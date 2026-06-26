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Come acquistare i biglietti per Olanda-Marocco: prezzi degli ottavi di finale, info sulla partita all’Estadio Monterrey, offerte last minute e altro

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I Paesi Bassi affronteranno il Marocco nella prossima partita dei Mondiali. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Negli ottavi dei Mondiali 2026, in Messico, Paesi Bassi e Marocco si giocano l'accesso ai quarti.

L’Olanda di Ronald Koeman ha chiuso al comando il Gruppo F battendo 3-1 la Tunisia e mostrando un attacco brillante.

Di fronte troverà un Marocco formidabile, che ha chiuso a pari punti con il Brasile nel Gruppo C grazie al 4-2 su Haiti.

Curiosità: sono passati esattamente 32 anni dal loro primo incrocio ai Mondiali USA '94.

A che ora inizia il match?

Si gioca allo stadio BBVA di Monterrey, Messico.

Come acquistare i biglietti per la partita dei sedicesimi di finale dei Mondiali tra Olanda e Marocco?

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e post-sorteggio) sono terminate.

Con oltre 500 milioni di richieste già elaborate, i biglietti in prima vendita sono ormai quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

  • La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti sono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata e rappresentano l’ultima chance di acquisto diretto dalla FIFA.
  • Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: qui i tifosi possono comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.

Quanto costano i biglietti per i sedicesimi di finale dei Mondiali tra Paesi Bassi e Marocco?

La FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili per il torneo del 2026.

I biglietti per la fase a gironi partivano da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre quelli per la finale arrivavano a 6.730 dollari. Nei mercati secondari i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase/Categoria

Fascia di prezzo ufficiale

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi molto richieste)

da 225 a 540 dollari

da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi standard)

da 225 $ a 540 $

da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)

4–7 luglio

Ottavi di finale

da 240 $ a 640 $

da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)

9–11 luglio

Quarti di finale

da 450 $ a 1.775 $

da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)

14–15 luglio

Semifinali

da 930 $ a 3.295 $

da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 a 800 dollari

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Paesi Bassi vs Marocco ai Mondiali: tutto quello che c'è da sapere

Olanda vs Marocco: forma delle squadre

OLA
-Forma

Goal segnato (subito)
12/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

MAR
-Forma

Goal segnato (subito)
11/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Paesi Bassi vs Marocco: recenti scontri diretti

OLA

Ultima partita

MAR

1

Vittoria

0

Pareggi

0

Vittorie

2

Goal segnati

1
Partite con più di 2,5 gol
1/1
Entrambe le squadre a segno
1/1

Classifica Olanda-Marocco

Per saperne di più

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