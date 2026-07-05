Come acquistare i biglietti per Norvegia-Messico o Norvegia-Inghilterra: prezzi dei biglietti per i Mondiali, informazioni sui quarti di finale, offerte last minute e altro

La Norvegia torna in campo dopo 28 anni e sfrutta al meglio l’occasione. I “predoni vichinghi” hanno battuto il Brasile, cinque volte campione del mondo, al MetLife Stadium e sono approdati ai quarti di finale.
Qualunque sia l’esito di sabato a Miami, i “Røde, Hvite, Blå” hanno già superato il loro miglior risultato nel più grande evento sportivo del pianeta.
Erling Haaland, cuore pulsante della squadra di Ståle Solbakken, ha segnato una doppietta contro il Brasile portando a sette il suo bottino nel torneo e agganciando Kylian Mbappé e Lionel Messi in vetta alla classifica della Scarpa d’Oro.
L’avversario della Norvegia negli ottavi sarà deciso dall’esito di Messico-Inghilterra allo Stadio Azteca.
Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutte le ultime informazioni sui biglietti per i Mondiali 2026, compreso come assicurarti i posti per la partita Norvegia-Messico o Norvegia-Inghilterra e quanto costeranno.
A che ora si gioca?
L’incontro si disputerà all’Hard Rock Stadium di Miami, in Florida.
Come acquistare i biglietti per Norvegia-Messico o Inghilterra?
Ecco cosa devi sapere:
- La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti sono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata e rappresentano l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
- Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è attivo e permette di comprare o vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni dei siti secondari prima di acquistare.
Quanto costano i biglietti per Norvegia-Messico o Norvegia-Inghilterra?
La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.
I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari; nei mercati secondari i prezzi sono ancora più alti.
Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:
Data
Fase / Categoria
Prezzi ufficiali
Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario
9–11 luglio
Quarti di finale
da 450 a 1.775 $
da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)
14–15 luglio
Semifinali
da 930 $ a 3.295 $
da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)
18 luglio
Spareggio per il terzo posto
da 250 $ a 800
da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
19 luglio
Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)
da 1.490 $ a 7.875 $
da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)
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