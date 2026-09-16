Come acquistare i biglietti per Manchester United-Tottenham Hotspur: prezzi della Premier League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Manchester United affronta il Tottenham Hotspur sabato 10 ottobre 2026 all'Old Trafford di Manchester.

Il Tottenham, però, ha offerto prestazioni solide all'Old Trafford negli ultimi anni, comprese vittorie sia in campionato sia nelle coppe nella stagione 2024-25. Nel più recente incrocio di campionato all'Old Trafford, nel febbraio 2026, il Manchester United ha ottenuto una vittoria per 2-0 grazie ai gol di Bryan Mbeumo e Bruno Fernandes.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Manchester United-Tottenham Hotspur, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Manchester United-Tottenham Hotspur di Premier League?

La partita tra Manchester United e Tottenham Hotspur si gioca all'Old Trafford di Manchester sabato 10 ottobre 2026

Premier League - Game Week 6 10 ott 2026 - 12:30 Old Trafford

Come comprare i biglietti per Manchester United-Tottenham Hotspur di Premier League?

Per acquistare i biglietti per la partita di Premier League tra Manchester United e Tottenham Hotspur all'Old Trafford, segui questi passaggi e queste opzioni principali:

Abbonamento ufficiale del club: il modo principale e più affidabile per assicurarsi i biglietti nel settore di casa è tramite il sito ufficiale del Manchester United. Devi prima registrarti a un Man Utd Adult o Junior Membership ufficiale, che garantisce l'accesso ai ballot per i biglietti, alle finestre di rilascio prioritarie e alle vendite per le partite ad alta richiesta.

Ballot e rilascio dei biglietti: le partite di alto profilo come quella contro il Tottenham Hotspur vengono di solito distribuite tramite un sistema di ballot per i membri ufficiali. Assicurati di tenere d'occhio l'hub biglietti del club per le date di apertura del ballot e gli annunci dei ticket drop all'inizio della stagione.

Pacchetti hospitality per il giorno della partita: se i biglietti di ingresso generale sono esauriti, acquistare un pacchetto hospitality ufficiale direttamente tramite il Manchester United è un modo garantito per assistere alla partita. I biglietti hospitality includono posti premium insieme a vantaggi come ristorazione pre-partita, accesso alle lounge e programmi ufficiali della partita in omaggio.

Partner ufficiali per viaggi e biglietti: rivenditori primari autorizzati e partner di viaggio offrono pacchetti ufficiali con biglietto e hotel. Acquistare tramite queste piattaforme verificate garantisce l'autenticità dei biglietti senza il rischio di ingressi non validi.

Piattaforme del mercato secondario: se i biglietti sono esauriti sui canali primari, le piattaforme di scambio tra tifosi e i siti di biglietteria secondaria come StubHub hanno spesso inserzioni disponibili fino al giorno della partita, anche se i prezzi possono variare in base alla domanda.

Quanto costano i biglietti per Manchester United-Tottenham Hotspur di Premier League?

I prezzi dei biglietti per Manchester United-Tottenham Hotspur all'Old Trafford variano in base alla piattaforma d'acquisto, alla categoria del posto e al tipo di biglietto:

Biglietti ufficiali a prezzo nominale (membri del Manchester United) : trattandosi di una partita di Categoria A all'Old Trafford, i normali biglietti per adulti a prezzo nominale per l'ingresso generale acquistati direttamente tramite il sistema di ballot ufficiale del club variano generalmente da £40 a £70, a seconda del posto nello stadio. Sono disponibili tariffe ridotte (junior e senior) a prezzi scontati.

Pacchetti hospitality per il giorno della partita : le opzioni hospitality ufficiali, che comprendono posti premium imbottiti, ristorazione e accesso alle lounge, acquistate direttamente dal club o dai partner di viaggio autorizzati partono da circa £250 a £450+ a persona.

Piattaforme del mercato secondario e rivenditori : se acquisti tramite scambi tra tifosi o piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub dopo l'esaurimento delle allocazioni primarie:

Posti standard: i prezzi partono in genere da circa £115 a £160 .

Posti premium: le aree ad alta richiesta o i posti centrali nei settori inferiori possono variare da £170 a £350+ .

Manchester United-Tottenham Hotspur di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Manchester United e Tottenham Hotspur

Il Manchester United ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stata una vittoria per 5-2 in Premier League contro l'Ipswich Town il 30 agosto, mentre ha ottenuto anche un pareggio per 1-1 in amichevole contro il Leeds United. Le due sconfitte sono arrivate contro l'Hull City, vincitore per 2-0 in Premier League, e contro il Milan, che ha battuto lo United 4-2 in un'amichevole pre-campionato. Lo United ha pareggiato 1-1 con il Paris Saint-Germain nell'ultima amichevole pre-campionato. In queste cinque partite, lo United ha segnato dieci gol e ne ha subiti otto.

Gli ultimi cinque risultati del Tottenham mostrano due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Il risultato competitivo più recente è stata una sconfitta per 0-2 in Premier League contro il Newcastle United il 29 agosto. Gli Spurs hanno però ottenuto una comoda vittoria per 5-1 in Carabao Cup contro il Charlton Athletic il 26 agosto, e hanno battuto l'Hoffenheim 3-0 in un'amichevole pre-campionato. Hanno pareggiato 2-2 con l'Hoffenheim in un'altra amichevole e perso 3-0 contro il Brentford in Premier League. Il Tottenham ha segnato undici gol e ne ha subiti sette in queste cinque uscite.

Manchester United-Tottenham Hotspur: i recenti precedenti

L'incontro più recente tra questi due club è arrivato in Premier League il 7 febbraio 2026, quando il Manchester United ha vinto 2-0 all'Old Trafford. Prima di allora, le due squadre hanno pareggiato 2-2 in casa del Tottenham nel novembre 2025. Negli ultimi cinque confronti, il Tottenham ha vinto due volte, lo United una, e ci sono stati due pareggi. In queste cinque partite rientrano anche la vittoria per 1-0 del Tottenham nella finale di Europa League contro lo United nel maggio 2025 e il successo per 4-3 degli Spurs in Carabao Cup nel dicembre 2024.