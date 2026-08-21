Come acquistare i biglietti per Newcastle United-Hull City: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

Non hai ancora fatto un viaggio nella cattedrale del calcio che è St James' Park in questa stagione? Avrai presto l'occasione perfetta, dato che il Newcastle United ospiterà l'Hull City in una sfida di Premier League sabato 19 settembre. Prenota i tuoi biglietti oggi stesso.

I tifosi del Newcastle hanno già assistito ad alcune sfide ricche di emozioni a St James' Park e la nuova stagione è appena iniziata. Il Toon ha debuttato con un epico 2-2 contro il Liverpool in campionato e poi ha superato il West Brom per 3-2 in Carabao Cup, mandando a casa felici i tifosi vestiti di bianconero.

La scorsa stagione il Newcastle ha ottenuto vittorie casalinghe per 2-1 e 4-3 rispettivamente contro le neopromosse Burnley e Leeds. Matthias Jaissle, che ha preso le redini della squadra in estate, spera che il Newcastle possa mantenere questo rendimento vincente contro un'altra neopromossa di Premier League, l'Hull City.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Newcastle United-Hull City, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Newcastle United-Hull City di Premier League?

Newcastle United-Hull City si gioca a St James' Park (Newcastle) sabato 19 settembre, con calcio d'inizio previsto alle 15:00 BST.

Premier League - Game Week 5 19 set 2026 - 10:00 St James' Park

Come acquistare i biglietti per Newcastle United-Hull City di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai tagliandi per la singola gara agli abbonamenti stagionali fino ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli completamente digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debenture: Gli attuali abbonati mantengono il proprio posto o restituiscono al club le partite a cui non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali a sorteggio per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se sei alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Newcastle United-Hull City?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

Fasce d'età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se percentuali di sconto e fasce d'età variano da squadra a squadra.

Categorizzazione delle partite: I club classificano le gare in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo il lato lungo del campo e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.

È richiesta l'iscrizione ufficiale: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per accedere ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha esteso ufficialmente il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti del settore ospiti abbiano un tetto massimo di £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate ai tifosi ospiti sono estremamente limitate e in genere vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: non arrivano quasi mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

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