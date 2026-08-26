Come acquistare i biglietti per Osasuna-Espanyol: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Osasuna affronta l'Espanyol domenica 13 settembre 2026 allo stadio El Sadar di Pamplona.

Nell'ultimo precedente nello stesso stadio, nel maggio 2026, l'Espanyol ha ottenuto una vittoria esterna per 2-1 contro l'Osasuna. Storicamente, le sfide tra queste due squadre a El Sadar sono state battaglie molto equilibrate, con risultati di scarto minimo.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Osasuna-Espanyol, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Osasuna-Espanyol in Liga?

Osasuna-Espanyol si gioca allo stadio El Sadar di Pamplona, con orario d'inizio da confermare.

LaLiga - Game Week 5 13 set 2026 - 09:00 Estadio El Sadar

Come acquistare i biglietti di Liga per Levante-Barcellona?

Per acquistare i biglietti di Liga per Levante-Barcellona senza utilizzare link web esterni, è possibile ottenerli attraverso i seguenti canali ufficiali e autorizzati:

Piattaforme ufficiali dirette

Portale ufficiale di biglietteria del Levante UD: Quando il Levante ospita la partita allo stadio Ciutat de València, acquistateli direttamente nella sezione biglietteria del sito ufficiale del Levante UD. Gli abbonati in genere ricevono accesso prioritario e sconti.

Portale ufficiale di biglietteria dell'FC Barcelona: Quando il Barcellona ospita la partita al Camp Nou o nel proprio stadio designato, acquistate i biglietti direttamente tramite il sito ufficiale dell'FC Barcelona o l'app mobile.

Biglietterie ufficiali: I biglietti possono essere acquistati di persona il giorno della partita, o nei giorni precedenti, alle biglietterie dello stadio della squadra ospitante, a condizione che l'evento non sia esaurito.

Piattaforme secondarie di biglietteria: Rivenditori di biglietti o mercati secondari come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Liga per Levante-Barcellona?

I prezzi dei biglietti per Levante-Barcellona in Liga variano a seconda della categoria del posto e del canale di acquisto:

Prezzi standard diretti e ufficiali in biglietteria

Valore nominale / Posti standard: I prezzi ufficiali dei biglietti acquistati direttamente variano in genere da 90 € a 230 € per i settori standard come Gol Corner, Lateral o Tribuna Centrale.

Posti VIP e premium: I posti di fascia alta o i pacchetti hospitality partono generalmente da oltre 300 €.

Mercati secondari di rivendita dei biglietti

Fascia base / prezzo minimo disponibile: Sui mercati secondari di biglietti, come StubHub, i prezzi iniziali partono generalmente da circa 130-170 $.

Alta domanda / posti centrali: I posti premium a centrocampo o le inserzioni di rivendita dell'ultimo momento possono arrivare a oltre 200-400 €, a seconda della disponibilità e della domanda di mercato.

Osasuna-Espanyol in Liga: tutto quello che c'è da sapere

Osasuna-Espanyol: forma

Le ultime cinque partite dell'Osasuna sono state tutte amichevoli precampionato, con tre vittorie e due sconfitte. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 0-2 contro l'Al-Ain, e in precedenza la squadra aveva perso anche 2-1 contro l'SSC Napoli nell'ultima amichevole di preparazione. Sul fronte positivo, le vittorie contro Norwich City, Ipswich Town e Racing Santander hanno mostrato la capacità di ottenere risultati nelle amichevoli, anche se il livello degli avversari è variato notevolmente nel corso delle cinque gare.

Le ultime cinque partite dell'Espaynol tra calcio ufficiale e amichevoli hanno prodotto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 1-2 in Liga contro il Real Madrid, anche se prima di allora aveva battuto il Levante 3-0 nella giornata inaugurale della stagione. Nel precampionato ha pareggiato 3-3 con il Middlesbrough e 2-2 con il Burnley, e ha perso 3-1 contro il Coventry City. Nel complesso delle cinque partite, l'Espanyol ha segnato dieci gol e ne ha subiti otto.

Osasuna-Espanyol: precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi club si è disputato in Liga il 17 maggio 2026, con la vittoria esterna dell'Espanyol per 2-1 allo stadio El Sadar. Prima di allora, l'Espanyol aveva vinto 1-0 ospitando l'Osasuna il 31 agosto 2025. Negli ultimi cinque confronti in Liga, l'Espanyol ha un leggero vantaggio con due vittorie contro una dell'Osasuna, mentre il bilancio è completato da due pareggi, compreso lo 0-0 sul campo dell'Espanyol nel dicembre 2024 e l'1-1 del febbraio 2023.

Osasuna-Espanyol: classifica

Nelle prime posizioni della classifica di Liga, l'Espanyol è quinto mentre l'Osasuna è 16º.