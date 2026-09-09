Come acquistare i biglietti per Norvegia-Portogallo: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

La Norvegia ospita il Portogallo, campione in carica della Nations League, all'Ullevaal Stadion di Oslo domenica 27 settembre, prima che le due squadre si affrontino di nuovo nella gara di ritorno all'Estadio do Dragao di Porto la settimana successiva. Entrambe le partite fanno parte del calendario competitivo del Gruppo A4 della Lega A, che comprende anche Danimarca e Galles.

GOAL ha tutto quello che c'è da sapere per assicurarti subito i biglietti di Norvegia-Portogallo, compresi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Quando si gioca Norvegia-Portogallo di UEFA Nations League A?

Norvegia-Portogallo si gioca all'Ullevaal Stadion di Oslo domenica 27 settembre, con l'orario ufficiale del calcio d'inizio che sarà confermato dalla tua emittente regionale.

UEFA Nations League A - Game Week 2 27 set 2026 - 14:45 Ullevaal

Dove comprare i biglietti per Norvegia-Portogallo?

I biglietti per la gara di Oslo vengono messi inizialmente a disposizione attraverso i canali ufficiali di biglietteria della Federcalcio norvegese, con priorità solitamente riservata ai membri prima che l'eventuale disponibilità residua venga messa in vendita generale. I canali ufficiali della Federazione calcistica portoghese (FPF) rappresentano il corrispondente primo punto di riferimento per il ritorno di Porto.

StubHub è la soluzione da seguire se i biglietti presenti sul sito ufficiale sono esauriti. Propone un'ampia gamma di opzioni di posti per la gara d'andata all'Ullevaal Stadion di Oslo, così come inserzioni per il ritorno all'Estadio do Dragao di Porto.

Ecco alcune cose utili da sapere sull'acquisto dei biglietti per questa sfida:

Vendita generale ufficiale – si apre dopo la chiusura delle finestre di priorità per i membri, di solito più a ridosso di ciascuna partita

Trasferimenti garantiti – ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, offrendo agli acquirenti la sicurezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della partita

Biglietti ospiti – le quote per Porto destinate ai tifosi norvegesi in trasferta sono gestite tramite i canali FPF e possono essere limitate

Mercato secondario – StubHub è la soluzione da seguire se i biglietti presenti sul sito ufficiale sono esauriti

Con la Norvegia di Haaland capace di attirare grande interesse e il Portogallo campione in carica, si consiglia di prenotare in anticipo per entrambe le gare.

Quanto costano i biglietti per Norvegia-Portogallo?

I prezzi ufficiali per la gara di Oslo sono fissati attraverso i canali di biglietteria della Federcalcio norvegese, con l'intera gamma, dai posti standard a quelli premium, disponibile al prezzo nominale fino a esaurimento. I prezzi ufficiali della FPF si applicano allo stesso modo per la gara di Porto.

StubHub è la soluzione da seguire se i biglietti presenti sul sito ufficiale sono esauriti, e questa è una guida approssimativa a cosa aspettarsi lì:

Posti più economici (Oslo): da circa 40 € a 55 €, di solito negli anelli superiori dietro le porte all'Ullevaal Stadion

Posti di fascia media (Oslo): posti centrali lungo la linea di metà campo, a un prezzo sensibilmente più alto

Ritorno a Porto: i prezzi sono in tendenza al rialzo visto lo status del Portogallo come campione in carica, con la domanda sul mercato della rivendita destinata ad aumentare con l'avvicinarsi della partita

Come per qualsiasi gara che coinvolga i campioni in carica, i prezzi possono cambiare rapidamente, quindi bloccare il proprio posto prima piuttosto che dopo è generalmente l'opzione più sicura se si ha un budget specifico.

Norvegia-Portogallo di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

Norvegia-Portogallo: forma

La Norvegia arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare, con otto gol segnati e nove subiti in questo arco di partite. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 2-1 contro l'Inghilterra nei quarti di finale del Mondiale. Prima di allora aveva vinto due partite di fila, battendo il Brasile 2-1 e la Costa d'Avorio 2-1, mentre in precedenza nel torneo aveva esordito con una vittoria per 3-2 sul Senegal.

Nelle ultime cinque partite il Portogallo ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta, con nove gol segnati e tre subiti. L'uscita più recente è stata una sconfitta per 1-0 contro la Spagna nei quarti di finale del Mondiale. In precedenza aveva battuto la Croazia 2-1 e ottenuto un netto 5-0 sull'Uzbekistan, mentre i pareggi contro Colombia e RD Congo completano la serie di cinque partite.

Norvegia-Portogallo: precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale a un'amichevole del maggio 2016, quando il Portogallo vinse 3-0. Nei quattro precedenti registrati, il Portogallo ha vinto tre volte e la Norvegia una, con l'unico successo norvegese arrivato in casa in una gara di qualificazione agli Europei del 2010, vinta 1-0. Il Portogallo ha vinto il ritorno delle qualificazioni 1-0 a Lisbona l'anno successivo.

Norvegia-Portogallo: classifica

Nel Gruppo 4 della Lega A di UEFA Nations League, la Norvegia è attualmente seconda e il Portogallo terzo.