Come acquistare i biglietti per Norvegia-Portogallo: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

La Norvegia ospita il Portogallo, campione in carica della Nations League, all'Ullevaal Stadion di Oslo domenica 27 settembre, prima che le due squadre si affrontino di nuovo nella gara di ritorno all'Estadio do Dragao di Porto la settimana successiva. Entrambe le partite fanno parte del programma competitivo del Gruppo A4 della Lega A, che comprende anche Danimarca e Galles.

La Norvegia arriva con grande fiducia dopo un ottimo percorso al Mondiale, con Erling Haaland a guidare l'attacco di una squadra desiderosa di misurarsi con i campioni d'Europa. Il Portogallo, invece, si presenta a questa doppia sfida sia da campione in carica della Nations League sia d'Europa, aggiungendo un peso notevole a entrambe le gare.

GOAL ha tutto quello che c'è da sapere per assicurarti subito i biglietti di Norvegia-Portogallo, inclusi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Quando si gioca Norvegia-Portogallo di UEFA Nations League A?

Norvegia-Portogallo si gioca all'Ullevaal Stadium di Oslo, con l'orario ufficiale del calcio d'inizio che sarà confermato dall'emittente della tua area.

UEFA Nations League A - Game Week 2 27 set 2026 - 14:45 Ullevaal

Dove comprare i biglietti per Norvegia-Portogallo?

I biglietti per la gara di Oslo vengono messi inizialmente a disposizione attraverso i canali ufficiali di vendita della Federcalcio norvegese, con priorità solitamente riservata ai membri prima che l'eventuale quota restante venga messa in vendita generale. I canali ufficiali della Federazione portoghese (FPF) rappresentano l'equivalente punto di riferimento iniziale per il ritorno di Porto.

StubHub è la soluzione giusta se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti. Offre un'ampia gamma di opzioni di posto per la gara d'andata all'Ullevaal Stadion di Oslo, oltre a inserzioni per il ritorno all'Estadio do Dragao di Porto.

Ecco alcune cose da sapere sull'acquisto dei biglietti per questa sfida:

Vendita generale ufficiale – si apre dopo la chiusura delle finestre di priorità per i membri, solitamente più a ridosso di ogni partita

Trasferimenti garantiti – ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, dando agli acquirenti la certezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della partita

Biglietti ospiti – le quote per i tifosi norvegesi in trasferta a Porto sono gestite tramite i canali della FPF e possono essere limitate

Mercato secondario – StubHub è la soluzione giusta se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti

Con la Norvegia di Haaland capace di attirare grande interesse e il Portogallo forte del suo status di campione in carica, si consiglia di prenotare in anticipo per entrambe le gare.

Quanto costano i biglietti per Norvegia-Portogallo?

I prezzi ufficiali per la gara di Oslo sono stabiliti attraverso i canali di vendita della Federcalcio norvegese, con l'intera gamma di posti, da quelli standard a quelli premium, disponibile al prezzo nominale fino a esaurimento. I prezzi ufficiali della FPF si applicano allo stesso modo per la gara di Porto.

StubHub è la soluzione giusta se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, e questa è una guida indicativa su cosa aspettarsi lì:

Posti più economici (Oslo): da circa 40 € a 55 €, solitamente negli anelli superiori dietro le porte dell'Ullevaal Stadion

Posti di fascia media (Oslo): posti centrali lungo la linea di metà campo, a un prezzo sensibilmente più alto

Ritorno a Porto: i prezzi sono in crescita considerando lo status del Portogallo come campione in carica, con la domanda di rivendita destinata ad aumentare con l'avvicinarsi della partita

Come per qualsiasi gara che coinvolga i campioni in carica, i prezzi possono cambiare rapidamente, quindi bloccare il proprio posto il prima possibile è in genere l'opzione più sicura se si ha un budget specifico.

Norvegia-Portogallo di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Norvegia e Portogallo

La Norvegia arriva a questa partita con due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque gare, con otto gol segnati e nove subiti in questo periodo. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 2-1 contro l'Inghilterra nei quarti di finale del Mondiale. In precedenza aveva ottenuto due vittorie consecutive, battendo 2-1 il Brasile e 2-1 la Costa d'Avorio, prima di perdere 4-1 contro la Francia e di aprire la serie con una vittoria per 3-2 sul Senegal.

Nelle ultime cinque partite il Portogallo ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta, con nove gol fatti e tre subiti. L'impegno più recente è stato il ko per 1-0 contro la Spagna nei quarti di finale del Mondiale. Prima di allora aveva battuto 2-1 la Croazia e 5-0 l'Uzbekistan, oltre a pareggiare 0-0 con la Colombia e 1-1 con il DR Congo.

Norvegia-Portogallo: precedenti recenti

L'ultimo incrocio tra queste due squadre risale a un'amichevole del maggio 2016, vinta 3-0 dal Portogallo. Nelle quattro sfide registrate, il Portogallo ha vinto tre volte e la Norvegia una. L'unico successo della Norvegia è arrivato in una qualificazione agli Europei del 2010, con vittoria per 1-0 in casa, mentre il Portogallo ha vinto 1-0 il ritorno di qualificazione a Lisbona l'anno successivo.

Classifica di Norvegia-Portogallo

Nel Gruppo 4 della Lega A di UEFA Nations League, la Norvegia è attualmente seconda e il Portogallo terzo.