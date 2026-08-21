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Premier League
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Come acquistare i biglietti per Nottingham Forest-Coventry City: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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Nottingham Forest
Coventry City

Come acquistare i biglietti per la partita di Premier League tra Nottingham Forest e Coventry City, comprese le informazioni sulla partita

I tifosi del Nottingham Forest sperano che i costosi acquisti estivi, Ousmane Diomande e Liam Delap, siano ormai inseriti e al massimo della forma quando il Coventry City arriverà al City Ground per la sfida di Premier League in programma sabato 19 settembre.

La scorsa stagione il Forest ha superato in modo convincente le neopromosse Leeds United (3-1) e Burnley (4-1) e avrà fiducia di poter creare parecchi problemi anche al Coventry City, tornato nella massima serie per la prima volta dopo 25 anni.

Quando le due squadre si sono affrontate l'ultima volta in Championship, cinque stagioni fa, il Forest si impose al City Ground con Brennan Johnson e James Garner a segno uno per tempo per i padroni di casa.

Il Forest riuscirà ad avere la meglio ancora una volta sui rivali delle Midlands? GOAL ti fornisce tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Nottingham Forest-Coventry City, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Nottingham Forest e Coventry City?

Nottingham Forest-Coventry City si gioca al City Ground (Nottingham) sabato 19 settembre, con calcio d'inizio previsto alle 17:30 BST.

crest
Premier League - Game Week 5
City Ground, Nottingham

Come acquistare i biglietti per Nottingham Forest-Coventry City di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali fino ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o dai partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli digitali al 100%, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debentures: I possessori di abbonamento stagionale mantengono il proprio posto oppure rimettono a disposizione del club le partite a cui non possono assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie con sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.
  • Ticket Exchange ufficiali (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri che non sono riusciti a ottenere un biglietto nel sorteggio possono acquistare i tagliandi restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se sei alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono acquistare i tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Nottingham Forest-Coventry City?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente in base al club ospitante, al settore scelto e alla categoria della partita:

  • Fasce di età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se percentuali di sconto e fasce d'età cambiano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati del campo e quelli nei settori inferiori hanno un prezzo premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • È necessaria la membership ufficiale: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o alle rivendite ufficiali.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti siano limitati a 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le dotazioni per i tifosi in trasferta sono estremamente limitate e vengono generalmente vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà, quindi praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

Forma

NFO

NFO - Forma

BAR
S0-1
B04
V2-1
B29
V2-0
LEE
S0-1
LEE
S0-2
Gol segnato (subito)
4/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
COV

COV - Forma

NOR
D0-0
ESP
V3-1
ASM
V2-0
ARS
S3-0
PLY
V2-4
Gol segnato (subito)
9/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Precedenti recenti

Testa a testa

Nottingham ForestPareggioCoventry City
3
0
2
Amichevoli dei club
Coventry City badge
Coventry City
COV
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FIN
Championship
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
FIN
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FIN
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
FIN
Championship
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
FIN
8Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Nottingham Forest - Coventry City

Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Formazione
Coventry City crest
Coventry City
COV
Coventry City crest
Coventry City
COV

Allenatore

  • O. Glasner

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
110040+43
V
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
V
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
V
5
Hull CityHull CityHUL
110020+23
V
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
V
7
Ipswich TownIpswich TownIPS
110021+13
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
V
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
110010+13
V
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
D
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
D
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
S
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
100112-10
S
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
S
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
S
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
S
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
100103-30
S
19
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
100103-30
S
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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