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Come acquistare i biglietti per Osasuna-Espanyol: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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L'Osasuna affronta l'Espanyol nella Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

L'Osasuna affronta l'Espanyol domenica 13 settembre 2026 allo stadio El Sadar di Pamplona.

Nell'ultimo precedente nello stesso stadio, nel maggio 2026, l'Espanyol ha ottenuto una vittoria esterna per 2-1 contro l'Osasuna. Storicamente, le sfide tra queste due squadre a El Sadar sono state battaglie molto equilibrate, con risultati di scarto minimo.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Osasuna-Espanyol, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Osasuna-Espanyol in Liga?

Osasuna-Espanyol si gioca allo stadio El Sadar di Pamplona, con orario d'inizio da confermare.

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LaLiga - Game Week 5
Estadio El Sadar

Come acquistare i biglietti di Liga per Levante-Barcellona?

Per acquistare i biglietti di Liga per Levante-Barcellona senza utilizzare link web esterni, è possibile ottenerli attraverso i seguenti canali ufficiali e autorizzati:

Piattaforme ufficiali dirette

  • Portale ufficiale di biglietteria del Levante UD: Quando il Levante ospita la partita allo stadio Ciutat de València, acquistateli direttamente nella sezione biglietteria del sito ufficiale del Levante UD. Gli abbonati in genere ricevono accesso prioritario e sconti.
  • Portale ufficiale di biglietteria dell'FC Barcelona: Quando il Barcellona ospita la partita al Camp Nou o nel proprio stadio designato, acquistate i biglietti direttamente tramite il sito ufficiale dell'FC Barcelona o l'app mobile.
  • Biglietterie ufficiali: I biglietti possono essere acquistati di persona il giorno della partita, o nei giorni precedenti, alle biglietterie dello stadio della squadra ospitante, a condizione che l'evento non sia esaurito.

Piattaforme secondarie di biglietteria: Rivenditori di biglietti o mercati secondari come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Liga per Levante-Barcellona?

I prezzi dei biglietti per Levante-Barcellona in Liga variano a seconda della categoria del posto e del canale di acquisto:

Prezzi standard diretti e ufficiali in biglietteria

  • Valore nominale / Posti standard: I prezzi ufficiali dei biglietti acquistati direttamente variano in genere da 90 € a 230 € per i settori standard come Gol Corner, Lateral o Tribuna Centrale.
  • Posti VIP e premium: I posti di fascia alta o i pacchetti hospitality partono generalmente da oltre 300 €.

Mercati secondari di rivendita dei biglietti

  • Fascia base / prezzo minimo disponibile: Sui mercati secondari di biglietti, come StubHub, i prezzi iniziali partono generalmente da circa 130-170 $.
  • Alta domanda / posti centrali: I posti premium a centrocampo o le inserzioni di rivendita dell'ultimo momento possono arrivare a oltre 200-400 €, a seconda della disponibilità e della domanda di mercato.

Osasuna-Espanyol in Liga: tutto quello che c'è da sapere

Osasuna-Espanyol: forma

Le ultime cinque partite dell'Osasuna sono state tutte amichevoli precampionato, con tre vittorie e due sconfitte. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 0-2 contro l'Al-Ain, e in precedenza la squadra aveva perso anche 2-1 contro l'SSC Napoli nell'ultima amichevole di preparazione. Sul fronte positivo, le vittorie contro Norwich City, Ipswich Town e Racing Santander hanno mostrato la capacità di ottenere risultati nelle amichevoli, anche se il livello degli avversari è variato notevolmente nel corso delle cinque gare.

Le ultime cinque partite dell'Espaynol tra calcio ufficiale e amichevoli hanno prodotto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 1-2 in Liga contro il Real Madrid, anche se prima di allora aveva battuto il Levante 3-0 nella giornata inaugurale della stagione. Nel precampionato ha pareggiato 3-3 con il Middlesbrough e 2-2 con il Burnley, e ha perso 3-1 contro il Coventry City. Nel complesso delle cinque partite, l'Espanyol ha segnato dieci gol e ne ha subiti otto.

OSA

OSA - Forma

IPS
V1-2
NOR
V1-2
NAP
S2-1
ALA
S0-2
LEV
D0-0
Gol segnato (subito)
5/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
ESP

ESP - Forma

BUR
D2-2
MID
D3-3
COV
S3-1
LEV
V3-0
RMA
S1-2
Gol segnato (subito)
10/10
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Osasuna-Espanyol: precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi club si è disputato in Liga il 17 maggio 2026, con la vittoria esterna dell'Espanyol per 2-1 allo stadio El Sadar. Prima di allora, l'Espanyol aveva vinto 1-0 ospitando l'Osasuna il 31 agosto 2025. Negli ultimi cinque confronti in Liga, l'Espanyol ha un leggero vantaggio con due vittorie contro una dell'Osasuna, mentre il bilancio è completato da due pareggi, compreso lo 0-0 sul campo dell'Espanyol nel dicembre 2024 e l'1-1 del febbraio 2023.

Testa a testa

OsasunaPareggioEspanyol
1
2
2
LaLiga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
FIN
LaLiga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
FIN
LaLiga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
2
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
FIN
LaLiga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
FIN
LaLiga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
FIN
4Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Osasuna-Espanyol: classifica

Nelle prime posizioni della classifica di Liga, l'Espanyol è quinto mentre l'Osasuna è 16º.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SivigliaSivigliaSEV
220052+36
V
V
2
Real BetisReal BetisBET
220020+26
V
V
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
D
V
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
D
V
5
BarcellonaBarcellonaBAR
110050+53
V
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
S
V
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
8
GetafeGetafeGET
210113-23
V
S
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
D
D
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
D
D
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
D
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
D
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
S
D
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
S
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
S
D
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
D
S
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
D
S
18
ElcheElcheELC
201116-51
S
D
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
S
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
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