Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

L'Osasuna affronta il Rayo Vallecano mercoledì 20 settembre 2026 all'Estadio El Sadar di Pamplona.

L'Osasuna gode di un chiaro vantaggio nei recenti precedenti, compresa la vittoria per 3-1 nell'ultimo confronto contro il Rayo Vallecano nel gennaio 2026. Il Rayo Vallecano cercherà di invertire il recente andamento negativo in trasferta, dopo aver subito cinque sconfitte nelle sei precedenti gare esterne.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Osasuna-Rayo Vallecano, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Osasuna-Rayo Vallecano in Liga?

Osasuna-Rayo Vallecano si gioca all'Estadio El Sadar di Pamplona, con l'orario del calcio d'inizio confermato nei dettagli della partita sopra riportati.

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LaLiga - Game Week 7
Estadio El Sadar

Come acquistare i biglietti per Osasuna-Rayo Vallecano in Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita Osasuna-Rayo Vallecano all'Estadio El Sadar di Pamplona, hai alcune opzioni, che vanno dai canali ufficiali alle piattaforme secondarie di ticketing:

  • Portale ufficiale ticketing del CA Osasuna: Il modo più sicuro per acquistare biglietti di ingresso generale è direttamente tramite il sito ufficiale di ticketing dell'Osasuna (entradas.osasuna.es). I biglietti per specifiche partite di Liga vengono generalmente messi in vendita al pubblico un paio di settimane prima della data prevista, dopo l'accesso prioritario riservato ai soci ufficiali del club.
  • Biglietteria dell'El Sadar (Taquillas): I biglietti rimanenti possono essere acquistati direttamente alle biglietterie dello stadio dell'Estadio El Sadar di Pamplona nei giorni precedenti alla partita o nel giorno della gara, salvo disponibilità.
  • Marketplace secondari e aggregatori di biglietti: Se i biglietti ufficiali sono esauriti o se acquisti all'ultimo minuto, marketplace secondari come StubHub offrono opzioni di rivendita.

Quanto costano i biglietti per Osasuna-Rayo Vallecano in Liga?

Il costo dei biglietti per la partita di Liga Osasuna-Rayo Vallecano all'Estadio El Sadar varia in base al settore, alla piattaforma di acquisto e alla disponibilità dei tagliandi:

  • Ingresso generale ufficiale del club: I biglietti diretti per il pubblico generale tramite la biglietteria ufficiale del CA Osasuna partono solitamente da circa 30 € a 35 € per i posti base, come i settori standard dietro la porta, mentre i posti nelle tribune centrali variano da 50 € a 90 €.
  • Biglietti per il settore ospiti: I normali biglietti per il settore riservato ai tifosi ospiti del Rayo Vallecano vengono generalmente venduti al prezzo fisso per le trasferte in Liga di 30 €.
  • Marketplace secondari e piattaforme di rivendita: Sulle piattaforme secondarie di ticketing come StubHub, i prezzi attualmente variano a seconda delle categorie:
    • Fascia entry-level (dietro la porta / anello superiore): Circa 38 € - 65 €
    • Fascia intermedia (tribuna principale / settori Tribuna): Circa 90 € - 135 €
    • Premium / categoria 1 VIP: Circa 250 € - 350 €+

Osasuna-Rayo Vallecano in Liga: tutto quello che c'è da sapere

Osasuna-Rayo Vallecano, il momento di forma

L'Osasuna ha vinto due partite, ne ha pareggiata una e ne ha perse due nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stata lo 0-0 con il Levante in Liga, la prima partita ufficiale della stagione. Prima di allora, ha perso 0-2 contro l'Al-Ain e 2-1 contro l'SSC Napoli in pre-season, anche se le vittorie contro Norwich City e Ipswich Town hanno mostrato la capacità di ottenere risultati nelle amichevoli.

Il Rayo Vallecano ha vinto una partita, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre nelle ultime cinque. Il risultato più recente è stato l'1-1 con il Deportivo Alaves in Liga il 20 agosto, dopo la sconfitta per 2-1 all'esordio contro il Siviglia. Tra i punti più bassi della sua pre-season c'è stato il 3-0 subito contro l'Ipswich Town, e ha perso anche contro il Feyenoord in amichevole. L'unica vittoria del Rayo in questa serie è stata il 3-2 in amichevole contro lo Sporting Charleroi. Nelle cinque partite ha segnato sei gol e ne ha subiti otto.

OSA

OSA - Forma

NOR
V1-2
NAP
S2-1
ALA
S0-2
LEV
D0-0
CEL
V1-2
Gol segnato (subito)
5/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
RAY

RAY - Forma

FEY
S2-1
CHA
V2-3
IPS
S3-0
SEV
S2-1
ALA
D1-1
Gol segnato (subito)
6/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Osasuna-Rayo Vallecano: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi club risale alla Liga del 24 gennaio 2026, quando il Rayo Vallecano ha ospitato l'Osasuna perdendo 1-3. Prima di allora, l'Osasuna ha vinto 2-0 all'El Sadar quando le due squadre si sono affrontate nel settembre 2025. Nelle ultime cinque sfide di Liga, l'Osasuna ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro l'unica del Rayo e un pareggio, l'1-1 all'El Sadar del gennaio 2025.

Testa a testa

OsasunaPareggioRayo Vallecano
2
1
2
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
3
FIN
LaLiga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
FIN
LaLiga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
FIN
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
3
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
FIN
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
FIN
8Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Osasuna-Rayo Vallecano: classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
220070+76
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
V
V
3
SivigliaSivigliaSEV
220052+36
V
V
4
Real BetisReal BetisBET
220020+26
V
V
5
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
D
V
6
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
D
V
7
OsasunaOsasunaOSA
211021+14
V
D
8
EspanyolEspanyolESP
210142+23
S
V
9
GetafeGetafeGET
210113-23
V
S
10
VillarrealVillarrealVIL
20204402
D
D
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
D
D
12
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
S
D
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
S
14
Celta VigoCelta VigoCEL
201112-11
S
D
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
S
D
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
D
S
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
D
S
18
ElcheElcheELC
201116-51
S
D
19
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
200215-40
S
S
20
Real SociedadReal SociedadRSO
200215-40
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
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