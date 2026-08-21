Sarà una sfida tra due City all'Etihad sabato 5 settembre, quando il Manchester City, che punta a riconquistare il titolo di Premier League, affronterà il neopromosso Coventry City di Frank Lampard, tornato a giocare nella massima serie per la prima volta dopo 25 anni.

I musi lunghi dell'intervallo si sono trasformati in sorrisi al fischio finale nella gara d'esordio del Manchester City in campionato 2026/27 all'Etihad. Nonostante lo svantaggio per 1-0 contro il Bournemouth, i gol nel finale della coppia difensiva formata da Marc Guéhi e Joško Gvardiol hanno salvato il nuovo tecnico Enzo Maresca.

Le trasferte di Premier League non diventano certo più facili per il Coventry City. Dopo essere stato travolto dai campioni dell'Arsenal nella gara d'esordio stagionale, ora dovrà prepararsi all'assalto di Erling Haaland, Antoine Semenyo, Phil Foden e compagni.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarvi i biglietti di Manchester City-Coventry City, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Manchester City-Coventry City di Premier League?

Manchester City-Coventry City si gioca all'Etihad Stadium di Manchester sabato 5 settembre, con calcio d'inizio previsto alle 15:00 BST.

Premier League - Game Week 3 5 set 2026 - 10:00 Etihad Stadium

Come acquistare i biglietti di Manchester City-Coventry City di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o dai partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli completamente digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debentures: Gli attuali abbonati mantengono il proprio posto oppure rimettono a disposizione del club le partite a cui non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali riservate ai membri paganti del club (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti fuori dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: Le vendite aperte al pubblico non iscritto sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se siete alla ricerca di biglietti dell'ultimo minuto, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Manchester City-Coventry City di Premier League?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente in base al club ospitante, alla posizione del posto e alla categoria della partita:

Fasce d'età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per adulti, junior (di solito Under 18 o Under 21), studenti e senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età variano da squadra a squadra.

Categorizzazione delle partite: I club classificano le gare in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversari cittadini rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo la linea laterale e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.

Membership ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o ai canali di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha esteso ufficialmente il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto massimo di 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate ai tifosi ospiti sono estremamente limitate e di solito vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: di fatto non arrivano quasi mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri di base.

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