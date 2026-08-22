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Come acquistare i biglietti per Manchester United-Ipswich Town: pacchetti hospitality, prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita e altro ancora

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Premier League
Manchester United
Ipswich Town

Si preannuncia una stagione enorme per il Manchester United e tu potresti essere a Old Trafford per la sua gara d’esordio casalinga in Premier League

Dopo un paio di stagioni difficili, i tifosi del Manchester United sperano che la loro squadra abbia finalmente svoltato. L’atmosfera positiva si farà sentire a Old Trafford per l’esordio casalingo stagionale in Premier League del Manchester United contro l’Ipswich Town, in programma domenica 30 agosto, e potresti esserci anche tu per goderti l’occasione prenotando i biglietti oggi stesso.

Il periodo di Michael Carrick da allenatore ad interim si è rivelato tale sorpresa, che all’ex leggenda del Manchester United è stato affidato l’incarico in pianta stabile due giorni prima della finale di stagione contro il Brighton, che il Manchester United ha vinto nettamente per 3-0. Con la qualificazione alla Champions League assicurata grazie al 3° posto finale, Carrick vorrà lottare per vincere su tutti i fronti nei prossimi mesi.

Una delle chiavi per qualsiasi futuro successo del Manchester United è rendere Old Trafford la fortezza che era un tempo. Il Manchester United di Jose Mourinho ha notoriamente infilato una storica striscia di 40 partite senza sconfitte al "Teatro dei Sogni" tra il 2016 e il 2017. Lo United travolgerà il neopromosso Ipswich in questo stadio iconico?

Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che devi sapere per assicurarti i biglietti per Manchester United-Ipswich Town, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Manchester United e Ipswich Town?

Il Manchester United ospita l’Ipswich Town a Old Trafford (Manchester) domenica 30 agosto, con calcio d’inizio fissato alle 16:30 BST.

crest
Premier League - Game Week 2
Old Trafford

Come acquistare i biglietti di Premier League per Manchester United-Ipswich Town

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o attraverso partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli digitali al 100%, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debentures: gli attuali abbonati mantengono il proprio posto oppure restituiscono al club le partite alle quali non potranno assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri del club a pagamento, come ad esempio Red Memberships, One Hotspur e Official Membership. I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita, settimane prima della partita, per entrare nel sorteggio.
  • Circuiti ufficiali di scambio biglietti (rivendita): se una partita registra il tutto esaurito, i membri che non sono riusciti a ottenere un biglietto nel sorteggio possono acquistare i tagliandi restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: le vendite aperte al pubblico generale non iscritto sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se stai cercando biglietti last minute, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Manchester United-Ipswich Town?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

  • Fasce per età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per Adulto, Junior, solitamente U18 o U21, Studente e Senior, anche se percentuali di sconto e fasce d’età cambiano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione della partita: i club classificano le partite in fasce, ad esempio Categoria A, B o C. Le sfide di cartello contro le rivali della top six o gli avversari del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: i posti centrali lungo il lato lungo del campo e quelli dell’anello inferiore hanno prezzi premium, mentre i posti dell’anello superiore dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • Necessaria l’iscrizione ufficiale: per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore abbia un’iscrizione ufficiale al club attiva e a pagamento per entrare nei sorteggi o nei circuiti di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti siano limitati a £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote per i tifosi ospiti sono estremamente limitate e in genere vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

Forma

MUN

MUN - Forma

ATM
V2-1
PSG
D1-1
LEE
V1-1
MIL
S2-4
HUL
S2-0
Gol segnato (subito)
6/9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
IPS

IPS - Forma

LEH
V1-0
RAY
V3-0
FCU
V2-4
SUN
V2-1
LEI
V3-1
Gol segnato (subito)
13/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Precedenti recenti

Testa a testa

Manchester UnitedPareggioIpswich Town
4
1
0
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
FIN
Premier League
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FIN
EFL Cup
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
FIN
Premier League
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FIN
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
FIN
12Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Manchester United - Ipswich Town

Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formazione
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS

Allenatore

  • M. Carrick

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
110040+43
V
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
V
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
V
5
Hull CityHull CityHUL
110020+23
V
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
V
7
Ipswich TownIpswich TownIPS
110021+13
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
V
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
110010+13
V
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
D
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
D
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
S
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
100112-10
S
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
S
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
S
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
S
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
100103-30
S
19
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
100103-30
S
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione


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