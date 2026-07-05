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Come acquistare i biglietti per Norvegia-Inghilterra: prezzi per i Mondiali di Miami, calendario dei quarti di finale, offerte last minute e altro

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La Norvegia affronterà l'Inghilterra nei quarti di finale dei Mondiali a Miami. Ecco come procurarsi i biglietti.

La Coppa del Mondo 2026 entra nel vivo: in Florida è ufficiale il quarto di finale Norvegia-Inghilterra.

La Norvegia, tornata dopo 28 anni, ha eliminato il Brasile cinque volte campione al MetLife Stadium.

L’Inghilterra di Tuchel ha superato 3-2 il Messico in un match ricco di colpi di scena all’Azteca.

A che ora inizia Norvegia-Inghilterra?

L’incontro si disputerà all’Hard Rock Stadium di Miami, Florida.

Come acquistare i biglietti per Norvegia-Inghilterra?

Ecco cosa devi sapere:

  • La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti sono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata e rappresentano l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: qui i tifosi possono comprare o vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni dei siti secondari prima di acquistare.

Quanto costano i biglietti per Norvegia-Inghilterra?

La FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili per il torneo del 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre quelli per la finale arrivano a 6.730 dollari; sui mercati secondari i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase / Categoria

Prezzi ufficiali

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

9–11 luglio

Quarti di finale

da 450 a 1.775 $

da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)

14–15 luglio

Semifinali

da 930 $ a 3.295 $

da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

da 1.490 $ a 7.875 $

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Norvegia vs Inghilterra ai Mondiali: tutto quello che c'è da sapere

Norvegia e Inghilterra: forma attuale

NOR

NOR - Forma

IRQ
V1-4
SEN
V3-2
FRA
S1-4
CAV
V1-2
BRA
V1-2
Gol segnato (subito)
12/9
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
ING

ING - Forma

CRO
V4-2
GHA
D0-0
PAN
V0-2
DRC
V2-1
MEX
V2-3
Gol segnato (subito)
11/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Norvegia vs Inghilterra: recenti scontri diretti

NOR

Ultime 2 partite

ING

0

Vittorie

0

Pareggi

2

Vittorie

0

Goal segnati

2
Partite con più di 2,5 gol
0/2
Entrambe le squadre a segno
0/2

Norvegia-Inghilterra: news sulle squadre

Per saperne di più

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