Dopo un paio di stagioni difficili, i tifosi del Manchester United sperano che la loro squadra abbia finalmente cambiato marcia. L’entusiasmo positivo si farà sentire a Old Trafford per l’esordio casalingo stagionale dei Red Devils in Premier League contro l’Ipswich Town, in programma domenica 30 agosto, e anche tu potresti essere presente per goderti l’evento prenotando i biglietti già oggi.

Il periodo di Michael Carrick da tecnico ad interim si è rivelato una tale rivelazione che all’ex leggenda del Manchester United è stato affidato l’incarico in pianta stabile due giorni prima della finale di stagione contro il Brighton, che i Red Devils hanno vinto con un netto 3-0. Con la qualificazione alla Champions League già garantita grazie al 3° posto finale, Carrick vorrà andare a caccia di gloria su tutti i fronti nei prossimi mesi.

Una delle chiavi per il futuro successo del Manchester United è trasformare Old Trafford nella fortezza che era un tempo. Sotto la guida di Jose Mourinho, i Red Devils hanno notoriamente fatto registrare una storica striscia di 40 partite senza sconfitte al 'Theatre of Dreams' tra il 2016 e il 2017. Lo United travolgerà la neopromossa Ipswich in questa sede iconica?

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere per assicurarti i biglietti per Manchester United-Ipswich Town, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League Manchester United-Ipswich Town?

Il Manchester United ospita l’Ipswich Town a Old Trafford (Manchester) domenica 30 agosto, con calcio d’inizio fissato alle 16.30 BST.

Premier League - Game Week 2 30 ago 2026 - 11:30 Old Trafford

Come acquistare i biglietti di Manchester United-Ipswich Town di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o tramite partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debenture: Gli attuali abbonati mantengono il proprio posto oppure rimettono a disposizione del club le partite a cui non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri a pagamento del club, come ad esempio Red Memberships, One Hotspur e Official Membership. I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane che precedono la partita per partecipare al sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: La vendita aperta al pubblico generale non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se cerchi biglietti last minute, i tifosi possono acquistare tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Manchester United-Ipswich Town?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto a sedere e della categoria della partita:

Fasce d’età e agevolazioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra categorie Adulto, Junior, solitamente Under 18 o Under 21, Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d’età variano da squadra a squadra.

Categorizzazione della partita: I club classificano le gare in fasce, ad esempio Categoria A, B o C. Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversari del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati del campo e quelli nei settori inferiori hanno un prezzo premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.

Necessaria la membership ufficiale: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per accedere ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti del settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti siano limitati a 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate ai tifosi ospiti sono estremamente limitate e in genere vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento stagionale di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà; di fatto non arrivano quasi mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

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