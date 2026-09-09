Come acquistare i biglietti per Norvegia-Danimarca: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

La Norvegia ospita la Danimarca all'Ullevaal Stadion di Oslo giovedì 24 settembre, aprendo la propria campagna di UEFA Nations League 2026/27 nella Lega A, Gruppo A4, insieme a Portogallo e Galles. Le due vicine scandinave si ritroveranno poi a novembre per un'occasione davvero storica, visto che sarà il loro primo confronto competitivo di sempre in questa competizione.

GOAL ha tutto quello che c'è da sapere per assicurarti subito i biglietti di Norvegia-Danimarca, compresi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Quando si gioca Norvegia-Danimarca di UEFA Nations League A?

Norvegia-Danimarca si gioca all'Ullevaal Stadion di Oslo, con l'orario del calcio d'inizio che sarà confermato dal broadcaster della tua regione.

UEFA Nations League A - Game Week 1 24 set 2026 - 14:45 Ullevaal

Dove acquistare i biglietti per Norvegia-Danimarca?

I biglietti per la gara di Oslo vengono inizialmente messi a disposizione attraverso i canali di biglietteria ufficiali della Federazione calcistica norvegese, con priorità solitamente riservata ai membri prima che l'eventuale quota residua venga messa in vendita generale. I canali ufficiali della Federazione calcistica danese (DBU) rappresentano l'equivalente punto di riferimento iniziale per la gara di ritorno a Copenaghen.

StubHub è la soluzione giusta se i tagliandi sul sito ufficiale sono esauriti. Propone un'ampia gamma di opzioni di posti per la gara d'esordio all'Ullevaal Stadion di Oslo, oltre a inserzioni per la sfida di ritorno al Parken Stadium di Copenaghen.

Ecco alcune cose utili da sapere sull'acquisto dei biglietti per questa sfida:

Vendita generale ufficiale – si apre dopo la chiusura delle finestre di priorità per i membri, di solito più vicino a ciascun giorno della partita

Una sfida inedita – trattandosi del primo confronto di sempre in Nations League tra le due nazioni, ci si aspetta che la domanda cresca rapidamente, in particolare per il finale di Copenaghen

Trasferimenti garantiti – ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, dando agli acquirenti la certezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della partita

Mercato secondario – StubHub è la soluzione giusta se i tagliandi sul sito ufficiale sono esauriti

Considerata l'importanza in palio soprattutto per il finale di Copenaghen, si raccomanda vivamente di prenotare in anticipo per entrambe le gare.

Quanto costano i biglietti per Norvegia-Danimarca?

I prezzi ufficiali per la gara di Oslo sono stabiliti attraverso i canali di biglietteria della Federazione calcistica norvegese, con l'intera gamma che va dai posti standard a quelli premium disponibile al prezzo nominale fino a esaurimento della disponibilità. I prezzi ufficiali della DBU si applicano allo stesso modo per la gara di Copenaghen.

StubHub è la soluzione giusta se i tagliandi sul sito ufficiale sono esauriti, e qui trovi una guida indicativa su cosa aspettarti:

Posti più economici (Oslo): da circa 55 €, solitamente negli anelli superiori dietro le porte dell'Ullevaal Stadion

Posti di fascia media (Oslo): posti centrali lungo la linea di metà campo, a un prezzo sensibilmente più alto

Finale di Copenaghen: i prezzi al Parken Stadium dovrebbero salire con l'avvicinarsi della conclusione della fase a gironi, con questo primo confronto di sempre tra le due nazioni che sta già attirando un notevole interesse iniziale

Come per qualsiasi partita che potrebbe decidere la classifica finale di un girone, i prezzi possono cambiare rapidamente, quindi bloccare il proprio posto prima piuttosto che dopo è generalmente l'opzione più sicura se si ha un budget specifico.

Norvegia-Danimarca di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

Norvegia-Danimarca: stato di forma

Le ultime cinque partite della Norvegia hanno prodotto tre vittorie e due sconfitte, con otto gol segnati e nove subiti in questo parziale. L'uscita più recente è stata una sconfitta per 2-1 contro l'Inghilterra nei quarti di finale del Mondiale. Prima di quel ko aveva vinto due partite consecutive, battendo il Brasile 2-1 e la Costa d'Avorio 2-1, prima di una pesante sconfitta per 4-1 contro la Francia. La Norvegia aveva aperto questa striscia di cinque partite con una vittoria per 3-2 sul Senegal.

Le ultime cinque partite della Danimarca hanno portato una vittoria, due pareggi e due sconfitte, con otto gol segnati e otto subiti. Il risultato più recente è stato uno 0-0 con la RD Congo in amichevole. Prima di allora, ha subito una sconfitta per 2-2 contro la Cechia nelle qualificazioni ai Mondiali, ha vinto 4-0 contro la Macedonia del Nord, ha perso 4-2 contro la Scozia e ha pareggiato 2-2 con la Bielorussia.

Norvegia-Danimarca: precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre risale a un'amichevole del giugno 2024, quando la Danimarca vinse 3-1 in casa. Nelle ultime cinque sfide registrate, la Danimarca ha vinto tre volte, con un pareggio e una vittoria della Norvegia. L'unico successo della Norvegia nel dataset è arrivato in una qualificazione agli Europei del 2011, quando le squadre pareggiarono 1-1 a Oslo prima che la Danimarca vincesse la gara di ritorno per 2-0 a Copenaghen.

Norvegia-Danimarca: classifica

Nel Gruppo 4 della UEFA Nations League A, la Danimarca è attualmente prima e la Norvegia seconda.