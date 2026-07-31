Il Nottingham Forest ha iniziato la sua campagna di Premier League con una vittoria la scorsa stagione e cercherà di partire di nuovo in modo positivo questa volta, sotto la guida dell’ex tecnico del Palace Oliver Glasner. Affronterà il Leeds United al City Ground sabato 22 agosto.

Il Forest ha vissuto una stagione sulle montagne russe dal punto di vista emotivo. Nonostante abbia cambiato allenatore in ben quattro occasioni e lottato per la salvezza in Premier League, ha vissuto una memorabile campagna europea e ha ritrovato stabilità sotto la guida di Vítor Pereira, perdendo solo una delle ultime 10 partite di Premier League.

I tifosi che vogliono acquistare i biglietti per la gara d’esordio al City Ground si aspetteranno una sfida divertente, dato che entrambi i confronti tra Forest e Leeds della scorsa stagione si sono chiusi sul 3-1 in favore della squadra di casa. Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che c’è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Nottingham Forest-Leeds United, incluso dove comprarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Nottingham Forest e Leeds United?

Il Nottingham Forest ospita il Leeds United al City Ground di Nottingham, con calcio d’inizio in programma alle 15:00 (BST).

Premier League - Game Week 1 22 ago 2026 - 10:00 City Ground, Nottingham

Come acquistare i biglietti di Premier League per Nottingham Forest-Leeds United?

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli digitali al 100%, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debentures: gli attuali titolari di abbonamento mantengono il loro posto oppure restituiscono al club le partite a cui non assisteranno.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali a sorteggio per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per partecipare al sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al loro valore nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: la vendita aperta al pubblico non membro è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se si è alla ricerca di biglietti all’ultimo minuto, i tifosi possono acquistare i biglietti anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Nottingham Forest-Leeds United?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

Fasce d’età e riduzioni: la maggior parte dei club offre prezzi differenziati per Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d’età variano da squadra a squadra.

Categorizzazione della partita: i club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o contro avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: i posti centrali sul lato lungo e quelli dei settori inferiori hanno un prezzo premium, mentre i posti dei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.

Membership ufficiale necessaria: per acquistare i biglietti casalinghi al valore nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per entrare nei sorteggi o nelle piattaforme di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto massimo di £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote per i tifosi ospiti sono estremamente limitate e di norma vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

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