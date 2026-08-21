Come acquistare i biglietti per Nottingham Forest-Coventry City: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

I tifosi del Nottingham Forest sperano che i costosi acquisti estivi, Ousmane Diomande e Liam Delap, siano ormai inseriti e al massimo della forma quando il Coventry City arriverà al City Ground per la sfida di Premier League in programma sabato 19 settembre.

La scorsa stagione il Forest ha superato in modo convincente le neopromosse Leeds United (3-1) e Burnley (4-1) e avrà fiducia di poter creare parecchi problemi anche al Coventry City, tornato nella massima serie per la prima volta dopo 25 anni.

Quando le due squadre si sono affrontate l'ultima volta in Championship, cinque stagioni fa, il Forest si impose al City Ground con Brennan Johnson e James Garner a segno uno per tempo per i padroni di casa.

Il Forest riuscirà ad avere la meglio ancora una volta sui rivali delle Midlands? GOAL ti fornisce tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Nottingham Forest-Coventry City, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Nottingham Forest e Coventry City?

Nottingham Forest-Coventry City si gioca al City Ground (Nottingham) sabato 19 settembre, con calcio d'inizio previsto alle 17:30 BST.

Premier League - Game Week 5 19 set 2026 - 12:30 City Ground, Nottingham

Come acquistare i biglietti per Nottingham Forest-Coventry City di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali fino ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o dai partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli digitali al 100%, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debentures: I possessori di abbonamento stagionale mantengono il proprio posto oppure rimettono a disposizione del club le partite a cui non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie con sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.

Ticket Exchange ufficiali (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri che non sono riusciti a ottenere un biglietto nel sorteggio possono acquistare i tagliandi restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se sei alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono acquistare i tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Nottingham Forest-Coventry City?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente in base al club ospitante, al settore scelto e alla categoria della partita:

Fasce di età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se percentuali di sconto e fasce d'età cambiano da squadra a squadra.

Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati del campo e quelli nei settori inferiori hanno un prezzo premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.

È necessaria la membership ufficiale: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o alle rivendite ufficiali.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti siano limitati a 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le dotazioni per i tifosi in trasferta sono estremamente limitate e vengono generalmente vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà, quindi praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

Forma

Precedenti recenti

Notizie sulle squadre e rose