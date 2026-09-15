Come acquistare i biglietti per Milan-Inter: prezzi del Derby della Madonnina, informazioni sulla partita e altro

Prenota i biglietti per il Derby della Madonnina: AC Milan vs Inter Milan

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Che cos'è il Derby della Madonnina: AC Milan vs Inter Milan?

Il Derby della Madonnina è l'accesa rivalità calcistica cittadina tra AC Milan e FC Internazionale Milano, chiamata così in riferimento alla statua dorata della Madonnina in cima al Duomo di Milano.

Una delle sfide più celebri dello sport mondiale, mette di fronte due dei club più titolati d'Europa all'interno dello stesso identico stadio.

Entrambe le squadre condividono l'iconico San Siro, ufficialmente denominato Stadio Giuseppe Meazza, uno stadio da 75.000 posti che cambia identità in base a chi ha lo status ufficiale di squadra di casa.

Nei giorni del derby, gli ultras più caldi del Milan occupano la Curva Sud, mentre i tifosi dell'Inter dominano la Curva Nord, riempiendo lo stadio con coreografie gigantesche e fumogeni.

Quando è il calcio d'inizio di AC Milan vs Inter in Serie A?

AC Milan vs Inter prende il via a San Siro, a Milano.

Serie A - Game Week 10 31 ott 2026 - 15:45 San Siro

AC Milan vs Inter in Serie A: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di AC Milan e Inter

Il Milan ha collezionato due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente si è chiusa con un pareggio per 2-2 in casa contro la Lazio in Serie A, dopo un precedente 1-1 contro la Juventus. Prima di questi due pareggi, il Milan aveva vinto due gare di campionato consecutive contro il Venezia (2-0) e il Torino (1-2 in trasferta). Nelle cinque partite, il Milan ha segnato dieci gol e ne ha subiti cinque, con l'unica sconfitta arrivata contro il Manchester United in un'amichevole precampionato.

L'Inter ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato un successo per 3-2 in Serie A contro il Napoli il 5 settembre, una gara vinta dopo essere stata sotto 2-0. Ha battuto anche Cagliari (1-0) e Monza (4-1) in campionato. L'unica sconfitta in questa serie è stata il 2-1 contro il Real Madrid in Champions League l'8 settembre. L'Inter ha segnato undici gol e ne ha subiti sei in queste cinque uscite.

AC Milan vs Inter: precedenti recenti

L'ultimo incontro tra questi due club si è concluso con l'1-0 del Milan a San Siro in Serie A l'8 marzo 2026. Prima di allora, l'Inter aveva battuto il Milan 1-0 a San Siro nel novembre 2025. Negli ultimi cinque incroci registrati, che includono due sfide di Coppa Italia e un'amichevole precampionato, il Milan ne ha vinte due, l'Inter una e due partite sono finite in parità.