Martedì il Messico ha battuto l’Ecuador all’Estadio Azteca, garantendosi gli ottavi di finale nella capitale.

"El Tri" ha raggiunto i quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA due volte, nel 1970 e nel 1986, quando era nazione ospitante. La squadra di Javier Aguirre punta a conquistare domenica la terza qualificazione consecutiva.

Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutte le ultime informazioni sui biglietti per i Mondiali 2026, compreso come assicurarti i posti per la partita Messico-Inghilterra o Repubblica Democratica del Congo e quanto costeranno.

A che ora inizia Messico-Inghilterra o Repubblica Democratica del Congo?

Si giocherà allo Stadio Azteca di Città del Messico.

Coppa del Mondo - Mondiali - Fase Finale Mexico City Stadium

Come acquistare i biglietti per Messico-Inghilterra o Repubblica Democratica del Congo?

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, Early Ticket Draw ed estrazione post-sorteggio) sono terminate.

Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti in prevendita sono ormai quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti sono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata e rappresentano l’ultima chance di acquisto diretto dalla FIFA.

Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: qui i tifosi possono comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.

Quanto costano i biglietti per Messico-Inghilterra o Repubblica Democratica del Congo?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data Fase / Categoria Prezzi ufficiali Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi molto richieste) da 225 a 540 dollari da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari) 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi standard) da 225 $ a 540 $ da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari) 4–7 luglio Ottavi di finale da 240 a 640 $ da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari) 9–11 luglio Quarti di finale da 450 $ a 1.775 $ da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $) 14–15 luglio Semifinali da 930 $ a 3.295 $ da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $) 18 luglio Spareggio per il terzo posto da 250 $ a 800 $ da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari) 19 luglio Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

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