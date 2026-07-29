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Come acquistare i biglietti per Manchester United-Ipswich Town: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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Si preannuncia una stagione enorme per il Manchester United e tu potresti essere a Old Trafford per la sua gara d'esordio casalinga in Premier League

Dopo un paio di stagioni difficili, i tifosi del Manchester United sperano che la loro squadra abbia finalmente cambiato marcia. L’entusiasmo positivo si farà sentire a Old Trafford per l’esordio casalingo stagionale dei Red Devils in Premier League contro l’Ipswich Town, in programma domenica 30 agosto, e anche tu potresti essere presente per goderti l’evento prenotando i biglietti già oggi.

Il periodo di Michael Carrick da tecnico ad interim si è rivelato una tale rivelazione che all’ex leggenda del Manchester United è stato affidato l’incarico in pianta stabile due giorni prima della finale di stagione contro il Brighton, che i Red Devils hanno vinto con un netto 3-0. Con la qualificazione alla Champions League già garantita grazie al 3° posto finale, Carrick vorrà andare a caccia di gloria su tutti i fronti nei prossimi mesi.

Una delle chiavi per il futuro successo del Manchester United è trasformare Old Trafford nella fortezza che era un tempo. Sotto la guida di Jose Mourinho, i Red Devils hanno notoriamente fatto registrare una storica striscia di 40 partite senza sconfitte al 'Theatre of Dreams' tra il 2016 e il 2017. Lo United travolgerà la neopromossa Ipswich in questa sede iconica?

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere per assicurarti i biglietti per Manchester United-Ipswich Town, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League Manchester United-Ipswich Town?

Il Manchester United ospita l’Ipswich Town a Old Trafford (Manchester) domenica 30 agosto, con calcio d’inizio fissato alle 16.30 BST.

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Premier League - Game Week 2
Old Trafford

Come acquistare i biglietti di Manchester United-Ipswich Town di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o tramite partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debenture: Gli attuali abbonati mantengono il proprio posto oppure rimettono a disposizione del club le partite a cui non possono assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri a pagamento del club, come ad esempio Red Memberships, One Hotspur e Official Membership. I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane che precedono la partita per partecipare al sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: La vendita aperta al pubblico generale non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se cerchi biglietti last minute, i tifosi possono acquistare tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Manchester United-Ipswich Town?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto a sedere e della categoria della partita:

  • Fasce d’età e agevolazioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra categorie Adulto, Junior, solitamente Under 18 o Under 21, Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d’età variano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione della partita: I club classificano le gare in fasce, ad esempio Categoria A, B o C. Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversari del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati del campo e quelli nei settori inferiori hanno un prezzo premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • Necessaria la membership ufficiale: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per accedere ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti del settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti siano limitati a 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate ai tifosi ospiti sono estremamente limitate e in genere vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento stagionale di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà; di fatto non arrivano quasi mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

Forma

MUN

MUN - Forma

NFO
V3-2
BHA
V0-3
WRE
S0-1
RBK
V0-5
ATM
V2-1
Gol segnato (subito)
13/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
IPS

IPS - Forma

SOU
D2-2
QPR
V3-0
OSA
S1-2
OXF
S2-0
WYC
V1-2
Gol segnato (subito)
8/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Precedenti recenti

Testa a testa

Manchester UnitedPareggioIpswich Town
4
1
0
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
FIN
Premier League
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FIN
EFL Cup
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
FIN
Premier League
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FIN
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
FIN
12Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Manchester United - Ipswich Town

Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formazione
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS

Allenatore

  • M. Carrick

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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