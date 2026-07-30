Come acquistare i biglietti per Newcastle United-Liverpool: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

Newcastle-Liverpool è sempre una delle sfide più attese di ogni stagione di Premier League e, per fortuna dei tifosi di entrambi i club coinvolti, così come dei neutrali, le due squadre si affronteranno a St James' domenica 23 agosto, nel turno d'apertura del campionato. Non perdere l'occasione di prenotare i tuoi posti oggi stesso.

Ad aggiungere ulteriore interesse, Newcastle e Liverpool hanno nuovi allenatori in panchina, dopo la recente e sorprendente partenza di Eddie Howe e l'esonero di Arne Slot a maggio.

Sul fronte giocatori, entrambe hanno perso elementi molto noti come Mo Salah e Anthony Gordon, con una serie di giovani nuovi acquisti arrivati, tra cui Bazoumana Touré (Newcastle) e Jérémy Jacquet (Liverpool).

Con entrambe le squadre desiderose di iniziare positivamente la nuova stagione, questa si preannuncia come un'altra sfida memorabile. Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Newcastle United-Liverpool, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Newcastle United e Liverpool?

Newcastle United-Liverpool è in programma con calcio d'inizio alle 16:30 BST di domenica 23 agosto, al St James' Park di Newcastle.

Premier League - Game Week 1 23 ago 2026 - 11:30 St James' Park

Come acquistare i biglietti per Newcastle United-Liverpool di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli completamente digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debenture: Gli attuali titolari di abbonamento stagionale mantengono i loro posti oppure rimettono a disposizione del club le partite alle quali non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: La vendita aperta al pubblico generale non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se sei alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono anche acquistare biglietti su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Newcastle United-Liverpool?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

Fasce d'età e agevolazioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per le categorie Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età variano da squadra a squadra.

Categorizzazione delle partite: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati lunghi del campo e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.

Membership ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore abbia una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto di £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e di solito vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei loyalty points: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per le membership di base.

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