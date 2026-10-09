La NFL torna a Città del Messico per un elettrizzante Sunday Night Football della Week 11, con i Minnesota Vikings che affrontano i San Francisco 49ers. In programma all’iconico Estadio Banorte di Città del Messico, questa sfida dell’International Series mette di fronte due potenze della NFC a sud del confine.
GOAL fornisce tutti i dettagli necessari su programmazione della partita, struttura ufficiale dei prezzi e su come assicurarsi subito un posto prima che le disponibilità vadano esaurite.
Quando si gioca l’NFL Mexico City Game?
Data e ora
Partita
Luogo
Biglietti
domenica 22 novembre 2026 alle 18:20
Minnesota Vikings vs San Francisco 49ers
Estadio Banorte, Città del Messico, Messico
Dove acquistare i biglietti per l’NFL Mexico City Game?
I biglietti ufficiali principali per l’NFL Mexico City Game vengono distribuiti direttamente tramite Ticketmaster Mexico e i portali ufficiali delle squadre.
Se le disponibilità generali ufficiali vanno esaurite, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub offrono un’opzione alternativa per assicurarsi posti all’ultimo minuto.
Quanto costano i biglietti per l’NFL Mexico City Game?
I biglietti standard per la singola partita sui canali di vendita ufficiali partono da 120 $ USD per i posti nei settori superiori, mentre i posti centrali nell’anello inferiore arrivano fino a 450 $ USD tramite le biglietterie ufficiali principali.
Se le disponibilità generali ufficiali vanno esaurite, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub offrono un’opzione alternativa per assicurarsi posti all’ultimo minuto, con inserzioni base a partire da circa 250 $ USD a seconda della posizione del posto e della disponibilità.
Tutto quello che c’è da sapere sull’NFL Mexico City Game
L’espansione della NFL International Series a Città del Messico rappresenta uno degli eventi più attesi del calendario del football. L’Estadio Banorte offre un’atmosfera incredibile, combinando l’energia di uno stadio ad alta quota con un evento sportivo internazionale di altissimo livello. Minnesota e San Francisco possono contare su roster ricchi di stelle, garantendo una sfida in prima serata indimenticabile nel Sunday Night Football.
I tifosi che viaggeranno a Città del Messico per la partita potranno aspettarsi un intero weekend di celebrazioni, comprese fan zone, esperienze NFL interattive ed eventi localizzati delle squadre in tutta la capitale. A causa dell’enorme interesse locale e internazionale per il viaggio, ai tifosi si consiglia vivamente di assicurarsi in anticipo i biglietti per la partita e le sistemazioni di viaggio.