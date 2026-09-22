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Come acquistare i biglietti per Norvegia-Galles: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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La Norvegia affronta il Galles nella UEFA Nations League A. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

La UEFA Nations League prosegue con la Norvegia che ospita il Galles all'Ullevaal Stadion di Oslo. Entrambe le nazioni europee arrivano a questa sfida determinate a conquistare punti cruciali per rafforzare la propria posizione nel girone.

GOAL fornisce tutte le informazioni ufficiali sulla partita, i dettagli sui prezzi dei biglietti e le indicazioni dirette su come prenotare il proprio posto.

Quando si gioca Norvegia-Galles di UEFA Nations League A?

Norvegia-Galles si gioca all'Ullevaal Stadium di Oslo, con l'orario esatto del calcio d'inizio che sarà confermato dal broadcaster della tua area.

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UEFA Nations League A - Game Week 5
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Dove acquistare i biglietti per Norvegia-Galles?

I biglietti ufficiali per la singola partita vengono distribuiti principalmente tramite il partner ufficiale per la biglietteria della Federazione calcistica norvegese, Ticketmaster Norway, che gestisce la vendita primaria al pubblico generale per le gare casalinghe a Oslo. I tifosi dovrebbero registrarsi sul portale e acquistare in anticipo una volta rilasciate le quote generali.

Se la vendita primaria va esaurita o i posti standard non sono più disponibili sulla piattaforma ufficiale, piattaforme di mercato secondario come StubHub sono la soluzione da seguire se le inserzioni sul sito ufficiale sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Norvegia-Galles?

I biglietti standard per la singola partita sul portale ufficiale partono approssimativamente da 40 € a 50 € per i posti di ingresso generale dietro le porte all'Ullevaal Stadion.

I prezzi d'ingresso sul mercato secondario come StubHub partono da circa 161 € sulle piattaforme secondarie quando le normali quote primarie vanno esaurite.

Norvegia-Galles di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Norvegia e Galles

La Norvegia arriva a questa sfida con tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite, con otto gol segnati e nove subiti. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 2-1 contro l'Inghilterra nei quarti di finale del Mondiale. Prima di allora aveva vinto due gare a eliminazione diretta di fila, battendo il Brasile 2-1 e la Costa d'Avorio 2-1, dopo una pesante sconfitta per 4-1 contro la Francia nella fase a gironi. La Norvegia aveva aperto questa serie di cinque partite con un successo per 3-2 sul Senegal.

Il Galles ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite, con 11 gol segnati e otto subiti. La gara più recente è stata una sconfitta per 2-1 in amichevole contro la Romania a giugno. In precedenza aveva pareggiato 1-1 sia con il Ghana sia con l'Irlanda del Nord, e aveva perso nel punteggio complessivo contro la Bosnia ed Erzegovina nelle qualificazioni al Mondiale. L'unica vittoria di questa serie è arrivata contro la Macedonia del Nord, un 7-1 nel novembre 2025.

NOR

NOR - Forma

SEN
V3-2
FRA
S1-4
CAV
V1-2
BRA
V1-2
ING
S1-2
Gol segnato (subito)
9/10
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
GAL

GAL - Forma

MAC
V7-1
BIH
S1-1
IRN
D1-1
GHA
D1-1
ROM
S2-1
Gol segnato (subito)
11/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Norvegia-Galles: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra queste due squadre risale al novembre 2011, quando il Galles vinse 4-1 al Cardiff City Stadium in amichevole. Guardando alle ultime cinque sfide registrate, il Galles ha vinto due volte, la Norvegia una, mentre due partite sono finite in parità. Il bilancio dei precedenti è molto equilibrato e la Norvegia non ha battuto il Galles in nessuno degli ultimi quattro incontri.

Testa a testa

NorvegiaPareggioGalles
1
2
2
Amichevoli
Galles badge
Galles
GAL
4
Norvegia badge
Norvegia
NOR
1
FIN
Amichevoli
Galles badge
Galles
GAL
3
Norvegia badge
Norvegia
NOR
0
FIN
Amichevoli
Norvegia badge
Norvegia
NOR
0
Galles badge
Galles
GAL
0
FIN
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Norvegia badge
Norvegia
NOR
3
Galles badge
Galles
GAL
2
FIN
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Galles badge
Galles
GAL
1
Norvegia badge
Norvegia
NOR
1
FIN
5Gol segnati10
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5


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