Come acquistare i biglietti per Monaco-Lens: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Monaco affronta il Lens sabato 19 settembre 2026 allo Stade Louis II di Monaco.

Nel precedente thriller ad alto punteggio del febbraio 2026, il Monaco ha avuto la meglio sul Lens con una drammatica vittoria per 3-2 in trasferta allo Stade Bollaert-Delelis. Entrambe le squadre vantano un ampio assortimento di talenti offensivi, promettendo una sfida intensa mentre il Lens cerca riscatto in trasferta.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarti i biglietti per Monaco-Lens, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Monaco-Lens di Ligue 1?

Monaco-Lens si gioca allo Stade Louis II di Monaco, con il calcio d’inizio in programma per questa sfida di Ligue 1.

Ligue 1 - Game Week 5 19 set 2026 - 11:00 Stade Louis II, Monaco

Come acquistare i biglietti per Monaco-Lens di Ligue 1?

I biglietti per la partita di Ligue 1 tra AS Monaco e RC Lens allo Stade Louis II possono essere acquistati tramite i canali ufficiali dei club o marketplace secondari autorizzati:

Sito ufficiale di biglietteria dell’AS Monaco: Il posto principale e più sicuro dove acquistare i biglietti è direttamente lo shop online ufficiale dell’AS Monaco.

Biglietteria dello Stade Louis II: I biglietti sono generalmente disponibili al botteghino dello stadio di Monaco nei giorni di partita, salvo disponibilità.

Marketplace secondari e aggregatori: Se la disponibilità ufficiale va esaurita, i biglietti sono disponibili su piattaforme di rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Monaco-Lens di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra AS Monaco e RC Lens allo Stade Louis II variano in base al settore scelto e alla piattaforma di acquisto:

Biglietti ufficiali del club (prezzo nominale): Direttamente dalla piattaforma ufficiale di biglietteria dell’AS Monaco o dal botteghino dello stadio, i biglietti standard per la partita partono generalmente da circa 15 € a 25 € per i posti dietro le porte (Populaires/Secondes) e vanno da 35 € a 80 €+ per i posti centrali in tribuna laterale (Premières/Honneur).

Marketplace secondari di rivendita: Sulle piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub, i prezzi partono attualmente da circa 48 € a 50 € per i posti delle categorie d’ingresso, mentre le opzioni di posto medie vengono vendute intorno a 110 € a 115 € .

Pacchetti VIP e hospitality: Le esperienze premium e hospitality partono da circa 110 € a 130 € a persona.

Monaco-Lens di Ligue 1: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Monaco e Lens

Il Monaco ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L’uscita più recente è stata la vittoria per 4-1 sul Gornik Zabrze nelle qualificazioni alla Conference League il 27 agosto, e ha battuto anche il Le Havre per 1-0 in Ligue 1 il 23 agosto. L’unica sconfitta in questo filotto è arrivata contro il Coventry City in un’amichevole precampionato, persa 2-0. Il Monaco ha segnato dieci gol e ne ha subiti sette in queste cinque partite.

Anche il Lens ha vinto tre delle ultime cinque, con due sconfitte. Il risultato più recente è stato il 5-2 contro l’Auxerre in Ligue 1 il 22 agosto, e ha battuto il Paris Saint-Germain per 1-0 in Supercoppa il 16 agosto. In precedenza, nel precampionato, il Lens ha superato il Villarreal per 3-1, anche se le sconfitte contro il Sunderland e il pareggio senza reti con il Famalicao hanno complicato la preparazione. Il Lens ha segnato nove gol e ne ha subiti cinque in queste cinque uscite.

Monaco-Lens: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra queste squadre è andato in scena in Ligue 1 il 21 febbraio 2026, quando il Monaco ha vinto 2-3 in trasferta sul campo del Lens. Prima di allora, il Monaco aveva ospitato il Lens nel novembre 2025 e aveva perso 1-4 allo Stade Louis II. Nelle ultime cinque sfide di Ligue 1 tra i due club, il Lens ha il bilancio migliore con due vittorie, mentre il Monaco ne ha vinte due e una partita è finita in parità.