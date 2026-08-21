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Come acquistare i biglietti per Manchester City-Coventry City: pacchetti hospitality, prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita e altro ancora

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Non perdere l'occasione di vedere in azione i 10 volte campioni d'Inghilterra all'Etihad

Sarà una sfida tra due City all'Etihad sabato 5 settembre, quando il Manchester City, che punta a riconquistare il titolo di Premier League, affronterà il neopromosso Coventry City di Frank Lampard, tornato a giocare nella massima serie per la prima volta dopo 25 anni.

I musi lunghi dell'intervallo si sono trasformati in sorrisi al fischio finale nella gara d'esordio del Manchester City in campionato 2026/27 all'Etihad. Nonostante lo svantaggio per 1-0 contro il Bournemouth, i gol nel finale della coppia difensiva formata da Marc Guéhi e Joško Gvardiol hanno salvato il nuovo tecnico Enzo Maresca.

Le trasferte di Premier League non diventano certo più facili per il Coventry City. Dopo essere stato travolto dai campioni dell'Arsenal nella gara d'esordio stagionale, ora dovrà prepararsi all'assalto di Erling Haaland, Antoine Semenyo, Phil Foden e compagni.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarvi i biglietti di Manchester City-Coventry City, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Manchester City-Coventry City di Premier League?

Manchester City-Coventry City si gioca all'Etihad Stadium di Manchester sabato 5 settembre, con calcio d'inizio previsto alle 15:00 BST.

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Premier League - Game Week 3
Etihad Stadium

Come acquistare i biglietti di Manchester City-Coventry City di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o dai partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli completamente digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debentures: Gli attuali abbonati mantengono il proprio posto oppure rimettono a disposizione del club le partite a cui non possono assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali riservate ai membri paganti del club (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti fuori dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: Le vendite aperte al pubblico non iscritto sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se siete alla ricerca di biglietti dell'ultimo minuto, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Manchester City-Coventry City di Premier League?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente in base al club ospitante, alla posizione del posto e alla categoria della partita:

  • Fasce d'età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per adulti, junior (di solito Under 18 o Under 21), studenti e senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età variano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione delle partite: I club classificano le gare in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversari cittadini rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo la linea laterale e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • Membership ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o ai canali di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha esteso ufficialmente il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto massimo di 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate ai tifosi ospiti sono estremamente limitate e di solito vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: di fatto non arrivano quasi mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri di base.

Forma

MCI

MCI - Forma

INT
S1-1
KLA
V1-3
ATM
V3-1
ARS
S3-0
BOU
V2-1
Gol segnato (subito)
9/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
COV

COV - Forma

NOR
D0-0
ESP
V3-1
ASM
V2-0
ARS
S3-0
PLY
V2-4
Gol segnato (subito)
9/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Precedenti recenti

Testa a testa

Manchester CityPareggioCoventry City
2
1
2
Championship
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
FIN
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
4
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
FIN
FA Cup
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
FIN
Premier League
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FIN
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
FIN
10Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Manchester City - Coventry City

Manchester City crest
Manchester City
MCI
Formazione
Coventry City crest
Coventry City
COV
Coventry City crest
Coventry City
COV

Allenatore

  • E. Maresca

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
110040+43
V
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
V
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
V
5
Hull CityHull CityHUL
110020+23
V
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
V
7
Ipswich TownIpswich TownIPS
110021+13
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
V
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
110010+13
V
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
D
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
D
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
S
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
100112-10
S
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
S
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
S
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
S
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
100103-30
S
19
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
100103-30
S
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione


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