Come acquistare i biglietti per Manchester City-Sunderland: pacchetti hospitality, prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita e altro ancora

Non hai ancora visto dal vivo il Manchester City in questa stagione? Niente paura, a settembre avrai un'altra occasione, prima della pausa per le nazionali. Il City affronta il Sunderland in Premier League all'Etihad Stadium sabato 19 settembre.

Prenotare i biglietti per la sfida contro il Sunderland ti dà la possibilità di vedere da vicino alcuni dei brillanti nuovi acquisti estivi del Manchester City, tra cui Ayyoub Bouaddi. Di recente il City ha sborsato più di 80 milioni di sterline per il giovane marocchino molto quotato, che ha impressionato sulla scena mondiale durante la Coppa del Mondo FIFA 2026.

Il Sunderland ha subito una delle sue sconfitte esterne più pesanti della stagione 2025/26 quando ha fatto visita all'Etihad la scorsa stagione. Era sotto 3-0 dopo 65 minuti, con il City lanciato verso la vittoria grazie ai gol di Ruben Dias, Josko Gvardiol e Phil Foden.

Il Manchester City offrirà un'altra prestazione dominante? Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che devi sapere per assicurarti i biglietti di Manchester City-Sunderland, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Manchester City e Sunderland?

Manchester City-Sunderland si gioca all'Etihad Stadium (Manchester) sabato 19 settembre, con calcio d'inizio previsto alle 15:00 BST.

Premier League - Game Week 5 19 set 2026 - 10:00 Etihad Stadium

Come acquistare i biglietti per Manchester City-Sunderland di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa della fortissima domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli interamente digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debenture: gli attuali abbonati mantengono il proprio posto o restituiscono al club i tagliandi delle partite che non utilizzano.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie con sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al valore nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: la vendita aperta al pubblico non iscritto è di fatto quasi inesistente per le partite di Premier League.

Se cerchi biglietti all'ultimo minuto, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Manchester City-Sunderland?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

Fasce d'età e riduzioni: la maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra categorie Adulto, Junior (in genere Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se percentuali di sconto e fasce d'età cambiano da squadra a squadra.

Categorizzazione della partita: i club classificano le gare in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie dei derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: i posti centrali lungo il lato lungo e quelli nel livello inferiore hanno prezzi premium, mentre i posti nel livello superiore dietro le porte offrono opzioni più economiche.

Membership ufficiale richiesta: per acquistare biglietti casalinghi al valore nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore abbia una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o accedere agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 sterline per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto di 30 sterline, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e in genere vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: non arrivano praticamente mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

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